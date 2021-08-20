В Петербурге отменили отказ в регистрации Татьяны Булановой на выборах

Избирком Санкт-Петербурга отменил отказ в регистрации на выборах в ЗакС Татьяны Булановой.

Городская избирательная комиссия Петербурга обязала ТИК № 17 перепроверить подписи кандидата в депутаты Законодательного собрания седьмого созыва по округу № 7 Татьяны Булановой, которой ранее было отказано в регистрации из-за признания около 18% подписей избирателей, собранных в ее поддержку, недействительными

Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга на заседании 20 августа отменилав решение ТИК отказать певице Татьяне Булановой в регистрации кандидатом в депутаты Заксобрания города от партии "Родина", передает Фонтанка.

Согласно решению, избирком Калининского района нарушил сроки отказа в регистрации. Избирком обязал ТИК повторно проверить подписи кандидата в депутаты Законодательного собрания седьмого созыва по округу № 7 Татьяны Булановой. Ранее было установлено, что в ее подписях брак составил 18% подписей избирателей.

Жалоба Булановой была удовлетворена частично. Ранее певица-кандидат подала в суд иск на отказ в регистрации на выборы в ЗакС.

Как уточняет "Петербургский дневник", женщине отказали в самостоятельной регистрации. При этом член Горизбиркома Олег Зацепа заявил, что причина кроется в "определенных пороках", которые вскрылись во время процедуры проверки документов.