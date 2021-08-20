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В Петербурге отменили отказ в регистрации Татьяны Булановой на выборах

20 августа 2021, 16:55  •  114 • Политика
Избирком Санкт-Петербурга отменил отказ в регистрации на выборах в ЗакС Татьяны Булановой.
Городская избирательная комиссия Петербурга обязала ТИК № 17 перепроверить подписи кандидата в депутаты Законодательного собрания седьмого созыва по округу № 7 Татьяны Булановой, которой ранее было отказано в регистрации из-за признания около 18% подписей избирателей, собранных в ее поддержку, недействительными
Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга на заседании 20 августа отменилав решение ТИК отказать певице Татьяне Булановой в регистрации кандидатом в депутаты Заксобрания города от партии "Родина", передает Фонтанка.
Согласно решению, избирком Калининского района нарушил сроки отказа в регистрации. Избирком обязал ТИК повторно проверить подписи кандидата в депутаты Законодательного собрания седьмого созыва по округу № 7 Татьяны Булановой. Ранее было установлено, что в ее подписях брак составил 18% подписей избирателей.
Жалоба Булановой была удовлетворена частично. Ранее певица-кандидат подала в суд иск на отказ в регистрации на выборы в ЗакС.
Как уточняет "Петербургский дневник", женщине отказали в самостоятельной регистрации. При этом член Горизбиркома Олег Зацепа заявил, что причина кроется в "определенных пороках", которые вскрылись во время процедуры проверки документов.

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