В письме Путина Байдену есть "сенсационные детали": Скрытый смысл увидели в двух словах

Президент России Владимир Владимирович Путин направил новому президенту США Джо Байдену поздравительную телеграмму. Международный обозреватель ИД "Коммерсант" Сергей Строкань увидел среди сухих строк настоящую сенсацию.

Он отметил, что как редактору ему очень понравился текст поздравления. Более того, Строкань не считает послание сухим. По его мнению, отдельные моменты в этом поздравлении можно вообще считать сенсационными.

В качестве доказательства эксперт привёл самую первую строчку поздравления. В ней говорится, что Путин выразил уверенность в том, что США и Россия могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир.

Строкань указывает, что ключевым здесь является "выразил уверенность". Это очень сильное слово для дипломатического языка. Когда отношения между странами хуже некуда и улучшений не предвидится - используется совершенно другой язык. В таких случаях фраза бы звучала "выразил осторожную надежду". Однако Путин выражает именно уверенность. Это говорит о многом, заявил Сергей Строкань в эфире программы "60 минут".