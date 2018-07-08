«В плену фобий и мифов»: поддержат ли в США заявление сенатора о неэффективности антироссийских санкций

Антироссийские санкции неэффективны, так как они не принесли ожидаемого результата. Об этом заявил посетивший Россию американский сенатор Рон Джонсон. По его мнению, политика ограничений нуждается в серьёзном пересмотре. Как подчёркивают в экспертном сообществе, среди американского политического истеблишмента довольно сильны антироссийские настроения, поэтому скорых перемен ожидать не стоит. Представители российских властных кругов считают, что Соединённые Штаты и дальше будут пытаться использовать рычаги давления в вопросе санкций.

Санкции США против России не работают. Об этом заявил председатель комитета по национальной безопасности и правительственным делам сената конгресса Соединённых Штатов Рон Джонсон, побывавший в Москве и Санкт-Петербурге в составе делегации законодателей-республиканцев. По его словам, в Вашингтоне так зациклены на самом факте ограничений, что у них не хватает времени проанализировать их эффективность.

«Сначала принимаются те или иные меры, а впоследствии никто обстоятельно не разбирается, работают ли они. Трудно, на мой взгляд, утверждать, что санкции, введённые против России, действительно эффективны», — заявил Джонсон в интервью изданию The Washington Examiner.

По его словам, он всегда опасался, что президент РФ Владимир Путин обернёт ограничения США в свою пользу. «Но опять же, совсем не похоже, чтобы они (санкции. — RT) оказали какой-то реальный ужасающий экономический эффект», — подчеркнул сенатор.

Помимо этого американский сенатор считает, что конгресс был чрезмерен в своей реакции на заявления о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года. Ведь эта реакция вылилась в принятие закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который буквально обязал Дональда Трампа ввести очередные ограничения в отношении Москвы.

«Откровенно говоря, это вмешательство в выборы — да, серьёзное и неприемлемое — не является самой большой угрозой для нашей демократии. Мы сделали из мухи слона. Нам же нужно честно оценить, что на самом деле произошло, как это отразилось, и какое воздействие оказывают наши санкции — позитивное или негативное», — уверен Рон Джонсон.

Вместе с тем он считает, что полностью отказываться от ограничений всё же не стоит. По его мнению, эффективнее было бы их пересмотреть, чтобы сделать более точечными, как в случае с российскими бизнесменами и компаниями.

По мнению экспертов, подобные заявления говорят об отсутствии консенсуса в американской политической элите по ряду ключевых вопросов.

«Если политика США в отношении России не функционирует, значит либо от неё надо вообще отказываться, пересматривать в положительную сторону. Либо её надо, наоборот, усиливать. Учитывая настроения в конгрессе, да и вообще во всей американской элите, которая по большей части русофобская по целому ряду причин, ждать каких-то резких изменений всё же не стоило бы», — заявил в беседе с RT эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

«Все эти сенаторы находились в плену стереотипов, фобий и мифов в отношении России. Думали, что наша экономика «разорвана в клочья», на улицах ходят толпы недовольных и голодных с протянутой рукой, но увидели совершенно другую ситуацию, а также атмосферу чемпионата мира по футболу», — пояснил эксперт.

Председатель комитета по национальной безопасности и правительственным делам сената конгресса США Рон Джонсон

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© Joshua Roberts

Санкции и их назначение

В нынешних политических реалиях, считает Блохин, санкции утратили свой основной смысл, который ранее заключался в консолидации Запада.

«Санкций, по крайней мере, до Трампа, выступали как элемент консолидации Запада. Так как Запад расколот, не монолитен, то эти санкции консолидировали Европу и Америку на какой-то общей «угрозе». При Обаме это всё цементировало Запад. А Трамп своей риторикой этот Запад начал раскалывать», — поясняет эксперт.

Политолог подчёркивает, что в Соединённых Штатах по-прежнему считают, что санкции должны консолидировать Европу и США в противоборстве России.

Напомним, что в конце апреля нынешнего года премьер-министр Дмитрий Медведев отмечал, что американским руководителям, в частности, Бараку Обаме, стоило бы посетить Россию.

По его словам, так они бы смогли убедиться в том, что их попытки подорвать российскую экономику не увенчались успехом.

«Он (Обама. — RT) как-то к нам не особенно ездит. Он вообще обещал нам, что наша экономика будет порвана в клочья. Пусть приезжает, посмотрит на эти клочья», — говорил Медведев в эфире «Россия 1».

По его словам, Россия достойно прошла испытания санкциями, создав защитные механизмы в виде импортозамещения.

«Мы выработали инструменты реагирования на такого рода воздействия. Мы прошли стресс-тест. Мы его выдержали. Экономика живёт, социальная сфера развивается», — заявил глава кабмина.

При этом он подчеркнул, что действующие ограничения негативно влияют на всех игроков, включая США и страны ЕС.

44-й президент США Барак Обама в окружении европейских лидеров

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Беспокойство Европы

Как отметил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, именно в Евросоюзе первыми стали понимать, что санкции бьют больше их собственным интересам. Это фактор, как и тот, что сами США от своих ограничений в целом не страдают, и подвигает их всё чаще выражать недовольство текущей ситуацией.

«Всё больше и больше звучат голоса в первую очередь бизнесменов, затем политиков, что санкции наносят вред всем странам… Громче звучат заявления политиков в разных странах о вреде этих санкций. Мы видим, что это происходит в Европе. И мы всегда заявляли, что эти ограничения бесполезны», — сказал в беседе с RT Чепа.

В частности, недовольство попытками США расширить ограничения высказывают немецкие корпорации, к голосам которых, как считается, прислушивается канцлер ФРГ Ангела Меркель. В июне же новое правительство Италии завило о намерении продвигать пересмотр санкционной политики.

Вместе с тем Чепа высказал мнение, что санкции как инструмент вряд ли будут отменены в скором времени, так как они являются едва ли не основой политики США по отношению к России.

«Я не помню периода, когда мы жили без американский санкций. Они действуют всегда. Как только в США собрались отменять так называемую поправку Джексона — Вэника, чья причина перестала существовать много лет назад, появились новые ограничительные меры — акт Магнитского. Америка будет пытаться получить какие-то рычаги, чтобы ссылаться на них для ведения своей внешнеполитической деятельности, для определённого политического и экономического шантажа», —рассказал депутат.

Однако, считает он, те ограничения, которые были введены при Обаме и Трампе, скорее всего, будут сокращаться. Способствовать же этому должна парламентская дипломатия двух стран.