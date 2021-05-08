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В Pfizer признались, что не смогли навязать свою вакцину бедным

08 мая 2021, 11:55  •  129 • Политика
Глава компании Pfizer фактически признал, что их совместно разработанная с BioNTech вакцина в основном была поставлена в богатые страны. Государствам же с низким и средним уровнем дохода препарат навязать не удалось.
Главный исполнительный директор американской компании Pfizer Альберт Бурла рассказал, что его компания обращалась с просьбой разместить заказы на вакцину от коронавируса Comirnaty ко всем странам, но в итоге её заказали только богатые страны. А вот страны с низким и средним уровнем дохода предпочли закупить препараты других производителей.
Слова Бурлы приводит Bloomberg. Глава Pfizer также подчеркнул, что лично пытался убедить власти ряда "бедных" стран зарезервировать поставки препарата, созданного его компанией совместно с немецким BioNTech.
В частности, он обещал странам со средним уровнем дохода сниженную цену на вакцину, а бедным и вовсе был готов продавать препарат по себестоимости. Однако переговоры оказались неэффективными.
Бурла, тем не менее, надеется, что в 2021 году Pfizer и BioNtech планируют поставить 3 млрд доз вакцины в более чем 116 стран, из них как минимум 1 млрд доз пойдут именно в государства с низким и средним уровнем дохода.
При этом глава Pfizer высказался против идеи США приостановить действие патентов на препараты от коронавируса - это, считает он, помешает производить препарат в больших масштабах, так как создаёт определённые риски.

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