В плену у «Клавдии»: в Мурманской области 42 пассажира больше недели не могут сойти на берег из-за шторма

Несколько десятков человек оказались запертыми на борту теплохода «Клавдия Еланская», следующего по маршруту Мурманск-Островной. Среди них младенцы, диабетик и беременная женщина. Неделю судно не могло отправиться в путь из-за того, что в порту прибытия сорвало причал. Когда же рейс всё же достиг пункта назначения, погода разыгралась не на шутку: из-за сильнейшей качки невозможно ни причалить, ни эвакуировать пассажиров.

Пассажиры теплохода «Клавдия Еланская», покупая билеты на рейс Мурманск-Островной, не ожидали, что их путешествие растянется на долгие дни, а сами они станут заложниками на стихии. В течение недели корабль не мог отправиться в рейс из-за того, что в Островном шторм снёс причал, и теплоход не смог бы пришвартоваться. Все это время пассажиры, среди которых старики, люди с грудными детьми и беременная невеста, опаздывающая на собственную свадьбу, оставались в каютах.

Теперь же, когда судно все же добралось до Островного, ситуация лишь усугубилась: из-за волнения на море теплоход не может пристать к берегу, и люди мучаются морской болезнью в тесных каютах в ожидании затишья.

Дорога только по морю

Островной — маленький городок в Мурманской области России, центр закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Островной. Город с населением меньше 2 000 жителей расположен на побережье Баренцева моря вблизи Йоканьгских островов. С 1996 года количество жителей сократилось примерно в 8 раз, и Островной, может быть, и вовсе бы пропал с карты, если бы там не находилась военно-морская база Северного флота Гремиха. Городок живет, хотя добраться до него можно только по морю. Все эти годы с цивилизацией Островной связывает единственная судоходная нить — теплоход «Клавдия Еланская», курсирующий по маршруту Мурманск — Островной — Мурманск.

Фото с берега, телоход на рейде близ Островного

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11 апреля 42 пассажира заняли свои каюты на пришвартованной в Мурманске «Клавдии Еланской» и приготовились отправиться в путь. Море было спокойным, а в пути предстояло провести 14 часов — не так много с учетом относительно комфортабельных кают теплохода. Однако в районе Островного море не было спокойным: шторм снёс единственный старый причал, и «Клавдия Еланская» не стала выдвигаться в путь: не было уверенности, что она сможет пришвартоваться.

Пассажиры не слишком обеспокоились, рассчитывая, что причал быстро починят. Они не догадывались, что им предстоит провести на теплоходе ближайшую неделю.

Жизнь в каютах

Как рассказали RT пассажиры теплохода, трудности начались с самого начала. Мурманское морское пароходство разрешило пассажирам жить и ночевать в каютах, однако питаться людям приходилось за свой счет.

«Люди кто с отпуска ехал, кто из гостей, денег у людей мало, и вещей с собой брали по минимуму, рассчитывая скоро оказаться дома, — рассказывает пассажирка Ольга Сухарева. — В итоге ночевали в каютах, а днём ходили в прокуратуру и в пароходство, пытались понять, когда мы уже поедем».

Именно Ольга Сухарева начала звонить в различные инстанции и привлекать внимание к проблеме, из-за чего пассажирам пошли навстречу, а в конце концов даже начали предоставлять горячее питание. Но в первые дни условия были особенно тяжелыми: пассажиры оказались без горячей пищи и лекарств.

На борту находятся люди с грудными детьми, женщина с диабетом, которая нуждается в инъекциях инсулина, а также девушка в положении. Все это время пассажирам каждый день говорили, что уже «завтра» теплоход отправится в путь.

Проходил день за днем, но «Клавдия Еланская» все так же стояла в порту Мурманска. Тем временем чиновники Островного, по их словам, пытались починить причал и даже якобы вызвали на помощь плавкран Минобороны. Но, по словам жителей Островного, никакого плавкрана до сих пор никто так и не увидел.

Через несколько дней к берегу Островного наконец-то подогнали и установили плавпричал. С его помощью судно, по расчётам моряков, можно разгрузить.

Близко, но недостижимо

В результате 18 апреля, спустя неделю после посадки на теплоход, судно наконец-то отправилось на Островной. В ночь на 19 апреля «Клавдия Еланская» прибыла к берегу, однако высадка снова оказалась невозможна: море разволновалось, поднялся сильный ветер, и моряки сочли, что подходить к берегу в таких условиях слишком опасно.

Плавучий причал

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«Сейчас судно стоит на рейде, — сообщил RT министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин. — По нашим прогнозам, к утру погода улучшится, и высадка станет возможной. Сейчас пассажиры обеспечены горячим питанием за счет компании. Мы в течение дня несколько раз связывались с мурманским пароходством, и оно информирует нас о ситуации».

По словам Соснина, в бытовом плане пассажиры трудностей не испытывают. «16 числа я лично общался с пассажирами и с капитаном судна, бытовых трудностей у них не было, — говорит чиновник. — Единственное, что смущало людей, это то, что они не знали, когда смогут попасть домой».

Однако пассажиры не знают этого и сейчас. Прогноз погоды не слишком оптимистичен, а других вариантов, кроме как пришвартовать теплоход, нет.

«Мы рассматривали вариант погрузить людей на лодки, однако он был признан небезопасным, — говорит Дмитрий Соснин. — У судна высокие борта, спускать людей пришлось бы по лестнице. А при волнении моря это опасно. Там все-таки не морпехи едут, а дети и пожилые люди».

Опоздать на собственную свадьбу

Сейчас пассажирам приходится куда тяжелее, чем когда теплоход стоял на приколе в Мурманске. Море неспокойно, и из-за сильного ветра стоящий на рейде корабль раскачивает из стороны в сторону. Один из пассажиров — мужчина с грудным ребенком. Его новорожденного сына едва выписали из перинатального центра, и он отправился с ребенком домой в Островной. Теперь малыш мучается от качки и жары: в некоторые дни солнце сильно нагревает каюты, из-за чего внутри становится душно.

Другая пассажирка, по словам Ольги Сухаревой, страдает от диабета и нуждается в инъекциях инсулина, которого она взяла с собой, не рассчитывая на то, что проведет больше недели на корабле.

Наконец, ещё одна пассажирка Дарья рассказала, что находится в положении и спешит на собственную свадьбу, запланированную в Островном в ближайшие дни.

«Жених на берегу, в Островном, у нас запланирован и оплачен наполовину банкет, а я не могу отсюда выбраться, — сокрушается Дарья. — Я еще и в положении, на 17 неделе беременности. Я была на сохранении с угрозой выкидыша несколько недель, а когда состояние стабилизировалось, меня направили на консультацию к специалистам в Мурманск. Планировала уехать на неделю, взяла с собой комплект сменного белья, одни джинсы и блузку».

Сейчас, по словам Дарьи, на корабле очень тяжело. «Дети плачут, взрослым тошно, все страдают от морской болезни, — говорит девушка. — Судно постоянно качает. Я сижу на успокоительных, и самочувствие не очень. Надеюсь, мы скоро сможем сойти на берег».

При этом все пассажиры подчеркивают, что экипаж судна ведёт себя крайне профессионально, насколько это возможно в сложившейся ситуации. В конечном счёте, они также застряли в плену у «Клавдии».

Прогноз пока неоднозначный: синоптики не исключают, что штормить будет еще несколько дней.