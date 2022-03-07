«В первых рядах противников России»: зачем британские власти разработали план действий по Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил план действий по Украине и призвал международное сообщество присоединиться к нему. В частности, эта стратегия предполагает создание «гуманитарной коалиции», оказание военной помощи Киеву, максимальное экономическое давление на Россию, а также срочное укрепление безопасности во всём Евроатлантическом регионе. При этом британский премьер уточнил, что НАТО не будет участником конфликта на Украине. Эксперты отмечают, что Джонсон и его правительство используют текущую ситуацию, чтобы укрепить свои внутри- и внешнеполитические позиции.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил план действий, связанный с обострением ситуации на Украине, и призвал международное сообщество присоединиться к нему. Обращение было опубликовано в ряде западных СМИ, а также распространено канцелярией главы кабмина.

«Акт агрессии Владимира Путина должен закончиться безуспешно, и необходимо, чтобы он зримо потерпел неудачу», — написал британский премьер.

При этом Джонсон подчеркнул, что члены Североатлантического альянса не намерены вступать в прямое противостояние с Россией в рамках военной спецоперации на Украине.

«Это не является конфликтом НАТО и не станет им. Никто из союзников не направил на Украину свои войска. Мы не испытываем враждебности к россиянам и не желаем ставить под вопрос позиции великой нации и мировой державы», — говорится в обращении главы британского правительства.

Он добавил, что у Украины не было серьёзной перспективы членства в альянсе в ближайшем будущем. Однако Джонсон заявил, что «выступать с благими банальностями на тему международного порядка, основанного на правилах, уже недостаточно».

«Нам придётся активно его защищать перед лицом непрекращающегося стремления переписать правила с помощью силы и других средств, таких как экономическое принуждение», — пояснил премьер Великобритании.

Борис Джонсон

Gettyimages.ru

Британская стратегия

Обнародованный план Джонсона включает в себя шесть пунктов. Первый из них — создание «международной гуманитарной коалиции». В рамках этой инициативы премьер намерен 7—8 марта провести переговоры со своим канадским коллегой Джастином Трюдо, главой правительства Нидерландов Марком Рютте, а также лидерами стран «вишеградской группы» (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия).

Джонсон также информировал, что Великобритания выделит для проведения «гуманитарных операций» 1 тыс. военнослужащих и средства в размере £220 млн.

Второй пункт плана предполагает предоставление Украине «оборонительного оборудования». В третьем пункте Борис Джонсон предлагает и далее усиливать экономическое давление на Россию.

Так, по его мнению, все без исключения российские банки должны быть отключены от системы SWIFT, а британские правоохранительные органы должны получить беспрецедентные полномочия по выявлению активов и средств, принадлежащих россиянам.

«Но одних этих мер будет мало, если Европа не начнёт отказываться от российской нефти и газа, которыми обеспечивается финансирование военной машины Путина», — уверен Джонсон.

Четвёртый пункт предполагает борьбу с «ползучей нормализацией» действий России, которая, по словам Джонсона, имела место после конфликта с Грузией в 2008 году и воссоединения Крыма с РФ в 2014-м.

Пятый пункт предусматривает дипломатическое урегулирование ситуации, при этом правительство Украины должно принимать в нём полноправное участие, пишет британский премьер.

Британский парламент

Gettyimages.ru

В заключение, шестым пунктом своего плана, Джонсон предлагает незамедлительно укрепить евроатлантическую безопасность.

«Сюда относится не только укрепление восточного фланга НАТО, но и поддержка ненатовских европейских стран, которые могут столкнуться с риском российской агрессии — таких как Молдавия и Грузия и западно-балканские государства», — пояснил политик.

«Усилить свои позиции»

Утверждение Бориса Джонсона о том, что НАТО не собирается участвовать в конфликте с Россией из-за ситуации на Украине, противоречит недавнему заявлению главы британского МИД Лиз Трасс. Ранее в эфире телеканала Sky News она допустила, что операция на Украине может привести к конфликту российской стороны с Североатлантическим альянсом.

Это высказывание резко осудили в Москве. 5 марта Владимир Путин назвал его «безрассудным» и сообщил, что именно после этого было принято решение о переводе сил сдерживания РФ в особый режим несения боевого дежурства.

«Как это было сделано министром иностранных дел Великобритании, когда она ляпнула, что НАТО может быть вовлечено в конфликт. Нам пришлось сразу же принять решение о приведении в особый режим несения дежурства наших сил сдерживания», — пояснил российский лидер.

Владимир Путин

РИА Новости

© Михаил Климентьев

Президент отметил, что Россия воспринимает подобные заявления как сигнал и реагирует на них.

«Реакция последовала — сказали, что ничего такого не имелось в виду. Но никто же не одёрнул министра иностранных дел, никто не дезавуировал эти заявления. Хоть что-нибудь кто-нибудь на этот счёт сказал бы нам: вы знаете, это её личное мнение, не обращайте внимания. Никто ничего! А мы-то что должны по этому поводу думать? Что нам думать на этот счёт? Конечно, восприняли это как сигнал и отреагировали соответствующим образом», — добавил Путин.

Последние высказывания и инициативы британских политиков направлены на то, чтобы вывести Соединённое Королевство в лидеры антироссийского фронта, масштабы которого выросли после начала спецоперации на Украине, считают эксперты.

«Ничего удивительного в появлении такого плана нет. Британия находится в первых рядах противников России. В стратегии безопасности, принятой год назад, РФ была названа прямой угрозой для Великобритании. Кроме того, после выхода из ЕС британская сторона хочет сохранить главенствующее положение в формировании внешнеполитического курса Европы», — пояснила в разговоре с RT руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

По её мнению, Борис Джонсон взялся активно эксплуатировать украинскую тему и по персональным мотивам, поскольку его положение на посту премьер-министра и лидера консерваторов в последнее время было крайне шатким, а многие британские СМИ и эксперты предрекали ему скорую отставку.

«Положение Джонсона было крайне неустойчивым с ноября 2021 года. Им были недовольны не только депутаты его собственной партии, но и широкий круг избирателей, особенно в связи с его вечеринками, которые он вместе с окружением проводил на фоне вводимых в стране коронавирусных ограничений. Естественно, нынешняя ситуация сняла вопрос о пребывании Джонсона у власти, во всяком случае на время», — пояснила аналитик.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк в беседе с RT назвала план Джонсона по ситуации на Украине лишь продолжением политики, которую Лондон последовательно проводил в отношении России в последние годы.

«Вся стратегия внешней политики Великобритании нацелена на сдерживание и изоляцию России. В последние годы Лондон был одним из самых активных участников западной коалиции, которая поддерживала нынешнее украинское правительство, а план, который изложил Джонсон, достаточно логично укладывается в ту стратегию, которую уже реализовывали британские консерваторы», — заявила политолог.

Она также констатировала, что в свете текущих событий неудачи Джонсона на внутриполитическом фронте и скандалы с его участием отошли на второй план.

«Правительство Джонсона пытается использовать фактор Украины для укрепления своих внутренних позиций в стране и за её пределами. То, что сейчас общественность и политические силы Великобритании достаточно консолидированно высказываются за сдерживание России, — это фактор, который играет на руку правительству Джонсона. Он поднимает этот флаг борьбы с «российской угрозой», чтобы усилить свои позиции», — рассказала эксперт.

Кроме того, Кира Годованюк полагает, что Соединённое Королевство намерено занять лидерское положение в евроатлантическом сообществе, потеснив оттуда Вашингтон.

«Великобритания не скрывает того, что стремится выступать хабом по обеспечению безопасности в Евроатлантике, в первую очередь опираясь на свои сильные позиции внутри НАТО. Кроме того, они стремятся к укреплению альянса для сдерживания России и привязки европейской безопасности к НАТО», — заключила эксперт.