Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Неожиданная месть Киеву: Путина благодарят за удар по команде Зеленского
Давить Россию через НАТО? "Шансов добежать до Канады не будет": Киев п...
"Украинцам давно нужно было сделать то, что сделал Путин": Киевский по...
Признает ли Россия Байдена президентом США? Глава МИД Лавров дал чёткий ответ
Главная / Политика

В письме Путина Байдену есть "сенсационные детали": Скрытый смысл увидели в двух словах

16 декабря 2020, 05:30  •  202 • Политика
Путин поздравил Байдена с победой на голосовании. В сухих строчках телеграммы эксперт обнаружил настоящую сенсацию. Международный обозреватель Сергей Строкань призвал обратить внимание на слова "выразил уверенность".
Президент России Владимир Владимирович Путин направил новому президенту США Джо Байдену поздравительную телеграмму. Международный обозреватель ИД "Коммерсант" Сергей Строкань увидел среди сухих строк настоящую сенсацию.
Он отметил, что как редактору ему очень понравился текст поздравления. Более того, Строкань не считает послание сухим. По его мнению, отдельные моменты в этом поздравлении можно вообще считать сенсационными.
В качестве доказательства эксперт привёл самую первую строчку поздравления. В ней говорится, что Путин выразил уверенность в том, что США и Россия могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир.
Строкань указывает, что ключевым здесь является "выразил уверенность". Это очень сильное слово для дипломатического языка. Когда отношения между странами хуже некуда и улучшений не предвидится - используется совершенно другой язык. В таких случаях фраза бы звучала "выразил осторожную надежду". Однако Путин выражает именно уверенность. Это говорит о многом, заявил Сергей Строкань в эфире программы "60 минут".
Обсудить
Читать комментарии

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



202
Источник
Похожие новости
16 декабря 2020, 00:00
Собчак "напрыгнула" на Соловьёва из-за Навального: Телеведущий кинул "ответку" с крабами
16 декабря 2020, 00:00
США выпустили, Россия уничтожает: В Сирии нашли новые ячейки ИГИЛ*
16 декабря 2020, 01:50
Лавров улыбкой ответил на давление в Сербии: "Очень способный... молодец"
16 декабря 2020, 00:00
Эксперт объяснила поражение США в борьбе против "Северного потока - 2"
16 декабря 2020, 00:00
"Назло бабушке отморожу уши": Киев обвинили в колониальном отношении к украинцам
16 декабря 2020, 01:50
"Навальный полностью интегрировался в систему ФСБ": Названы истинные цели "блогера-оппозиционера"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 декабря 2020, 00:20
"Украинцам давно нужно было сделать то, что сделал Путин": Киевский политолог поблагодарил Россию
13 декабря 2020, 03:15
Азербайджанская элитка взбунтовалась против российских миротворцев: Вывести!
14 декабря 2020, 00:20
"Венедиктов начал о чём-то догадываться": Российские спецслужбы стали сигналом
12 декабря 2020, 16:15
Азербайджан обстрелял Карабах
12 декабря 2020, 18:05
Украине готовят трибунал? Международный уголовный суд взялся за военные преступления в Донбассе
13 декабря 2020, 13:20
На Украине раскрыли тайный сигнал Москвы Зеленскому
13 декабря 2020, 08:45
Осторожно, Штаты распадаются?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.