Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Они готовят бойню: Житель Киева предупредил военных России
Россия добилась перелома на самом неудачном фронте на Украине: Триумфатора битвы...
Русские самолёты приступили к уничтожению объектов ВСУ в Харькове и Изюме - исто...
Такого ещё не было: Байден выдвинул беспрецедентное обвинение Путину
Главная / В мире

«В первых рядах противников России»: зачем британские власти разработали план действий по Украине

07 марта 2022, 02:35  •  50 • В мире
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил план действий по Украине и призвал международное сообщество присоединиться к нему. В частности, эта стратегия предполагает создание «гуманитарной коалиции», оказание военной помощи Киеву, максимальное экономическое давление на Россию, а также срочное укрепление безопасности во всём Евроатлантическом регионе. При этом британский премьер уточнил, что НАТО не будет участником конфликта на Украине. Эксперты отмечают, что Джонсон и его правительство используют текущую ситуацию, чтобы укрепить свои внутри- и внешнеполитические позиции.
 
Legion-Media
 

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил план действий, связанный с обострением ситуации на Украине, и призвал международное сообщество присоединиться к нему. Обращение было опубликовано в ряде западных СМИ, а также распространено канцелярией главы кабмина.

«Акт агрессии Владимира Путина должен закончиться безуспешно, и необходимо, чтобы он зримо потерпел неудачу», — написал британский премьер.

При этом Джонсон подчеркнул, что члены Североатлантического альянса не намерены вступать в прямое противостояние с Россией в рамках военной спецоперации на Украине.

«Это не является конфликтом НАТО и не станет им. Никто из союзников не направил на Украину свои войска. Мы не испытываем враждебности к россиянам и не желаем ставить под вопрос позиции великой нации и мировой державы», — говорится в обращении главы британского правительства.

Он добавил, что у Украины не было серьёзной перспективы членства в альянсе в ближайшем будущем. Однако Джонсон заявил, что «выступать с благими банальностями на тему международного порядка, основанного на правилах, уже недостаточно».

«Нам придётся активно его защищать перед лицом непрекращающегося стремления переписать правила с помощью силы и других средств, таких как экономическое принуждение», — пояснил премьер Великобритании.

  • Борис Джонсон
  • Gettyimages.ru

Британская стратегия

Обнародованный план Джонсона включает в себя шесть пунктов. Первый из них — создание «международной гуманитарной коалиции». В рамках этой инициативы премьер намерен 7—8 марта провести переговоры со своим канадским коллегой Джастином Трюдо, главой правительства Нидерландов Марком Рютте, а также лидерами стран «вишеградской группы» (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия).

Джонсон также информировал, что Великобритания выделит для проведения «гуманитарных операций» 1 тыс. военнослужащих и средства в размере £220 млн.

Второй пункт плана предполагает предоставление Украине «оборонительного оборудования». В третьем пункте Борис Джонсон предлагает и далее усиливать экономическое давление на Россию.

Так, по его мнению, все без исключения российские банки должны быть отключены от системы SWIFT, а британские правоохранительные органы должны получить беспрецедентные полномочия по выявлению активов и средств, принадлежащих россиянам.

«Но одних этих мер будет мало, если Европа не начнёт отказываться от российской нефти и газа, которыми обеспечивается финансирование военной машины Путина», — уверен Джонсон.

Четвёртый пункт предполагает борьбу с «ползучей нормализацией» действий России, которая, по словам Джонсона, имела место после конфликта с Грузией в 2008 году и воссоединения Крыма с РФ в 2014-м.

Пятый пункт предусматривает дипломатическое урегулирование ситуации, при этом правительство Украины должно принимать в нём полноправное участие, пишет британский премьер.

  • Британский парламент
  • Gettyimages.ru

В заключение, шестым пунктом своего плана, Джонсон предлагает незамедлительно укрепить евроатлантическую безопасность.

«Сюда относится не только укрепление восточного фланга НАТО, но и поддержка ненатовских европейских стран, которые могут столкнуться с риском российской агрессии — таких как Молдавия и Грузия и западно-балканские государства», — пояснил политик.

«Усилить свои позиции»

Утверждение Бориса Джонсона о том, что НАТО не собирается участвовать в конфликте с Россией из-за ситуации на Украине, противоречит недавнему заявлению главы британского МИД Лиз Трасс. Ранее в эфире телеканала Sky News она допустила, что операция на Украине может привести к конфликту российской стороны с Североатлантическим альянсом.

Это высказывание резко осудили в Москве. 5 марта Владимир Путин назвал его «безрассудным» и сообщил, что именно после этого было принято решение о переводе сил сдерживания РФ в особый режим несения боевого дежурства.

«Как это было сделано министром иностранных дел Великобритании, когда она ляпнула, что НАТО может быть вовлечено в конфликт. Нам пришлось сразу же принять решение о приведении в особый режим несения дежурства наших сил сдерживания», — пояснил российский лидер.

  • Владимир Путин
  • РИА Новости
  • © Михаил Климентьев

Президент отметил, что Россия воспринимает подобные заявления как сигнал и реагирует на них.

«Реакция последовала — сказали, что ничего такого не имелось в виду. Но никто же не одёрнул министра иностранных дел, никто не дезавуировал эти заявления. Хоть что-нибудь кто-нибудь на этот счёт сказал бы нам: вы знаете, это её личное мнение, не обращайте внимания. Никто ничего! А мы-то что должны по этому поводу думать? Что нам думать на этот счёт? Конечно, восприняли это как сигнал и отреагировали соответствующим образом», — добавил Путин.

Последние высказывания и инициативы британских политиков направлены на то, чтобы вывести Соединённое Королевство в лидеры антироссийского фронта, масштабы которого выросли после начала спецоперации на Украине, считают эксперты.

«Ничего удивительного в появлении такого плана нет. Британия находится в первых рядах противников России. В стратегии безопасности, принятой год назад, РФ была названа прямой угрозой для Великобритании. Кроме того, после выхода из ЕС британская сторона хочет сохранить главенствующее положение в формировании внешнеполитического курса Европы», — пояснила в разговоре с RT руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

По её мнению, Борис Джонсон взялся активно эксплуатировать украинскую тему и по персональным мотивам, поскольку его положение на посту премьер-министра и лидера консерваторов в последнее время было крайне шатким, а многие британские СМИ и эксперты предрекали ему скорую отставку.

«Положение Джонсона было крайне неустойчивым с ноября 2021 года. Им были недовольны не только депутаты его собственной партии, но и широкий круг избирателей, особенно в связи с его вечеринками, которые он вместе с окружением проводил на фоне вводимых в стране коронавирусных ограничений. Естественно, нынешняя ситуация сняла вопрос о пребывании Джонсона у власти, во всяком случае на время», — пояснила аналитик.

«Это грозило бы войной с Россией»: почему США выступили против создания бесполётной зоны над Украиной

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк в беседе с RT назвала план Джонсона по ситуации на Украине лишь продолжением политики, которую Лондон последовательно проводил в отношении России в последние годы.

«Вся стратегия внешней политики Великобритании нацелена на сдерживание и изоляцию России. В последние годы Лондон был одним из самых активных участников западной коалиции, которая поддерживала нынешнее украинское правительство, а план, который изложил Джонсон, достаточно логично укладывается в ту стратегию, которую уже реализовывали британские консерваторы», — заявила политолог.

Она также констатировала, что в свете текущих событий неудачи Джонсона на внутриполитическом фронте и скандалы с его участием отошли на второй план.

«Правительство Джонсона пытается использовать фактор Украины для укрепления своих внутренних позиций в стране и за её пределами. То, что сейчас общественность и политические силы Великобритании достаточно консолидированно высказываются за сдерживание России, — это фактор, который играет на руку правительству Джонсона. Он поднимает этот флаг борьбы с «российской угрозой», чтобы усилить свои позиции», — рассказала эксперт.

Кроме того, Кира Годованюк полагает, что Соединённое Королевство намерено занять лидерское положение в евроатлантическом сообществе, потеснив оттуда Вашингтон.

«Великобритания не скрывает того, что стремится выступать хабом по обеспечению безопасности в Евроатлантике, в первую очередь опираясь на свои сильные позиции внутри НАТО. Кроме того, они стремятся к укреплению альянса для сдерживания России и привязки европейской безопасности к НАТО», — заключила эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


50
Источник
Похожие новости
05 марта 2022, 15:40
Шарий об убийстве украинского переговорщика: "Прямо в центре Киева казнили"
05 марта 2022, 17:25
Убийство переговорщика в Киеве - что происходит? Баширов сделал намёк
05 марта 2022, 10:21
«Абсолютно неконструктивная позиция»: что стоит за заявлениями США о готовности снять санкции против России
05 марта 2022, 10:20
Зыбкая альтернатива: почему в Германии заявили о готовности закупать газ в обход России
05 марта 2022, 02:15
ЕС начал выдавливать российских физических и юридических лиц из европейского финансового пространства
06 марта 2022, 07:20
«Решение ситуативных задач»: как в НАТО планируют укрепить восточный фланг на фоне спецоперации РФ на Украине
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 марта 2022, 22:00
Вот почему США боялись операции России: Минобороны вскрыло секретную программу Пентаг...
07 марта 2022, 00:20
ВСУшник с потрохами сдал Зеленского: что было целью «Калибров» в Виннице
06 марта 2022, 22:00
Кадыров предложил Зеленскому "единственный шанс" на спасение: "Готов л...
06 марта 2022, 21:25
Киев создает концлагеря для российских пленных? [CТРИМ в 18.00]
06 марта 2022, 23:45
Кто ещё закрыл магазины в России? Вслед за брендами бежит и "элитка"
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 февраля 2022, 10:15
Запад доигрался. Журналист из США раскрыл истинные причины спецоперации Путина
02 марта 2022, 14:00
Что произойдёт на Украине в ближайшее время. Обзор текущего момента и прогноз
03 марта 2022, 05:05
Вооружённое киевское подполье объявило войну нацистам
28 февраля 2022, 02:40
Кадыров поставил ультиматум западным лидерам: "Впредь думайте"
28 февраля 2022, 08:30
"Этого вам не показывают по телевизору": Нардеп разоблачил Зеленского
28 февраля 2022, 16:05
Щитом быть не хотим. Харьковчане начали нападать на солдат ВСУ, прячущихся в жилых кварталах
05 марта 2022, 13:55
Украинские военные в отчаянии: Киев перешёл к тактике "выжженной земли"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.