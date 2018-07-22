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В Петербурге прошла сводная репетиция Главного военно-морского парада

22 июля 2018, 20:24  •  103 • В России

До старта Главного военно-морского парада страны остается ровно неделя: День ВМФ 2018 в Санкт-Петербурге и на Кронштадском рейде пройдет 29 июля. К Параду готовятся несколько тысяч военнослужащих, около сорока воздушных судов морской авиации и сорок кораблей, которые представляют Северный, Балтийский, Черноморский, Тихоокеанский флота и Каспийскую военную флотилию.

Фрегат "Адмирал Макаров" на репетиции Парада.Фото: Олег ЗОЛОТО

Более шести тысяч человек собрались сегодня 22 июля только в Кронштадте, чтобы посмотреть генеральную репетицию праздника Дня ВМФ 2018. Доступ в форт Константин 22 июля был свободным, а в День ВМФ туда можно будет попасть только по пригласительным.

В центре Северной столицы жители и гости города тоже не упустили шанс посмотреть, как маршируют пешие колонны вдоль набережной Невы. И увидеть до начала праздника самые современные суда, которые есть на вооружении у российского флота.

Пешие колонны на репетиции Дня ВМФ.Фото: Олег ЗОЛОТО

Как рассказали в пресс-службе Западного военного округа, в репетиции Дня ВМФ 2018 22 июля на Неве и Кронштадтском рейде сегодня поучаствовали около двадцати новейших боевых кораблей, катеров и судов.

Среди них – ракетный крейсер проекта 1164 «Маршал Устинов», фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков», атомный подводный ракетный крейсер проекта 949А «Орел», корвет проекта 20380 «Сообразительный», патрульные катера проекта 03160 типа «Грачонок», морской тральщик проекта 12700 «Александр Обухов», большой десантный корабль проекта 11711 «Иван Грен», малый ракетный корабль проекта 22800 «Ураган».

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Малый ракетный корабль участвует в репетиции Дня ВМФ 22 июля.Фото: Олег ЗОЛОТО

Корабли вышли на Кронштадский рейд и в устье Невы из акватории Финского залива. Главные задачи на сегодня были – отработать маневрирование в строю, заданную скорость хода и все совместные действия.

Малый десантный катер Д-67 (проекта Серна) транспортирует ботик Петра Первого.Фото: Олег ЗОЛОТО

На репетиции Дня ВМФ 2018 в Санкт-Петербурге 22 июля впервые к морякам присоединились и военные летчики (до этого они тренировались отдельно): над Кронштадтом прошел парадный строй воздушных судов.

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