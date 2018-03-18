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В Петербурге на избирательный участок пришли люди в кольчугах

18 марта 2018, 18:09  •  87 • В России

Для одних выборы - праздник, для других - серьезное ответственное мероприятие, для третьих возможность... если не самореализоваться, то как минимум, показать себя. Так, необычных избирателей петербуржцы заметили сегодня утром на Замшина, 14 - здесь расположена школа № 126 Калининского района. Она же сегодня УИК № 517.

Около 11 часов утра на участок зашли четверо мужчин в кольчугах, с копьями. С ними пятый - в плаще. Настоящая дружина. Как говорят разбирающиеся люди, - ратники. Подошли к столу, где регистрируются горожане с Кондратьевского проспекта и улицы Васенко.

Вокруг мужчин сразу столпился народ. Сами сотрудники УИК не смогли сдержать улыбок, глядя на этот перфоманс. Дружинники же вели себя невозмутимо. Подошли к столам, предъявили документы (обычные российские паспорта, конечно же). И также спокойно, не обращая внимания на снимающих их на мобильники людей, отправились дальше, по своим делам.

Как стало известно «Комсомольской правде в Петербурге», одного из голосовавших таким образом зовут Григорий. Молодому человеку 29 лет, он увлекается историей, в частности, реконструкцией средневековой культуры. Но появиться на участке в таком виде было не его идеей.

- Раскрою страшную тайну и разрушу романтику, но идея эта принадлежит не нам, - рассказал «Комсомольской правде в Петербурге» Григорий. - Мы из подростково-молодежных клубов «Творчество» и «Олимп» и идея нашего явления принадлежит пресс-отделу администрации района. А мы были только за.

Григорий добавил, что на самом деле дружинники на этом участке не голосовали. Это не их избирательный пункт. Но затем, выйдя из образа, молодые люди, как положено, исполнили свой гражданский долг.

Дружинники тоже любят селфи Фото: предоставлено героем публикации

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