Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мальчик был, а химатаки не было
Побег из Незалежной: Двое моряков захваченного "Норда" вырвались в Беларусь
Киев начал блокировку "антиукраинских" телеканалов в Донбассе
Корэйба: Только США могут защитить мир от российской угрозы!
Главная / В России

В плену у «Клавдии»: в Мурманской области 42 пассажира больше недели не могут сойти на берег из-за шторма

19 апреля 2018, 22:09  •  59 • В России
Несколько десятков человек оказались запертыми на борту теплохода «Клавдия Еланская», следующего по маршруту Мурманск-Островной. Среди них младенцы, диабетик и беременная женщина. Неделю судно не могло отправиться в путь из-за того, что в порту прибытия сорвало причал. Когда же рейс всё же достиг пункта назначения, погода разыгралась не на шутку: из-за сильнейшей качки невозможно ни причалить, ни эвакуировать пассажиров.
 
© severpost.ru
 

Пассажиры теплохода «Клавдия Еланская», покупая билеты на рейс Мурманск-Островной, не ожидали, что их путешествие растянется на долгие дни, а сами они станут заложниками на стихии. В течение недели корабль не мог отправиться в рейс из-за того, что в Островном шторм снёс причал, и теплоход не смог бы пришвартоваться. Все это время пассажиры, среди которых старики, люди с грудными детьми и беременная невеста, опаздывающая на собственную свадьбу, оставались в каютах.

Теперь же, когда судно все же добралось до Островного, ситуация лишь усугубилась: из-за волнения на море теплоход не может пристать к берегу, и люди мучаются морской болезнью в тесных каютах в ожидании затишья.

Дорога только по морю

 

Островной — маленький городок в Мурманской области России, центр закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Островной. Город с населением меньше 2 000 жителей расположен на побережье Баренцева моря вблизи Йоканьгских островов. С 1996 года количество жителей сократилось примерно в 8 раз, и Островной, может быть, и вовсе бы пропал с карты, если бы там не находилась военно-морская база Северного флота Гремиха. Городок живет, хотя добраться до него можно только по морю. Все эти годы с цивилизацией Островной связывает единственная судоходная нить — теплоход «Клавдия Еланская», курсирующий по маршруту Мурманск — Островной — Мурманск.

  • Фото с берега, телоход на рейде близ Островного
  • vk.com

11 апреля 42 пассажира заняли свои каюты на пришвартованной в Мурманске «Клавдии Еланской» и приготовились отправиться в путь. Море было спокойным, а в пути предстояло провести 14 часов — не так много с учетом относительно комфортабельных кают теплохода. Однако в районе Островного море не было спокойным: шторм снёс единственный старый причал, и «Клавдия Еланская» не стала выдвигаться в путь: не было уверенности, что она сможет пришвартоваться.

Пассажиры не слишком обеспокоились, рассчитывая, что причал быстро починят. Они не догадывались, что им предстоит провести на теплоходе ближайшую неделю.

Жизнь в каютах

Как рассказали RT пассажиры теплохода, трудности начались с самого начала. Мурманское морское пароходство разрешило пассажирам жить и ночевать в каютах, однако питаться людям приходилось за свой счет.

«Люди кто с отпуска ехал, кто из гостей, денег у людей мало, и вещей с собой брали по минимуму, рассчитывая скоро оказаться дома, — рассказывает пассажирка Ольга Сухарева. — В итоге ночевали в каютах, а днём ходили в прокуратуру и в пароходство, пытались понять, когда мы уже поедем».

Именно Ольга Сухарева начала звонить в различные инстанции и привлекать внимание к проблеме, из-за чего пассажирам пошли навстречу, а в конце концов даже начали предоставлять горячее питание. Но в первые дни условия были особенно тяжелыми: пассажиры оказались без горячей пищи и лекарств.

На борту находятся люди с грудными детьми, женщина с диабетом, которая нуждается в инъекциях инсулина, а также девушка в положении. Все это время пассажирам каждый день говорили, что уже «завтра» теплоход отправится в путь.

Петр Порошенко: "Киевские князья зря основали Москву". Юрий Долгорукий: "Да неужели?!"

Проходил день за днем, но «Клавдия Еланская» все так же стояла в порту Мурманска. Тем временем чиновники Островного, по их словам, пытались починить причал и даже якобы вызвали на помощь плавкран Минобороны. Но, по словам жителей Островного, никакого плавкрана до сих пор никто так и не увидел.

Через несколько дней к берегу Островного наконец-то подогнали и установили плавпричал. С его помощью судно, по расчётам моряков, можно разгрузить.

Близко, но недостижимо

В результате 18 апреля, спустя неделю после посадки на теплоход, судно наконец-то отправилось на Островной. В ночь на 19 апреля «Клавдия Еланская» прибыла к берегу, однако высадка снова оказалась невозможна: море разволновалось, поднялся сильный ветер, и моряки сочли, что подходить к берегу в таких условиях слишком опасно.

  • Плавучий причал
  • vk.com

«Сейчас судно стоит на рейде, — сообщил RT министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин. — По нашим прогнозам, к утру погода улучшится, и высадка станет возможной. Сейчас пассажиры обеспечены горячим питанием за счет компании. Мы в течение дня несколько раз связывались с мурманским пароходством, и оно информирует нас о ситуации».

По словам Соснина, в бытовом плане пассажиры трудностей не испытывают. «16 числа я лично общался с пассажирами и с капитаном судна, бытовых трудностей у них не было, — говорит чиновник. — Единственное, что смущало людей, это то, что они не знали, когда смогут попасть домой».

Однако пассажиры не знают этого и сейчас. Прогноз погоды не слишком оптимистичен, а других вариантов, кроме как пришвартовать теплоход, нет.

Побег из Незалежной: Двое моряков захваченного "Норда" вырвались в Беларусь

«Мы рассматривали вариант погрузить людей на лодки, однако он был признан небезопасным, — говорит Дмитрий Соснин. — У судна высокие борта, спускать людей пришлось бы по лестнице. А при волнении моря это опасно. Там все-таки не морпехи едут, а дети и пожилые люди».

Опоздать на собственную свадьбу

Сейчас пассажирам приходится куда тяжелее, чем когда теплоход стоял на приколе в Мурманске. Море неспокойно, и из-за сильного ветра стоящий на рейде корабль раскачивает из стороны в сторону. Один из пассажиров — мужчина с грудным ребенком. Его новорожденного сына едва выписали из перинатального центра, и он отправился с ребенком домой в Островной. Теперь малыш мучается от качки и жары: в некоторые дни солнце сильно нагревает каюты, из-за чего внутри становится душно.

Другая пассажирка, по словам Ольги Сухаревой, страдает от диабета и нуждается в инъекциях инсулина, которого она взяла с собой, не рассчитывая на то, что проведет больше недели на корабле.

Наконец, ещё одна пассажирка Дарья рассказала, что находится в положении и спешит на собственную свадьбу, запланированную в Островном в ближайшие дни.

«Жених на берегу, в Островном, у нас запланирован и оплачен наполовину банкет, а я не могу отсюда выбраться, — сокрушается Дарья. — Я еще и в положении, на 17 неделе беременности. Я была на сохранении с угрозой выкидыша несколько недель, а когда состояние стабилизировалось, меня направили на консультацию к специалистам в Мурманск. Планировала уехать на неделю, взяла с собой комплект сменного белья, одни джинсы и блузку».

Сейчас, по словам Дарьи, на корабле очень тяжело. «Дети плачут, взрослым тошно, все страдают от морской болезни, — говорит девушка. — Судно постоянно качает. Я сижу на успокоительных, и самочувствие не очень. Надеюсь, мы скоро сможем сойти на берег».

При этом все пассажиры подчеркивают, что экипаж судна ведёт себя крайне профессионально, насколько это возможно в сложившейся ситуации. В конечном счёте, они также застряли в плену у «Клавдии».

Прогноз пока неоднозначный: синоптики не исключают, что штормить будет еще несколько дней.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
59
Источник
Похожие новости
19 апреля 2018, 01:09
Сергей Шойгу: На параде Победы покажут боевого робота
18 апреля 2018, 18:39
«За сотрудничество со спецслужбами Британии Березовский поплатился жизнью»: Генпрокурор Юрий Чайка
19 апреля 2018, 20:39
Побег из Незалежной: Двое моряков захваченного "Норда" вырвались в Беларусь

18 апреля 2018, 21:54
Продают «Mercedes Путина», на котором Путин никогда не ездил: ФСО опровергла, что автомобиль президента выставлен на продажу
19 апреля 2018, 17:24
Игорь Бутман: «Мне американское гражданство на совесть не давит»
19 апреля 2018, 09:09
Трезвый расчёт: за пять лет число страдающих алкоголизмом в России снизилось на 22%
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
15 апреля 2018, 17:24
Формулы и формулировки: как лаборатория в Шпице отреагировала на слова Лаврова об отравлении Скрипалей веществом BZ
18 апреля 2018, 07:24
Севастополь и... пустота
17 апреля 2018, 01:54
«Сигнал плохим парням»: Лавров рассказал о последствиях ударов США и союзников по Сирии
13 апреля 2018, 00:24
«Ещё один шаг»: как в России и на Украине оценили согласие Финляндии на строительство «Северного потока — 2»
18 апреля 2018, 07:24
Время взрывать периметр?
15 апреля 2018, 01:09
«Издевательство над людьми»: украинские власти предложили хоронить умерших в городских парках
14 апреля 2018, 12:24
Ядерный удар: Каждую секунду будет погибать 160.000 человек
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.