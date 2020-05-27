В Питере - быть • 82 • Аналитика © РИА Новости / Сергей Пятаков ЕВРО-2020. В честь 317-летия Санкт-Петербурга портал welcome2020.ru рассказывает о главных достопримечательностях российской столицы чемпионата Европы. ПЕТЕРБУРГ — ЛУЧШИЙ ЛЕТНИЙ ГОРОД МИРА Из всех знаковых широт, делящих глобус на части, Петербург ближе других мегаполисов расположен к самой неуютной: полярному кругу. По прямой до него — чуть дальше, чем до Москвы, и хотя по своему духу Петербург, конечно, совсем не крайний север (если север в принципе), с ноября по апрель в мире действительно есть места приятнее, светлее и теплее. К счастью, справедливо и обратное: с мая по сентябрь найти другой мегаполис с такой же комбинацией уникальной природы, достопримечательностей и всепроникающего гедонизма нелегко. Описывать летний Петербург словами не проще: у него слишком много ракурсов, с каждого из которых город будет открываться по-своему. Например, с воды он — в первую очередь совокупность 300 километров рек и каналов, островов, озер и Финского залива. Пешеходный Петербург — это несколько сотен направлений на любой вкус и выносливость. Можно отмерить 4,5 километра по Невскому проспекту – от Адмиралтейства до Александро-Невской Лавры, а можно затеряться в переулках Петроградки или Васильевского острова. В Санкт-Петербурге самодостаточен не только центр, мест силы на условных окраинах становится все больше. Например, одним из ориентиров для прогулки от Невского на пару часов уже стал новый "Порт Севкабель", береговой культурный кластер на Васильевском острове. Для путешествия на полдня — отличный Музей уличного искусства на Шоссе Революции. И это не считая десятков более очевидных летних маршрутов — набережных и парков, — которыми хотя бы раз пройдет каждый, кто отправится на футбол. Во-первых Благодаря белым ночам город переходит на круглосуточный режим жизни. В буквальном смысле это выражается в том, что ключевые улицы — Невский, Большая Морская, Рубинштейна, Некрасова, Белинского — просто не засыпают до утра, остальные — стабильно засиживаются за полночь. Во-вторых К статусу туристической столицы в Петербурге уже давно пора прибавить соответствующий гастрономический титул. Да, самые роскошные заведения России могут оставаться в Москве, но новая волна северной авторской кухни, звездные местные шефы, сотни (то есть целые улицы) небольших ресторанов и самодостаточная барная культура, песни о которой поют по всей стране — за этим многообразием милости просим в Северную столицу. В-третьих Настроение летнего Петербурга определяют сами петербуржцы. Их можно обвинять в высокомерии, нарочитой воспитанности, образованности и других неочевидных грехах, но никто из побывавших в этом городе в один из теплых дней, не скажет, что они не умеют получать от жизни удовольствие. СТАДИОН В ПЕТЕРБУРГЕ — ЛУЧШИЙ В РОССИИ И ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ

В МИРЕ Стадион "Санкт-Петербург" и его окрестности — локации для городских жителей если не культовые, то точно знаковые. Бывшая княжеская резиденция (больше 100 лет этой землей владела семья Белосельских-Белозерских), Крестовский остров и сейчас — место востребованное и дорогое. Но с весны 2017-го еще недавно "тихий уголок в 10 минутах езды от центра" на несколько дней в месяц снова превращается в место, гул которого слышат далеко за пределами Петербурга. Первый стадион на Крестовском, знаменитую арену имени Кирова, заложили еще до войны и открыли в 1950-м. Исполинский стотысячник архитектора Никольского (рекорд посещаемости — 110000 зрителей на матче "Зенит" — "Спартак" в 1959-м) в 2006-м был демонтирован, а на знаменитом холме, в XX веке выполнявшем роль остова для трибун, начали возводить новую арену. От предыдущей оставили локацию, несколько входных павильонов и памятник самому Кирову (теперь он — удобный ориентир для встреч перед матчем). Все остальное — новое. История возведения "Санкт-Петербурга" — с одной стороны — путь к уникальному результату вопреки всем обстоятельствам, что в целом логично сочетается и с историей самого города, построенного на северной целине. Проект японского архитектора-метаболиста Кисё Курокавы изначально назывался "космическим кораблем", и то, что получилось, действительно сложно определить как рядовой спортивный объект. Во-первых Самый большой успех инженеров и архитекторов — сочетание раздвижной крыши и выкатного поля. Первая позволяет противостоять осадкам и холоду (внутри всегда не ниже +17), второе — содержать газон в оптимальном состоянии. Арен с таким набором решений в мире и так единицы, а в таком климате, как в Петербурге, раньше не было совсем. Стадион на Крестовском — история не только про то, чтобы его гостям было удобнее подниматься на трибуны или лучше видеть поле. Она — про победу над условиями, в которых одни видели проклятье Петербурга (кому захочется два часа сидеть на трибуне в минус 15 или под ливнем?), а другие — даже преимущество (про "генерала Мороза", который "помогает нашим", перед зимними матчами Лиги чемпионов каждый раз писали на всех обложках). С новым стадионом этих проблем нет, генералы больше не нужны, и футбол в Петербурге — снова летний вид спорта в любой из 12 месяцев года. Во-вторых Многозадачность и гибкость арены. Круглогодичных площадок такого размера и с таким набором технических решений опять же практически нет во всем мире. За два неполных года жизни на Крестовском успели побывать не только футбольные болельщики, но и любители музыки (рекордный концерт "Ленинграда" в октябре 2018-го, 65 тысяч зрителей) и поклонники хоккея ("Зимняя классика" в декабре 2018-го, более 80 тысяч на каждом матче). К этим цифрам уместно прибавить и рекордную посещаемость матчей чемпионата мира (в среднем — 64 тысячи), и минимальные 45 тысяч зрителей на каждой из игр "Зенита" (в два раза больше, чем на старом "Петровском"). Петербург умеет принимать иностранцев Ежегодно в Петербург приезжают около 8 миллионов туристов, и многие из них обязательно признаются если не в любви, то в симпатии к городу, который, как правило, оказывается совсем не тем, что они ожидали увидеть. Эта симпатия точно взаимна: для Петербурга иностранцы — не просто временные гости с обратным билетом в кармане, увидеть которых можно только в отелях, музеях и ресторанах, но и важнейшая составляющая прошлого, настоящего и будущего. Не равна путешествию во многие другие города поездка в Петербург и с прикладной точки зрения. Сюда легко добраться любым из видов транспорта, здесь несложно сориентироваться, не зная и слова по-русски, и даже строгие формальности тут адаптированы для туристов. Пассажиры паромов и круизных лайнеров уже имеют право провести в Петербурге трое суток без визы, аналогичную практику планируют ввести и для тех, кто прибывает самолетом. Единственная настоящая проблема, с которой сталкиваются гости города — невозможность посетить все достопримечательности ни за три дня, ни за неделю, ни даже за месяц. Конечно, пробежаться по Невскому, заскочить в Петропавловскую крепость и на "Аврору", в Летний сад, Русский музей и Эрмитаж можно и в экспресс-режиме, но считается, что только на последний по-хорошему стоит выделить не меньше недели. А если вспомнить про пригородные направления, возможно, окажется, что в Петербург проще сразу переехать, что многие в итоге и делают. Традиция перебираться в самый необычный российский город, заложенная еще в XVIII веке итальянскими зодчими, которые этот самый город с нуля и возводили, продолжается до сих пор, и в футболе проявляется едва ли не ярче, чем в любой другой индустрии. Перспектива оснащения будущих российских УДК модификациями истребителя Су-57 "Зенит", главный клуб и основной потребитель иностранных талантов в Петербурге, в своей современной истории уже пережил несколько периодов успешного сотрудничества с легионерами. Поочередно сменявшие друг друга тренеры команды — чех Властимил Петржела, голландец Дик Адвокаат, итальянец Лучано Спаллетти, португалец Андре Виллаш-Боаш, румын Мирча Луческу и снова итальянец Роберто Манчини — могли расходиться во взглядах на футбол, но после больших побед все как один говорили, что представлять Петербург — это действительно особенная честь и ответственность. То же самое справедливо и для игроков. Из 620 футболистов, защищавших цвета клуба на протяжении 95 лет истории "Зенита", только 63 представляли другие страны, но имена многих из них стали легендарными. Бразилец Халк, чех Ширл, итальянец Кришито, бельгиец Ломбертс, португалец Данни — люди, без которых истории главных побед "Зенита" в XXI веке и в широком смысле города просто не было бы. Они действительно любили Петербург, а Петербург обожал их. И для болельщиков путешествие что на матчи чемпионата Европы, что по любым другим поводам точно не станет проблемой. Город, уже принимавший футбольные чемпионат мира, Кубок конфедераций и претендующий на проведение финала Лиги чемпионов УЕФА, умеет быть по-настоящему гостеприимным и открытым. ПЕТЕРБУРГ — НОВАЯ СТОЛИЦА РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА Если на статус главного города российского футбола претендует не только Петербург, то с тем, что именно здесь находится его родина, споров куда меньше: в первом в отечественной истории официально задокументированном матче 24 октября 1897 года на плацу Кадетского корпуса (Васильевский остров, Кадетская линия) встретились команды "Кружок любителей спорта" и "Василеостровское общество футболистов", а 4 года спустя в городе был разыгран первый чемпионат. В следующие 100 лет футбол петербургский, петроградский, ленинградский и снова петербургский переживал разные периоды, но чаще — оставался в тени московских, киевских и других столичных клубов. Две яркие вспышки "Зенита" — Кубок СССР в 1944-м и золото чемпионата СССР в 1984-м — победы выдающиеся и по-своему уникальные, но все же не положившие начало традициям. Действительно новая история петербургского футбола началась уже в XXI веке, и на этот раз город поставил самые амбициозные задачи. "Зениту" повезло на протяжении долгих лет оставаться единственной большой командой в мегаполисе, таких примеров и в мире немного. Но одно — быть главным клубом своего города, пусть и такого, и другое — бросать вызов Европе. План Петербурга и "Зенита" включил в себя развитие в разных направлениях, и успешная команда, объединяющая лучшие таланты России и мира, — это только одна, но самая заметная из его частей. В него же входят и уникальная инфраструктура (стадионы, тренировочные центры), обеспечивающая лучшие условия для спортсменов и болельщиков, и инвестиции в детский и юношеский спорт (в городе десятки школ, в том числе крупнейшая клубная академия), и успешное развитие футбола как бизнеса ("Зенит" стабильно входит в число крупнейших футбольных брендов мира), и, конечно, наследие (именно воспитанники школы "Смена" - Аршавин, Быстров, Кержаков, Малафеев, Денисов - составляли костяк сборной, завоевавшей бронзу на ЕВРО-2008, и "Зенита", взявшего Кубок и Суперкубок УЕФА). Болгария не может простить России своих ошибок И хотя перевозить футбольную столицу в Петербург начали чуть больше 10 лет назад, результаты уже можно измерять. Это здесь хранится больше всего национальных и международных трофеев, завоеванных в новейшей истории любой российской командой, здесь — один из самых посещаемых стадионов континента, здесь один за другим проводятся чемпионаты мира и Европы, сюда неизбежно приедет финал большого клубного турнира (заявка на проведение главного матча Лиги чемпионов в 2021-м уже подана). И останавливаться в Петербурге точно не планируют: футбол здесь действительно любят. Петербург — город, который должен заявить о себе Из 12 городов, которым предстоит принять Евро-2020, Санкт-Петербург — один из самых голодных до больших матчей. Чемпионат мира в 2018-м получился отличным, но прошел настолько быстро, что только к самому его окончанию стало понятно: это было что-то действительно невероятное и неповторимое. И когда в 10 других городах загрустили о том, что ничего подобного в их жизни уже не случится, в Петербурге подмигнули — а у нас-то скоро ЕВРО! До 2018-го по-настоящему глобальных спортивных праздников в город не завозили 40 лет, с момента, когда в 1980-м в Ленинграде прошла часть футбольного турнира московской Олимпиады. В 94-м заезжали Игры доброй воли (мероприятие масштабное, но не самое громкое), а дальше — только редкие турниры с заметными названиями, но не содержанием. Новая история, которую Петербургу помогает писать футбол, — на самом деле про спорт только наполовину. Не меньше она и про возможность нового самоопределения города, который три века прожил в статусе главного в империи, затем был понижен до "колыбели революции" и "культурной столицы", а сейчас снова получает возможность рассказать о себе всему миру. ЕВРО-2020 — турнир, который станет уникальным и сам по себе, и в этом петербургском контексте, когда впервые рядом не окажется ни одного другого российского города. Большой шанс заявить о традициях и амбициях, идеальный момент, когда в сторону Крестовского острова снова развернутся все камеры мира. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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