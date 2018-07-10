Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин определил человека, который будет отвечать за технологический прорыв
Верни Мерседес и шубу: депутата избил новый любовник модели, которая не захотела...
Песков: РФ ждет от Лондона "политического просветления" после назначения нового ...
Cлавa Фpaнции и жepтва геронтофилии
Главная / В мире

«В плену стереотипов»: в Москве ответили на заявление американского сенатора, сравнившего власти России с мафией

10 июля 2018, 14:09  •  133 • В мире
Американский политический истеблишмент находится «под страшнейшим внутренним русофобским давлением», заявили в Кремле. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывания сенатора США Джона Нили Кеннеди, который позволил себе оскорбительные заявления в адрес российских властей. Ранее политик в составе американской делегации посетил Россию, где высказывался в совершенно другом ключе. Тогда он сказал RT, что встречи в РФ проходят «без прикрас, без запретных тем — обе стороны говорят начистоту». По мнению члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, в Вашингтоне пытаются искусственно дестабилизировать ситуацию накануне саммита Россия — США в Хельсинки.
 
globallookpress.com © Evan Golub
 

Американский сенатор-республиканец от Луизианы Джон Нили Кеннеди заявил, что сотрудничество с официальными лицами России сравнимо с работой на мафию. Такое мнение он выразил спустя несколько дней после завершения визита в РФ в составе делегации американских конгрессменов.

«У них нет политической философии. Я имею в виду, какова политическая философия мафии? Её нет. Всё касается денег и власти», — заявил он в эфире телеканала CNN.

Кеннеди также назвал российского лидера Владимира Путина «диктатором», который правит страной своей «железной рукой».

«Нельзя доверять Путину. Думаю, лучшее, что мы можем сделать, — это попытаться сдержать его», — добавил он. По его словам, во время  проходивших в России встреч с официальными лицами «не обошлось без препирательств», а самой трудной оказалась беседа с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, которого Кеннеди назвал «провокатором».

Между тем американский сенатор не видит проблем в частной встрече Дональда Трампа и Владимира Путина, однако сомневается, что беседа президентов России и США завершится дипломатическим прорывом.

«Трудно понять подобные слова. Не знаю, в каком контексте они были сказаны. Он был здесь, имел возможность посмотреть страну и пообщаться с руководством.

Мы не носим розовых очков и прекрасно отдаём себе отчёт в том, насколько американский политический истеблишмент находится в плену стереотипов и под страшнейшим внутренним русофобским давлением. Мы это прекрасно понимаем», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отметим, что во время визита в Россию Кеннеди высказывался совсем в другом ключе. После встречи с российскими парламентариями он заявил об очень откровенной и даже продуктивной дискуссии. «Без прикрас, без запретных тем — обе стороны говорят начистоту. Посмотрим, что из этого получится», — заявлял Кеннеди RT.

Однако позднее он пригрозил Москве «драконовскими мерами», если во время ноябрьских выборов в конгресс США будет выявлено «российское вмешательство». Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств, в том числе Соединённых Штатов.

  • Американский сенатор-республиканец от Луизианы Джон Нили Кеннеди
  • РИА Новости

«Политическая культура США»

Слова Кеннеди говорят о его желании выделиться во время предвыборной кампании в американский конгресс. Такое мнение в беседе с RT директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв.

План «Перехват»: Тель-Авив не комментирует удар ПВО Сирии по израильскому самолёту

«Мы ведём речь об отдельно взятом человеке, у него могут быть какие угодно взгляды. Сейчас в США идёт избирательная кампания и каждый из этих сенаторов надеется на определённую реакцию своего электората. Кеннеди захотел выделиться и сделал такое громкое заявление. На смысл заявления смотреть не нужно, это чистая риторика, не имеющая отношения к реальности, но делающаяся для привлечения внимания прессы. Фразы бессмысленные и ничего нового не несущие. Реальных оценок мы здесь искать не должны», — заявил Рогулёв.

Подобные заявления могут привести к напряжённости перед предстоящей 16 июля в Хельсинки встречей президентов России и США. Такое мнение высказал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«В столь сложной ситуации это направлено только на одно: создать соответствующую атмосферу и сорвать переговорный процесс, по другому я это оценить не могу. Это большая политическая близорукость», — приводит его слова Nation News.

Его коллега, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отметил, что такие слова вполне в духе американского политического истеблишмента.

«Это вполне в политической культуре американских сенаторов, конгрессменов и правительства. Они допускают совершенно возмутительные оценки деятельности руководителей государств, но это лишний камень в их огород», — сказал он в беседе с RT.

В свою очередь, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что американские политики не хотят признаваться гражданам США в том, что российская сторона оказала своим гостям уважительный приём и провела аргументированный разговор.

«Сенатор скатился в риторику истеричного бессилия. От отсутствия аргументов и фактов он прибегнул к хамству. Это, к сожалению, уже стиль американского политического снобизма, в основе которого неправомерный диктат, манипуляции и обман, и, конечно, корысть», — цитирует Яровую её пресс-служба.

Визит американской делегации

Принципиальное несогласие: Мэй приняла отставку министра по вопросам брексита

Напомним, с 30 июня по 5 июля в России с официальным визитом находилась делегация конгрессменов США. В ходе поездки они посетили Санкт-Петербург и Москву, провели ряд встреч, в том числе с представителями МИД, Госдумы и Совета Федерации. Одной из целей визита, в частности, было создание базы для саммита Россия — США в Хельсинки.

«Я здесь нахожусь, чтобы попытаться найти способы улучшения отношений. Полномасштабный и открытый диалог ... Мы здесь, мы надеемся и ожидаем наступления лучшего дня, лучших отношений с Россией», — подчёркивал глава американской делегации, сенатор от штата Алабама Ричард Шелби.

В то же время российские депутаты приняли приглашение американских коллег посетить Вашингтон. Визит может состояться до конца 2018 года.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
133
Источник
Похожие новости
10 июля 2018, 10:54
На смену Борису: новым главой МИД Великобритании назначен Джереми Хант
10 июля 2018, 01:09
«Я поделился мечтой с миллионами»: основатель Движения пяти звёзд Грилло о популизме, старом мире и новых технологиях
09 июля 2018, 18:39
«Война с водой и временем»: в Таиланде вызволили из пещеры восьмерых детей

09 июля 2018, 22:09
Борис Джонсон тоже не сошёлся во взглядах на Brexit с Терезой Мэй
09 июля 2018, 15:24
План «Перехват»: Тель-Авив не комментирует удар ПВО Сирии по израильскому самолёту
09 июля 2018, 12:09
Принципиальное несогласие: Мэй приняла отставку министра по вопросам брексита
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
06 июля 2018, 06:25
Американцы рвутся к Каспию на плечах «бармалеев»
08 июля 2018, 00:39
Украинский посол разгневан соблазнительной статьёй о Ялте в Die Presse
07 июля 2018, 11:39
В Сирию заслали новых российских наемников
06 июля 2018, 22:39
«Просто анекдот»: как Литва пугает Россию «Патриотами»
06 июля 2018, 09:39
Quid pro quo. Украина за Крым
07 июля 2018, 13:09
Анатолий Гриценко: «Введут санкции, и Украина закончится»
04 июля 2018, 13:39
Как «вата» уволила пиарщицу «Леруа Мерлен»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.