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В плане Хуснуллина нашли символическую опечатку: "Вспомнили про родное для России"

28 июля 2021, 19:40  •  116 • Политика
В плане Марата Хуснуллина нашли символическую опечатку: "Вспомнили про родное для России". Так, тема ИЖС первый раз поднимается лишь на 33-й странице документа – и сразу же с ошибкой.
Авторы расследования Царьграда, посвящённого плану всероссийской реновации вице-премьера Марата Хуснуллина, обнаружили в документе символическую опечатку.
В публикации подчёркивается, что речь о "родном для России" индивидуальном жилищном строительстве первый раз поднимается лишь на 33-й странице данного текста:
И что характерно – сразу же с опечаткой: "Мой частны дом".
В плане имеются и другие лингвистические недочёты - например, точки после сокращения "млн". Однако это сущие мелочи на фоне смысловой части этой стратегии.
Только на 46-м слайде плана тема ИЖС начинает раскрываться более подробно, но всё почти сразу же обрывается. В итоге всего одна из 127 страниц текста целиком связана с частным строительством.
Между тем в самой же стратегии подчёркивается, что из многоквартирных домов в собственные хотели бы перебраться свыше 50 % граждан, проживающих в квартирах.
То есть вопрос, который волнует более 23 миллионов домохозяйств, уместился всего в одном слайде. Подавляющая же часть стратегии посвящена теме ввоза мигрантов - в следующие три года планируется принять в России ещё порядка 5 млн иностранцев из ближнего зарубежья, указано в статье "Первого русского".

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