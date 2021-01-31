В Петербурге толпа напала на полицейского: Сотрудник достал табельное оружие

Из Санкт-Петербурга приходят тревожные сообщения о провокациях в адрес сотрудников полиции. Например, на одном из видео можно заметить, как толпа сначала сбивает головной убор с сотрудника, а затем гонит по одной из улиц, пытаясь заблокировать. После молодые люди начинают "зиговать" и снова кидаются на сотрудника правоохранительных органов.

Вместе с полицейским два омоновца. Не поворачиваясь к толпе спиной, они пытаются обороняться. Когда ситуация достигает точки кипения, полицейский достаёт табельное оружие. Заметим, что действует строго по закону. И только в этот момент толпа сбавляет обороты. Полицейский убирает оружие, не сделав даже контрольный в воздух.

Видео с места делится "Фонтанка".