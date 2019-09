«В пику собственному президенту»: с чем связаны разногласия властей США по поводу военной помощи Украине • 25 • Украина Конгресс США рассматривает законопроект, позволяющий продлить военную помощь Киеву. Речь идёт о $250 млн, предоставление которых ранее заблокировал Белый дом. На прошлой неделе сумма была «разморожена», но с учётом того, что срок действия программы истекал 30 сентября, на реализацию договорённостей с Украиной времени могло и не хватить. Ранее руководители трёх комитетов палаты представителей обвинили Дональда Трампа в том, что он задерживает военную помощь для давления на Киев, чтобы получить компромат на своих политических оппонентов. Эксперты считают, что после неудачной попытки уличить американского лидера в «сговоре» с Москвой демократы стремятся использовать против президента «украинский вопрос». Палата представителей конгресса США AFP © Brendan Smialowski Палата представителей конгресса США приняла законопроект, предусматривающий, среди прочего, продление военной помощи Украине. Как сообщает издание Defense News, соответствующий документ 19 сентября приняла нижняя палата конгресса. В тот же день он поступил на рассмотрение американского сената. Цель законопроекта — избежать приостановки работы правительства из-за затягивающегося обсуждения в конгрессе бюджета страны. Он предусматривает, что финансирование ряда программ в первые два месяца 2020 финансового года останется на уровне показателей 2019-го. «В дополнение к сумме, предусмотренной разделом 101 «Инициативы по содействию безопасности Украины», 30 сентября 2019 года на 2019 финансовый год выделяются дополнительные ассигнования в размере, равном неизрасходованным остаткам, аннулированным в соответствии с подразделом (а) настоящего раздела: при условии, что суммы, предоставляемые в соответствии с настоящим подразделом, будут доступны до 30 сентября 2020 года и будут использованы на те же цели и теми же ведомствами, для которых они первоначально были предусмотрены Публичным законом 115-245; при условии, что в соответствии с разделом 251(b)(2)(A)(ii) Закона 1985 года «О сбалансированном бюджете и контроле за дефицитом в чрезвычайных условиях» такая сумма будет выделена конгрессом как предназначенная для проведения чрезвычайных операций за рубежом/глобальной войны с терроризмом», — говорится в законопроекте. Таким образом, документом предусматривается возможность предоставления Украине военной помощи в размере $250 млн. Эта сумма была заложена для Киева в бюджете на 2019 год, однако выделение денег администрация Трампа заблокировала до середины сентября. При этом 30 сентября истекал срок действия этой программы, и обещанные когда-то деньги Киев мог и не получить. Тем не менее, в проекте оборонного бюджета на 2020-й год конгресс снова зарезервировал $250 млн на оказание помощи Украине в области безопасности. «Не тратить лишних денег» Напомним, что в начале сентября конгресс США призвал президента Дональда Трампа разморозить выделение средств, предназначенных для оказания военной помощи Украине. В конце августа американские СМИ сообщили, что у Белого дома возникли вопросы к тому, как расходуются средства, выделенные Киеву, из-за чего был назначен аудит. Сообщалось, что деньги, которые должны были в текущем году потратить в рамках программы «Инициатива по содействию безопасности Украины», так и остались на счетах американской армии. Украинские солдаты в Донбассе

globallookpress.com

© Anatolii Stepanov/ZUMAPRESS.com Лишь после того, как конгрессмены забили тревогу, администрация Трампа разморозила выделение средств, что с удовлетворением встретили в Киеве. Президент Владимир Зеленский заявил, что «благодарен США за разблокирование военной помощи». Также Пентагон сообщил, что готов предоставить Киеву дополнительные $141,5 млн на программы в области безопасности. Как отметил в интервью RT политолог Александр Асафов, законодательная власть США больше, чем исполнительная, заинтересована в выделении денег Украине. «Конгрессмены прямо и косвенно поддерживают финансирование Украины и её антироссийских шагов, поскольку в этом случае они могут получить экономические преимущества и преференции, — говорит Асафов. — Кроме того, раздувая антироссийский фактор, они предоставляют помощь Киеву в пику собственному президенту, поскольку знают, что он крайне прохладно относится и к Украине, и к её властям». По его мнению, украинский вопрос находится на периферии внимания Трампа, для которого сейчас больше важны проблемы, связанные с Ираном и Венесуэлой. «Трамп старается не тратить лишних денег там, где этого не требуется», — считает Асафов. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, в свою очередь, считает, что сдерживание России является приоритетом как для конгресса, так и Белого дома. Именно для этого американцы планируют вооружать Киев. «Это и есть основа политики США по сдерживанию России, — заявил в беседе с RT Владимир Брутер. — Кроме того, это показатель внешнеполитической активности Вашингтона, его борьба за усиление собственной позиции в мире». Однако, как отмечает эксперт, противники Трампа среди демократов действительно действуют активнее президента в том, что касается поддержки Киева. «У Трампа нет особого желания в эту ситуацию ввязываться, но есть понимание, что он должен сохранять статус-кво, чтобы не допустить ослабления украинской позиции», — отмечает Брутер. Внутриамериканский аспект 9 сентября главы трёх комитетов палаты представителей конгресса США — по международным делам, по разведке, а также по государственному надзору и реформам Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс — обвинили Дональда Трампа в оказании давления на украинское правительство с целью получить компрометирующие материалы на своих противников в США, среди которых и один из главных претендентов на роль кандидата в президенты от демократов в 2020-м году — Джо Байден. Его сын Хантер какое-то время входил в состав совета директоров компании Burisma Holdings — одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. Тогда Джо Байден занимал пост вице-президента США, курируя в том числе отношения с Киевом. Дональд Трамп

Reuters

© Al Drago По мнению руководителей трёх комитетов нижней палаты конгресса, принадлежащих к Демократической партии, Дональд Трамп использовал заморозку военной помощи Киеву как инструмент давления на украинские власти. «Президент Трамп также пригрозил заблокировать передачу военной помощи на сумму в $250 млн, которая была одобрена конгрессом, поддержана Пентагоном и в которой Украина отчаянно нуждается... Если президент Трамп действительно ставит Украину перед выбором — защищаться от российской агрессии без помощи со стороны США или позволить судебной системе Украины действовать в интересах предвыборного штаба Трампа, то это — вопиющее злоупотребление властью, подарок для России и предательство народного доверия», — отмечается в письме конгрессменов юрисконсульту Белого дома президента Пэту Чиполлоне. Майя Санду в Вашингтоне пообещала вернуть в Молдову демократию Американское издание The Hill в апреле писало, что Генпрокуратура Украины подозревала Хантера Байдена в получении взяток от руководства Burisma. При этом Байден-старший содействовал отстранению от должности украинского генпрокурора Виктора Шокина, который якобы планировал допросить его сына. В свою очередь, 19 сентября американская газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщила, что американскую разведку обеспокоил разговор Трампа с неким «иностранным лидером», который касался Украины. Напомним, что ранее издание писало, что представитель американского разведсообщества подал рапорт о насторожившем его обещании Трампа одному из лидеров иностранных государств. Как отмечает издание, незадолго до появления этой информации состоялся разговор Трампа с Владимиром Зеленским. «Разоблачающая жалоба на президента Трампа, которая была подана сотрудником разведки и развязала борьбу между конгрессом и исполнительной властью, по словам двух хорошо знакомых с этим вопросом людей, связана с Украиной, — сообщает The Washington Post. — Два бывших американских должностных лица сообщили, что жалоба касалась контактов с неким иностранным лидером и «обещания» Трампа, которое настолько обеспокоило работавшего в Белом доме сотрудника американских спецслужб, что он обратился к генеральному инспектору разведывательного сообщества». «Вовлечь в украинский вопрос» Впрочем, Трамп опроверг заявление The Washington Post, назвав его фейковой новостью. Между тем, адвокат Трампа Рудольф Джулиани в интервью CNN признал, что общался с Киевом по поводу возможного вмешательства украинцев в выборы 2016 года на стороне Хиллари Клинтон. В отношении вещей, связанных с Байденом, Джулиани сделал ряд противоречивых заявлений. Сначала он сообщил, что не просил украинцев провести расследование в отношении Байдена, но потом признал, что всё-таки имя бывшего вице-президента фигурировало в его общении с представителями украинской стороны. По мнению Александра Асафова, если раньше противники Трампа безуспешно пытались обвинить его в сговоре с Россией, то теперь на этом месте оказалась Украина. Демократы используют якобы имевшее место давление президента США на Киев для ослабления политических позиций американского лидера. «Трампа долгое время пытались связать с Россией, но по итогам доклада спецрокурора Мюллера было установлено, что никакого «сговора» не существовало. Теперь противники президента США решили вовлечь его в украинский вопрос», — считает Асафов. В то же время, по его словам, американский президент вполне способен «оказать на Украину более серьёзное давление, если это будет необходимо». В свою очередь, Владимир Брутер считает, что для того, чтобы получить информацию, которую можно использовать против Джо Байдена, Трампу не нужно прибегать к столь радикальной мере, как приостановка военной поддержки Украины. Военный транспорт армии США

Reuters

© Caitlin O'Hara «Уверен, что в определённом смысле компромат на Байдена будет предоставлен и без того, чтобы угрожать заморозкой военной помощи Киеву, — утверждает политолог. — На мой взгляд, у Трампа и так есть достаточно средств для борьбы с Байденом». Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





