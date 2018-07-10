Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Верни Мерседес и шубу: депутата избил новый любовник модели, которая не захотела...
Страх, да и только
Эксперт оценил заявление депутата Рады Украины об «убийстве страны» повышением ц...
«Войны не будет - Киев прижал уши»: Захар Прилепин покидает Донбасс
Главная / В России

В Петербурге умер всемирно известный математик

10 июля 2018, 19:09  •  115 • В России

В Санкт - Петербурге умер математик, доктор физико-математических наук Андрей Суслин. Ученый долго боролся с болезнью, однако в возрасте 67 лет его сердце не выдержало. Об этом на своей странице в Facebook написал племянник учёного Федор Петров.

- Сегодня в Петербурге скончался великий математик и прекрасный человек, мой дядя Андрей Александрович Суслин, - сообщил Петров.

Родные математика не рассказывают, чем болел ученый. Пока не сообщается и место похорон.

Андрей Суслин родился и вырос в Ленинграде. С юности ученый решил посвятить себя математике. В 17 лет он получил золотую медаль на Международной математической олимпиаде. А известен молодой ученый стал еще в 1976 году, когда смог доказать гипотезу Серра о соотношении между свободными модулями и проективными модулями над кольцом многочленов. Следующий успех математика, который вписал его имя в анналы истории – доказательство теоремы Меркурьева — Суслина, касающуюся групп Брауэра.

Суслин получил ряд премий в области математики. Стал лауреатом премии Коула, присуждаемой Американским математическим обществом.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

115
Источник
Похожие новости
10 июля 2018, 12:39
"Отмените визы, и мы вернемся в Россию!": английские болельщики хотят приехать уже туристами
10 июля 2018, 19:09
Госдума отменила роуминг
10 июля 2018, 02:54
Вице-мэр Красногорска: Сижу в кабинете, где бизнесмен расстрелял чиновников, и с ужасом жду нового убийства

10 июля 2018, 15:54
Путину пообещали "больше порядка" в Дагестане
10 июля 2018, 19:09
В Петербурге умер всемирно известный математик
10 июля 2018, 15:54
Путин определил человека, который будет отвечать за технологический прорыв
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
09 июля 2018, 18:54
«Наступления не будет»: Прилепин покидает фронт Донбасса
07 июля 2018, 11:39
«На этом Украина закончится»
04 июля 2018, 21:54
«Вместо сына главаря ИГИЛ* русские убили родственников Асада»
06 июля 2018, 09:09
На Украине инвалиду разорвали рот за русскую речь
06 июля 2018, 09:24
От флагмана до банкрота: почему на Украине разорился производитель авианосцев
08 июля 2018, 10:24
Итоги недели. «Наши – герои. Мы гордимся ими!»
06 июля 2018, 22:39
«Просто анекдот»: как Литва пугает Россию «Патриотами»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.