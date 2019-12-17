В плену 20 человек: Пираты захватили нефтяной танкер в Гвинейском заливе

Очередное дерзкое нападение пиратов произошло в Гвинейском заливе у берегов Западной Африки. Там бандиты захватили нефтяной танкер Duke, который принадлежит британской компании Union Maritime Ltd.

"Танкер, совершавший переход из Анголы в Того, подвергся нападению пиратов в минувшее воскресенье", - цитирует владельца судна ТАСС.

На корабль напали, когда он был в 110 морских милях к юго-востоку от порта Ломе. В результат в плен попали 20 моряков. Почти все они из Индии и Нигерии. Пираты оставили только одного человека для управления танкером.

СМИ пишут, что Гвинейский залив стал одним из самых опасных мест для судов: в последние годы здесь активизировались пираты.

До этого пираты напали на судно, принадлежащее норвежской компании J.J. Ugland, у берегов Бенина. Это произошло в ноябре 2019 года. Были похищены девять членов экипажа. По словам оставшихся на борту моряков, нападение пираты совершили на рассвете. Корабль MV Bonita стоял на якоре неподалеку от города Котону, сообщается на сайте компании-владельца судна. После того как стало известно о налете, корабль снялся с якоря и вошел в порт.