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В Пхеньяне раскритиковали «анахроничные» американо-южнокорейские учения

12 ноября 2018, 14:24  •  45 • Политика
В КНДР призвали Сеул и Вашингтон проявить разумность и отказаться от военных учений, подрывающих мир в регионе.
Северокорейская газета Nodong Sinmun раскритиковала решение Сеула и Вашингтона продолжить совместные военные учения.
В статье, посвященной маневрам, говорится, что подобные акции в настоящее время являются анахронизмом, а Южной Корее и США следует вести себя более разумно и воздерживаться от учений и других шагов, которые могут нарушить мир в регионе.
Американо-южнокорейские учения начались на прошлой неделе. Это первые совместные маневры военных двух стран за последние полгода. Бойцы морской пехоты, как было заявлено, отрабатывали взаимодействие и оборонные приемы.
Ранее предполагалось, что США и Южная Корея в 2018 году проведут 18 различных учений, однако на фоне межкорейских переговоров часть из них была отменена.

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