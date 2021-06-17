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В Петербурге задержали депутата Резника: Он проходит, как свидетель, но…

17 июня 2021, 19:05  •  76 • Политика
Депутата Максима Резника доставили на допрос в СК в Петербурге по делу о наркотиках. Он проходит, как свидетель, однако его статус может измениться.
В Санкт-Петербурге задержали депутата Законодательного собрания города Максима Резника. Его привезли в Следственный комитет, чтобы провести допрос по делу о наркотиках.
Этим утром в квартире парламентария и в его загородном доме были проведены обыски. Пока что он проходит по делу о наркотиках, обнаруженных в квартире его родственника, как свидетель. Тем не менее не исключено, что после всех следственных действий этот статус может измениться.
Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда Резник оказывается в центре истории, которая связана с наркотиками. В 2019 году парламентария видели, предположительно, в момент употребления наркотиков, сообщает Nation News.

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