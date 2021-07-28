В плане Хуснуллина нашли символическую опечатку: "Вспомнили про родное для России"

В плане Марата Хуснуллина нашли символическую опечатку: "Вспомнили про родное для России". Так, тема ИЖС первый раз поднимается лишь на 33-й странице документа – и сразу же с ошибкой.

Авторы расследования Царьграда, посвящённого плану всероссийской реновации вице-премьера Марата Хуснуллина, обнаружили в документе символическую опечатку.

В публикации подчёркивается, что речь о "родном для России" индивидуальном жилищном строительстве первый раз поднимается лишь на 33-й странице данного текста:

И что характерно – сразу же с опечаткой: "Мой частны дом".

В плане имеются и другие лингвистические недочёты - например, точки после сокращения "млн". Однако это сущие мелочи на фоне смысловой части этой стратегии.

Только на 46-м слайде плана тема ИЖС начинает раскрываться более подробно, но всё почти сразу же обрывается. В итоге всего одна из 127 страниц текста целиком связана с частным строительством.

Между тем в самой же стратегии подчёркивается, что из многоквартирных домов в собственные хотели бы перебраться свыше 50 % граждан, проживающих в квартирах.

То есть вопрос, который волнует более 23 миллионов домохозяйств, уместился всего в одном слайде. Подавляющая же часть стратегии посвящена теме ввоза мигрантов - в следующие три года планируется принять в России ещё порядка 5 млн иностранцев из ближнего зарубежья, указано в статье "Первого русского".