«В пилотных регионах будут введены новые должности»: советники директоров в школах получат надбавку в 15 тысяч рублей

В десяти пилотных регионах России с 1 марта 2021 года появится новая должность советника директора, рассказали в Минпросвещения. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, занимающим новую должность сотрудникам полагается дополнительная ежемесячная доплата в размере 15 тыс. рублей при сохранении всех прежних региональных выплат. Министр также рассказал, что ведомство разрабатывает предложения по установлению единых требований к оплате труда учителей.

В школах десяти российских регионов с 1 марта 2021 года вводятся новые должности — советников директоров по воспитательной работе. Им будет полагаться дополнительная ежемесячная доплата в размере 15 тыс. рублей. Об этом рассказали в Минпросвещения РФ.

«В десяти пилотных регионах с 1 марта 2021 будут введены новые должности — советники директоров по воспитательной работе с дополнительной ежемесячной доплатой в 15 тыс. рублей», — сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на «Деловом завтраке» в «Российской газете».

Он отметил, что речь идёт об «очень важной поддержке и учителям, и тем, кто занимается школьниками именно в части организации воспитания». Наряду с этим Кравцов напомнил, что с 1 сентября 2020 года все классные руководители — 810 тыс. ежемесячно — уже получают надбавку в 5 тыс. рублей.

«При этом мы следим за сохранением всех прежних региональных выплат в этой части», — подчеркнул министр.

Кравцов также рассказал об отслеживании ситуации с зарплатами учителей. Он отметил, что оплату труда педагогов удалось в каждом регионе привести к средней по субъекту заработной плате. По словам Кравцова, министерство в соответствии с поручением премьера разрабатывает предложения по установлению единых требований к оплате труда учителей.

«Посмотрим и базовую ставку, и надбавки, которые есть в системе образования. Ведём эту работу вместе с учителями, вместе с профсоюзом, чтобы не нарушить ни в коем случае ничьи права. Этот вопрос для нас будет одним из приоритетов следующего года», — пояснил министр.

По его словам, задачей этой работы является донесение до каждого педагога информации о составляющих его дохода и имеющихся надбавок. Кравцов отметил, что всё это «должно быть максимально прозрачно».

Напомним, что в ноябре премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении поддержки классных руководителей, при этом за педагогами сохраняются все ранее установленные надбавки. Согласно постановлению премьера, выплату за классное руководство будут получать педагоги абсолютно всех российских школ.

В сообщении правительства отмечалось, что вознаграждение в 5 тыс. рублей теперь будет полагаться также педагогам из образовательных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, например, МИД, Министерство культуры, Министерство транспорта, МЧС.

«Решение о дополнительной поддержке педагогов в виде выплат за классное руководство было принято по поручению Президента. Во время своего ежегодного послания Федеральному Собранию глава государства отметил, что на таких учителей возложена огромная ответственность по каждодневному воспитанию школьников. И такая ответственность требует особой поддержки», — рассказали тогда в правительстве.

Ранее надбавку классным руководителям в размере 5 тыс. рублей рассмотрела Счётная палата в рамках изучения влияния правительственных мер на рост доходов россиян и снижение уровня бедности.

В рамках этой работы проанализированы ежемесячные выплаты отдельным категориям населения, повышение заработных плат работникам бюджетного сектора, надбавка классным руководителям в размере 5 тыс. рублей, а также выплаты семьям с детьми, повышение пособий по безработице до МРОТ, социальные надбавки к пенсиям.

В ведомстве констатировали, что рассмотренные меры приводят к снижению уровня бедности на 2,32 процентных пункта.

Важность надбавок также отметил Владимир Путин. 5 октября президент провёл встречу с учителями и студентами педагогических вузов. Встреча была посвящена вопросам дистанционного образования, однако обсуждались и другие вопросы. В частности, президент обратился к главам регионов с призывом не отказываться от введённых ранее надбавок для учителей в размере 5 тыс. рублей. Решение об утверждении этой выплаты президент назвал абсолютно правильным.

«Ещё раз хочу сказать своим коллегам-губернаторам: ни в коем случае не снимать имеющиеся во многих регионах региональные надбавки за педагогическую работу, ни в коем случае», — подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что за этими процессами должны «самым внимательным образом» наблюдать соответствующие контрольные структуры.