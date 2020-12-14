В пику России. Как Зеленский наградил убийцу журналистов орденом • 106 • Украина

В субботу, 12 декабря, президент Владимир Зеленский наградил орденом «За мужество» 3-й степени Виталия Маркива, нацгвардейца и националиста, гражданина Италии и Украины, члена добровольческого националистического батальона



В Италии он в 2019 году был осужден судом города Павия к 24 годам лишения свободы за причастность к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и российского переводчика и правозащитника Андрея Миронова. Однако в ноябре уже этого 2020-го года был оправдан Апелляционным судом Милана при активном посредничества главы МВД Арсена Авакова и националистов из украинской диаспоры.



Зеленский наградил Маркива «за выдающиеся личные достижения в государственной и общественной деятельности, образцовое выполнение служебного и гражданского долга, высокий профессионализм и весомый вклад в защиту прав и свобод граждан, интересов Украины на международном уровне», сообщили в пресс-службе главы государства.



Как заявил Зеленский, «решение по делу нацгвардейца и его освобождение — это также победа Украины на международном уровне».



Напомним, что уроженец Тернопольской области Виталий Маркив в возрасте 14 лет переехал в Италию, получил итальянское гражданство, так как его мать вышла замуж за итальянца. Украинское гражданство он сохранил, хотя двойное гражданство и запрещено украинскими законами.



Во время Майдана 2013-2014 он приехал на Украину, участвовать в протестах. Весной 2014 года он стал одним из добровольцев, вступив в один из националистических батальонов, ринувшихся подавлять ополченцев Донбасса. Впоследствии эти батальоны были интегрированы в Нацгвардию Украины, а Маркив дослужился до старшего сержанта.



В конце мая 2014 года в ходе боев за Славянск 30-летний итальянский журналист Андреа Роккелли, его напарник и переводчик 60-летний россиянин Андрей Миронов, а также французский журналист Вильям Рогелон решили выехать на место обстрела в район горы Карачун под Славянском — на место боев. Во время обстрела они укрылись в овраге, по которому целенаправленно стали стрелять из минометов. Роккелли и Миронов погибли. Впоследствии в Италии было возбуждено уголовное дело по факту гибели.



По мнению коллег погибшего Роккелли, Виталий Маркив, с которым они познакомились на Майдане, был причастен к гибели журналистов. Один из них, Марчелло Фаучи, рассказал, что Маркив созванивался с ним и хвастался боями под Славянском. Фаучи опубликовал в итальянской прессе статью под названием «Вот как умер Роккелли». В ней он ссылается на свой телефонный разговор с Маркивым. «Обычно мы не ведем огонь в направлении города и по мирным жителям, но как только мы видим движение, мы заряжаем тяжелую артиллерию. Так случилось с машиной двух журналистов и переводчика. Мы стреляем отсюда в радиусе полутора километров. Здесь нет четкого фронта, это не война, как в Ливии», — рассказывал итальянским журналистам Маркив.



Когда Маркив в 2018 году прилетел к матери в Италию, он был тут же арестован в аэропорту по подозрению в причастности к убийству. В планшете Маркива были найдены фотографии, сделанные на месте гибели журналистов. По мнению следователей, на них отображалась позиция самого Маркива, с которой просматривалось и место трагедии.



В приговоре суда написано, что Маркив, в чьи обязанности входило наблюдение за своим сектором у подножья Карачуна, заметил безоружных репортеров и открыл по ним огонь из автомата, а после этого — скорректировал убивший журналистов огонь минометов подразделения Вооруженных сил Украины, которое располагалось неподалеку от нацгвардейцев.



Кроме того, в планшете оказались фотографии связанного мужчины с пакетом на голове, засунутого в багажник автомобиля. Маркив объяснил, что это был диверсант, который хотел заминировать дорогу. Еще на одной из фотографий Маркив с сослуживцами позирует на фоне нацистского флага со свастикой. Маркив заявил, что это была просто шутка — «ради прикола», а сам нацистский флаг был захвачен у донецких «сепаратистов», которые якобы воюют под этим флагом.



Суд Павии приговорил Маркива к 24 годам, хотя даже прокурор требовал только 17 лет. Приговор сразу же испугал украинское руководство, и все силы дипломатии были брошены на то, чтобы вызволить осужденного нацгвардейца. Зеленский хлопотал за него перед папой римским и президентом Италии. Арсен Аваков вместе с омбудсменом лично летали на суд. Украинская сторона организовала международную кампанию Free Markiv и даже сняла документальный фильм в его защиту.



В то время, когда сотни граждан Украины годами сидят в СИЗО без суда и следствия, а знаковые дела, вроде убийств Павла Шеремета или Олеся Бузины, не доведены до конца, власти Украины уделили особое внимание именно этому делу.



Кроме того, столь активная защита Маркива со стороны властей помогает им сохранять лояльность одного из основных столпов своей власти — радикальных националистов, к числу которых относится и Виталий Маркив. Однако такой подход в то же время служит еще одним доказательством того, что на самой Украине преступления националистов останутся безнаказанными, а власти будут и далее оправдывать и покрывать их.



Международная кампания оказалась успешной для украинской стороны. 3 ноября апелляционный суд в Милане полностью оправдал Виталия Маркива, и на следующий день он вернулся в Украину.



Аваков сам заплатил 836 244 гривен (порядка 2,3 миллиона рублей) за аренду частного самолета для доставки на Украину из Италии освобожденного нацгвардейца.

Примечательно, что одним из первых, кто поздравил Маркива с освобождением, было посольство Великобритании на Украине, что наводит на мысль о причастности британских служб к его оправданию.



11 декабря 2020 Басманный суд Москвы заочно арестовал Маркива и объявил его в международный розыск по обвинению в убийстве двух человек. Российские правоохранители заочно обвинили Маркива в убийстве по предварительному сговору общеопасным способом по мотивам политической, идеологической, национальной ненависти или вражды.



И на следующий же день Зеленский, как бы в пику России, награждает Маркива. Награжден был, по сути, неонацист, позировавший со свастикой, человек с двойным гражданством, что запрещено на Украине, участник добровольческих батальонов, действовавших вне правового поля, обвиняемый в убийстве двух журналистов.



«Президенту должно быть стыдно стоять рядом с таким человеком. Не то что пожимать ему руку, вручая госнаграды», — комментирует награждение Маркива telegram-канал «Клименко-тайм».



Награждение Маркива президентом Зеленским — это попытка очередной раз плюнуть в РФ хотя бы издалека, свидетельствующая о том, как новый президент Украины фактически следует курсу Петра Порошенко под чутким присмотром бессменного главы МВД Арсена Авакова, а также его надежды и опоры из числа националистических и неонацистских батальонов Нацгвардии.

В Италии он в 2019 году был осужден судом города Павия к 24 годам лишения свободы за причастность к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и российского переводчика и правозащитника Андрея Миронова. Однако в ноябре уже этого 2020-го года был оправдан Апелляционным судом Милана при активном посредничества главы МВД Арсена Авакова и националистов из украинской диаспоры.Зеленский наградил Маркива «за выдающиеся личные достижения в государственной и общественной деятельности, образцовое выполнение служебного и гражданского долга, высокий профессионализм и весомый вклад в защиту прав и свобод граждан, интересов Украины на международном уровне», сообщили в пресс-службе главы государства.Как заявил Зеленский, «решение по делу нацгвардейца и его освобождение — это также победа Украины на международном уровне».Напомним, что уроженец Тернопольской области Виталий Маркив в возрасте 14 лет переехал в Италию, получил итальянское гражданство, так как его мать вышла замуж за итальянца. Украинское гражданство он сохранил, хотя двойное гражданство и запрещено украинскими законами.Во время Майдана 2013-2014 он приехал на Украину, участвовать в протестах. Весной 2014 года он стал одним из добровольцев, вступив в один из националистических батальонов, ринувшихся подавлять ополченцев Донбасса. Впоследствии эти батальоны были интегрированы в Нацгвардию Украины, а Маркив дослужился до старшего сержанта.В конце мая 2014 года в ходе боев за Славянск 30-летний итальянский журналист Андреа Роккелли, его напарник и переводчик 60-летний россиянин Андрей Миронов, а также французский журналист Вильям Рогелон решили выехать на место обстрела в район горы Карачун под Славянском — на место боев. Во время обстрела они укрылись в овраге, по которому целенаправленно стали стрелять из минометов. Роккелли и Миронов погибли. Впоследствии в Италии было возбуждено уголовное дело по факту гибели.По мнению коллег погибшего Роккелли, Виталий Маркив, с которым они познакомились на Майдане, был причастен к гибели журналистов. Один из них, Марчелло Фаучи, рассказал, что Маркив созванивался с ним и хвастался боями под Славянском. Фаучи опубликовал в итальянской прессе статью под названием «Вот как умер Роккелли». В ней он ссылается на свой телефонный разговор с Маркивым. «Обычно мы не ведем огонь в направлении города и по мирным жителям, но как только мы видим движение, мы заряжаем тяжелую артиллерию. Так случилось с машиной двух журналистов и переводчика. Мы стреляем отсюда в радиусе полутора километров. Здесь нет четкого фронта, это не война, как в Ливии», — рассказывал итальянским журналистам Маркив.Когда Маркив в 2018 году прилетел к матери в Италию, он был тут же арестован в аэропорту по подозрению в причастности к убийству. В планшете Маркива были найдены фотографии, сделанные на месте гибели журналистов. По мнению следователей, на них отображалась позиция самого Маркива, с которой просматривалось и место трагедии.В приговоре суда написано, что Маркив, в чьи обязанности входило наблюдение за своим сектором у подножья Карачуна, заметил безоружных репортеров и открыл по ним огонь из автомата, а после этого — скорректировал убивший журналистов огонь минометов подразделения Вооруженных сил Украины, которое располагалось неподалеку от нацгвардейцев.Кроме того, в планшете оказались фотографии связанного мужчины с пакетом на голове, засунутого в багажник автомобиля. Маркив объяснил, что это был диверсант, который хотел заминировать дорогу. Еще на одной из фотографий Маркив с сослуживцами позирует на фоне нацистского флага со свастикой. Маркив заявил, что это была просто шутка — «ради прикола», а сам нацистский флаг был захвачен у донецких «сепаратистов», которые якобы воюют под этим флагом.Суд Павии приговорил Маркива к 24 годам, хотя даже прокурор требовал только 17 лет. Приговор сразу же испугал украинское руководство, и все силы дипломатии были брошены на то, чтобы вызволить осужденного нацгвардейца. Зеленский хлопотал за него перед папой римским и президентом Италии. Арсен Аваков вместе с омбудсменом лично летали на суд. Украинская сторона организовала международную кампанию Free Markiv и даже сняла документальный фильм в его защиту.В то время, когда сотни граждан Украины годами сидят в СИЗО без суда и следствия, а знаковые дела, вроде убийств Павла Шеремета или Олеся Бузины, не доведены до конца, власти Украины уделили особое внимание именно этому делу.Кроме того, столь активная защита Маркива со стороны властей помогает им сохранять лояльность одного из основных столпов своей власти — радикальных националистов, к числу которых относится и Виталий Маркив. Однако такой подход в то же время служит еще одним доказательством того, что на самой Украине преступления националистов останутся безнаказанными, а власти будут и далее оправдывать и покрывать их.Международная кампания оказалась успешной для украинской стороны. 3 ноября апелляционный суд в Милане полностью оправдал Виталия Маркива, и на следующий день он вернулся в Украину.Аваков сам заплатил 836 244 гривен (порядка 2,3 миллиона рублей) за аренду частного самолета для доставки на Украину из Италии освобожденного нацгвардейца.Примечательно, что одним из первых, кто поздравил Маркива с освобождением, было посольство Великобритании на Украине, что наводит на мысль о причастности британских служб к его оправданию.11 декабря 2020 Басманный суд Москвы заочно арестовал Маркива и объявил его в международный розыск по обвинению в убийстве двух человек. Российские правоохранители заочно обвинили Маркива в убийстве по предварительному сговору общеопасным способом по мотивам политической, идеологической, национальной ненависти или вражды.И на следующий же день Зеленский, как бы в пику России, награждает Маркива. Награжден был, по сути, неонацист, позировавший со свастикой, человек с двойным гражданством, что запрещено на Украине, участник добровольческих батальонов, действовавших вне правового поля, обвиняемый в убийстве двух журналистов.«Президенту должно быть стыдно стоять рядом с таким человеком. Не то что пожимать ему руку, вручая госнаграды», — комментирует награждение Маркива telegram-канал «Клименко-тайм».Награждение Маркива президентом Зеленским — это попытка очередной раз плюнуть в РФ хотя бы издалека, свидетельствующая о том, как новый президент Украины фактически следует курсу Петра Порошенко под чутким присмотром бессменного главы МВД Арсена Авакова, а также его надежды и опоры из числа националистических и неонацистских батальонов Нацгвардии. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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