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В Петербурге толпа напала на полицейского: Сотрудник достал табельное оружие
31 января 2021, 18:55 • 504 • Политика
Толпа протестующих напала на сотрудника полиции в Санкт-Петербурге. Полицейский вынужден был достать табельное оружие, но применять не стал.
Из Санкт-Петербурга приходят тревожные сообщения о провокациях в адрес сотрудников полиции. Например, на одном из видео можно заметить, как толпа сначала сбивает головной убор с сотрудника, а затем гонит по одной из улиц, пытаясь заблокировать. После молодые люди начинают "зиговать" и снова кидаются на сотрудника правоохранительных органов.
Вместе с полицейским два омоновца. Не поворачиваясь к толпе спиной, они пытаются обороняться. Когда ситуация достигает точки кипения, полицейский достаёт табельное оружие. Заметим, что действует строго по закону. И только в этот момент толпа сбавляет обороты. Полицейский убирает оружие, не сделав даже контрольный в воздух.
Видео с места делится "Фонтанка".
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