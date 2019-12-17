Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Минтруд хочет заставить чиновников "шевелиться быстрее": Предложено вд...
Как Украина меняет Штаты
Семейный телеканал заставили дважды извиняться за рекламу со свадьбой гомосексуа...
Time: «Нафтогаз» оспорил передачу месторождения компании из США
Главная / В мире

В плену 20 человек: Пираты захватили нефтяной танкер в Гвинейском заливе

17 декабря 2019, 13:09  •  81 • В мире
У берегов Западной Африки пираты напали на британский нефтяной танкер Duke. В результате судно было захвачено. В плену оказались 20 человек. Большинство из них - граждане Индии и Нигерии, передает ТАСС.
Очередное дерзкое нападение пиратов произошло в Гвинейском заливе у берегов Западной Африки. Там бандиты захватили нефтяной танкер Duke, который принадлежит британской компании Union Maritime Ltd.
"Танкер, совершавший переход из Анголы в Того, подвергся нападению пиратов в минувшее воскресенье", - цитирует владельца судна ТАСС.
На корабль напали, когда он был в 110 морских милях к юго-востоку от порта Ломе. В результат в плен попали 20 моряков. Почти все они из Индии и Нигерии. Пираты оставили только одного человека для управления танкером.
СМИ пишут, что Гвинейский залив стал одним из самых опасных мест для судов: в последние годы здесь активизировались пираты.
До этого пираты напали на судно, принадлежащее норвежской компании J.J. Ugland, у берегов Бенина. Это произошло в ноябре 2019 года. Были похищены девять членов экипажа. По словам оставшихся на борту моряков, нападение пираты совершили на рассвете. Корабль MV Bonita стоял на якоре неподалеку от города Котону, сообщается на сайте компании-владельца судна. После того как стало известно о налете, корабль снялся с якоря и вошел в порт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



81
Источник
Похожие новости
17 декабря 2019, 09:54
Блёстки и разрез: Голливудская дива Скарлетт Йоханссон "выгуляла" шикарное платье от российского дизайнера
17 декабря 2019, 03:24
"Наглый варварский бизнес": Полковник Баранец объяснил, зачем американцам понадобилась Сирия
17 декабря 2019, 03:24
Протесты помогли? Во Франции отказались от повышения пенсионного возраста до 64 лет - СМИ
16 декабря 2019, 20:39
Присутствие внаём: Асад заявил о нескольких тысячах военных США в Сирии
17 декабря 2019, 03:24
Дайджест СМИ: Россия вошла в число самых влиятельных стран, США выслали китайских дипломатов
16 декабря 2019, 14:09
Базовые разногласия: в Пентагоне ответили на угрозу Эрдогана закрыть Инджирлик для США
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 декабря 2019, 20:54
Слуга закона вместо «слуги народа»
14 декабря 2019, 10:24
"Мощнее, жёстче и гораздо опытнее": Соловьёв назвал реального правителя Украины
16 декабря 2019, 07:54
"Глядишь, на Хоккайдо сойдёмся": В России вернули бумерангом идею Японии забрать все Курилы
16 декабря 2019, 07:54
"Отказались взлетать": В США пассажирку самолёта заставили снять майку из-за надписи
16 декабря 2019, 07:54
"Должны исчезнуть": К расправе над русскоязычными украинцами призвал телеведущий. В Сети предложили лишить его фамилии
11 декабря 2019, 01:09
Вассерман одной фразой охарактеризовал переговоры Зеленского с Путиным
15 декабря 2019, 12:24
"Без согласия России никто никого никуда не пошлёт": Пушков разбил фантазии главы МИД Украины о миротворцах ООН
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.