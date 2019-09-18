В первые часы погибнет более 90 млн человек: Американцы "предсказали" последствия ядерной стычки с Россией

Американские специалисты проекта "Наука и глобальная безопасность" из Принстонского университета смоделировали, что произойдет во время ядерного противостояния России и союзнических сил блока НАТО. Один из руководителей проекта Алекс Глесер разместил видеокадры в Сети.

При этом, сообщает "Утро.ру", некоторых пользователей смутил ролик. Один из пользователей Сети недоумевающе заметил, почему Украина выглядит как часть союзника Российской Федерации? "И почему синие силы наносят удары по территории Украины?" – вопрошает он.

Впрочем, на такие нюансы, по всей видимости, создатели внимания не обращали. Однако, подчеркивают они, их представление основывается на реалистичных позициях ядерных сил, целях и оценках смертности.

По мнению исследователей, в первые часы после столкновения погибнет более 90 миллионов человек.

Как полагают создатели ролика, конфликт, в соответствии с традицией американской риторики, начнет Россия. Авторы ролика полагают, что первым удар будет нанесен по приграничным районам Германии и Польши. Ответная атака со стороны блока НАТО, по их мнению, будет произведена по территории Калининградской области.

Интернет-пользователи призвали инсценировщиков шире смотреть на проблему. Так, один из комментаторов подчеркнул, что создатели забыли о других ядерных державах мира.

"Вы забыли о ракетах, которые есть у КНДР, Ирана и Китая. Они, конечно, не будут молчать в такой ситуации", – приводит издание комментарий одного из блогеров.