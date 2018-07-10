«В плену стереотипов»: в Москве ответили на заявление американского сенатора, сравнившего власти России с мафией

Американский политический истеблишмент находится «под страшнейшим внутренним русофобским давлением», заявили в Кремле. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывания сенатора США Джона Нили Кеннеди, который позволил себе оскорбительные заявления в адрес российских властей. Ранее политик в составе американской делегации посетил Россию, где высказывался в совершенно другом ключе. Тогда он сказал RT, что встречи в РФ проходят «без прикрас, без запретных тем — обе стороны говорят начистоту». По мнению члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, в Вашингтоне пытаются искусственно дестабилизировать ситуацию накануне саммита Россия — США в Хельсинки.

Американский сенатор-республиканец от Луизианы Джон Нили Кеннеди заявил, что сотрудничество с официальными лицами России сравнимо с работой на мафию. Такое мнение он выразил спустя несколько дней после завершения визита в РФ в составе делегации американских конгрессменов.

«У них нет политической философии. Я имею в виду, какова политическая философия мафии? Её нет. Всё касается денег и власти», — заявил он в эфире телеканала CNN.

Кеннеди также назвал российского лидера Владимира Путина «диктатором», который правит страной своей «железной рукой».

«Нельзя доверять Путину. Думаю, лучшее, что мы можем сделать, — это попытаться сдержать его», — добавил он. По его словам, во время проходивших в России встреч с официальными лицами «не обошлось без препирательств», а самой трудной оказалась беседа с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, которого Кеннеди назвал «провокатором».

Между тем американский сенатор не видит проблем в частной встрече Дональда Трампа и Владимира Путина, однако сомневается, что беседа президентов России и США завершится дипломатическим прорывом.

«Трудно понять подобные слова. Не знаю, в каком контексте они были сказаны. Он был здесь, имел возможность посмотреть страну и пообщаться с руководством.

Мы не носим розовых очков и прекрасно отдаём себе отчёт в том, насколько американский политический истеблишмент находится в плену стереотипов и под страшнейшим внутренним русофобским давлением. Мы это прекрасно понимаем», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отметим, что во время визита в Россию Кеннеди высказывался совсем в другом ключе. После встречи с российскими парламентариями он заявил об очень откровенной и даже продуктивной дискуссии. «Без прикрас, без запретных тем — обе стороны говорят начистоту. Посмотрим, что из этого получится», — заявлял Кеннеди RT.

Однако позднее он пригрозил Москве «драконовскими мерами», если во время ноябрьских выборов в конгресс США будет выявлено «российское вмешательство». Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств, в том числе Соединённых Штатов.

Американский сенатор-республиканец от Луизианы Джон Нили Кеннеди

РИА Новости

«Политическая культура США»





Слова Кеннеди говорят о его желании выделиться во время предвыборной кампании в американский конгресс. Такое мнение в беседе с RT директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв.

«Мы ведём речь об отдельно взятом человеке, у него могут быть какие угодно взгляды. Сейчас в США идёт избирательная кампания и каждый из этих сенаторов надеется на определённую реакцию своего электората. Кеннеди захотел выделиться и сделал такое громкое заявление. На смысл заявления смотреть не нужно, это чистая риторика, не имеющая отношения к реальности, но делающаяся для привлечения внимания прессы. Фразы бессмысленные и ничего нового не несущие. Реальных оценок мы здесь искать не должны», — заявил Рогулёв.

Подобные заявления могут привести к напряжённости перед предстоящей 16 июля в Хельсинки встречей президентов России и США. Такое мнение высказал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«В столь сложной ситуации это направлено только на одно: создать соответствующую атмосферу и сорвать переговорный процесс, по другому я это оценить не могу. Это большая политическая близорукость», — приводит его слова Nation News.

Его коллега, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отметил, что такие слова вполне в духе американского политического истеблишмента.

«Это вполне в политической культуре американских сенаторов, конгрессменов и правительства. Они допускают совершенно возмутительные оценки деятельности руководителей государств, но это лишний камень в их огород», — сказал он в беседе с RT.

В свою очередь, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что американские политики не хотят признаваться гражданам США в том, что российская сторона оказала своим гостям уважительный приём и провела аргументированный разговор.

«Сенатор скатился в риторику истеричного бессилия. От отсутствия аргументов и фактов он прибегнул к хамству. Это, к сожалению, уже стиль американского политического снобизма, в основе которого неправомерный диктат, манипуляции и обман, и, конечно, корысть», — цитирует Яровую её пресс-служба.

Визит американской делегации

Напомним, с 30 июня по 5 июля в России с официальным визитом находилась делегация конгрессменов США. В ходе поездки они посетили Санкт-Петербург и Москву, провели ряд встреч, в том числе с представителями МИД, Госдумы и Совета Федерации. Одной из целей визита, в частности, было создание базы для саммита Россия — США в Хельсинки.

«Я здесь нахожусь, чтобы попытаться найти способы улучшения отношений. Полномасштабный и открытый диалог ... Мы здесь, мы надеемся и ожидаем наступления лучшего дня, лучших отношений с Россией», — подчёркивал глава американской делегации, сенатор от штата Алабама Ричард Шелби.

В то же время российские депутаты приняли приглашение американских коллег посетить Вашингтон. Визит может состояться до конца 2018 года.