Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Не спрятаться даже в пустыне: ВКС России утюжит боевиков, напавших на конвой в С...
Возмутившегося в ПАСЕ делегата Поклонская осадила на понятном ему языке
"Что, сломался рай земной?": Русские высмеяли крик души эмигранта в Ка...
Разорвать в клочья и Россию, и русских: Джо Байден поставил цель, а Псаки подвел...
Главная / Политика

В Петербурге толпа напала на полицейского: Сотрудник достал табельное оружие

31 января 2021, 18:55  •  504 • Политика
Толпа протестующих напала на сотрудника полиции в Санкт-Петербурге. Полицейский вынужден был достать табельное оружие, но применять не стал.
Из Санкт-Петербурга приходят тревожные сообщения о провокациях в адрес сотрудников полиции. Например, на одном из видео можно заметить, как толпа сначала сбивает головной убор с сотрудника, а затем гонит по одной из улиц, пытаясь заблокировать. После молодые люди начинают "зиговать" и снова кидаются на сотрудника правоохранительных органов.
Вместе с полицейским два омоновца. Не поворачиваясь к толпе спиной, они пытаются обороняться. Когда ситуация достигает точки кипения, полицейский достаёт табельное оружие. Заметим, что действует строго по закону. И только в этот момент толпа сбавляет обороты. Полицейский убирает оружие, не сделав даже контрольный в воздух.
Видео с места делится "Фонтанка".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



504
Источник
Похожие новости
31 января 2021, 08:50
"Лучше не говори": В деле травли Слепакова возник Галкин
31 января 2021, 03:20
Вас надули! "Дворец Путина" продолжит выводить людей на улицы
31 января 2021, 13:25
Чем обернется присоединение Донбасса к России – эксперт назвал плюсы и минусы
31 января 2021, 15:15
"Оборотни забили дубинками женщину": Иркутск поднимают, не стесняясь вранья
31 января 2021, 13:25
Мечты украинцев о Европе рухнули – политолог
31 января 2021, 11:35
Отец Героя России пристыдил "мамкиных революционеров": "Будьте достойны своих дедов"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 января 2021, 19:55
Избившего полицейских на акции в Петербурге настигло возмездие: Его судьбу определил суд
29 января 2021, 00:00
"Хотел уйти в Прибалтику": Студенту из Чечни пообещали печальную жизнь после митинга
28 января 2021, 05:40
«Сколько ж можно позориться?» Зеленский угодил в скандал из-за незнания истории
29 января 2021, 01:50
Украина проводит «реформу уничтожения пенсионеров»
30 января 2021, 08:05
Разорвать в клочья и Россию, и русских: Джо Байден поставил цель, а Псаки подвела?
30 января 2021, 00:45
Собчак поразилась своей догадке о "дворце Путина": "Ааааааа"
27 января 2021, 03:05
"А ведь это Байден позвонил Путину": Бравада Белого дома обернулась смирением
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.