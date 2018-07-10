В Петербурге умер всемирно известный математик

В Санкт - Петербурге умер математик, доктор физико-математических наук Андрей Суслин. Ученый долго боролся с болезнью, однако в возрасте 67 лет его сердце не выдержало. Об этом на своей странице в Facebook написал племянник учёного Федор Петров.

- Сегодня в Петербурге скончался великий математик и прекрасный человек, мой дядя Андрей Александрович Суслин, - сообщил Петров.

Родные математика не рассказывают, чем болел ученый. Пока не сообщается и место похорон.

Андрей Суслин родился и вырос в Ленинграде. С юности ученый решил посвятить себя математике. В 17 лет он получил золотую медаль на Международной математической олимпиаде. А известен молодой ученый стал еще в 1976 году, когда смог доказать гипотезу Серра о соотношении между свободными модулями и проективными модулями над кольцом многочленов. Следующий успех математика, который вписал его имя в анналы истории – доказательство теоремы Меркурьева — Суслина, касающуюся групп Брауэра.

Суслин получил ряд премий в области математики. Стал лауреатом премии Коула, присуждаемой Американским математическим обществом.