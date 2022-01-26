В Петербурге решается судьба 8-летней девочки: Однополая пара требует отдать им ребёнка

Лесбиянка из Австралии через суд пытается забрать ребёнка у бывшего мужа из Петербурга. На кону судьба 8-летней девочки.

В Петербурге разворачивается драматическая история вокруг 8-летней девочки, которую отец спас от матери-извращенки, сбежав с ребёнком из Австралии в Россию. Однако теперь мать девочки пытается через суд забрать дочь в однополую семью.

Отец девочки - уроженец Ленобласти. Несколько лет он прожил в Австралии со своей женой, однако подал на развод, когда та привела в дом свою однополую партнёршу. По решению австралийского суда ребёнок жил попеременно с отцом и матерью. Тут-то и начались проблемы.

Как-то раз, вернувшись от "двух мам", девочка рассказала отцу, что мама заставляла её спать голой вместе со своей партнёршей в одной кровати. Также её трогали за интимные места, "обучали" поцелуям с языком и вовлекали в другие интимные "игры". Просмотр телепередач с гомосексуалистами и трансгендерами стал чуть ли не обязательным.

Отец, как любой нормальный мужчина, взял ребёнка в охапку и уехал от бывшей жены-извращенки на родину, в Россию. Однако мама девочки подала на отца ребёнка в суд Петербурга с требованием вернуть ей дочь.

Заседание по этому вопросу назначено в Петербурге на 9 февраля. Царьград внимательно следит за развитием событий.