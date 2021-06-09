Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
НАТО поступило дерзкое требование с Украины: "Немедленно"
Украине стоит начать напрягаться. Политолог рассказал о повороте в деле MH17
Американский инструктор, готовивший ВСУ, найден мёртвым на Львовщине
Коц об отъезде Гудкова на Украину: "Рисковый парень"
Главная / В России

«В первую очередь в местах скопления людей»: в Москве усилят контроль за ношением масок и перчаток

09 июня 2021, 23:55  •  87 • В России
Власти Москвы объявили об усилении контроля за соблюдением масочно-перчаточного режима в общественных местах. Как пояснил начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков, в городе ухудшается эпидемиологическая обстановка и растёт число выявленных случаев COVID-19. За минувшие сутки этот диагноз в Москве был подтверждён у 4124 человек, что стало максимальным показателем с 16 января. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в ближайшие дни откроются несколько больниц для инфицированных. При этом он подчеркнул, что в городе не планируют вводить локдаун.
 
РИА Новости © Сергей Ильин
 

Московские власти приняли решение со среды, 9 июня, усилить контроль за соблюдением мер по противодействию распространению коронавируса, в частности за ношением масок и перчаток в общественных местах. Об этом рассказал начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

Он пояснил, что в городе ухудшается эпидемиологическая обстановка и растёт число заболевших COVID-19 — за минувшие сутки вирус в Москве был выявлен у 4124 человек, что стало максимальным показателем с 16 января.

Данчиков уточнил, что власти будут тщательнее следить за использованием средств индивидуальной защиты в общественном транспорте, метрополитене, торговых и развлекательных центрах и других местах скопления граждан.

«Также будет усилен контроль за предприятиями и организациями, которые не соблюдают санитарные нормы и правила. Будут проводиться постоянные контрольные мероприятия уполномоченными сотрудниками правительства Москвы совместно с полицией и сотрудниками Роспотребнадзора», — приводит его слова ТАСС.

Особое внимание, по словам начальника столичного Главконтроля, будет уделено торговым и развлекательным центрам, кафе, барам и ресторанам, их летним верандам, ночным клубам и концертным мероприятиям. Данчиков напомнил, что штраф за нарушение установленных требований составит 4—5 тыс. рублей.

«Обращаю внимание, что в городе Москве развёрнута вакцинация для всех желающих, которая является эффективным инструментом в борьбе с коронавирусной инфекцией», — заключил он.

За прошедшие сутки в стране было выявлено 10 407 новых случаев коронавируса (максимальный показатель с 7 марта), большинство из них — в Москве (4124), Санкт-Петербурге (852) и Подмосковье (781). За тот же период в России выздоровели 9814 человек, 399 пациентов скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний.

Общее число зарегистрированных в России случаев коронавируса достигло 5 156 250, с начала пандемии умерли 124 895 инфицированных, 4 761 899 человек выздоровели.

Мэр Москвы Сергей Собянин также констатировал, что ситуация с COVID-19 в столице продолжает оставаться сложной, и сообщил, что власти в ближайшие дни откроют ещё несколько больниц для заболевших коронавирусом. По его словам, пациентами с этим диагнозом в городе сейчас занято около 10 тыс. коек.

«Мы видим день ото дня новый всплеск заболевания. Увеличивается количество больничных коек, которые задействованы», — приводит его слова РИА Новости.

Вместе с тем столичные власти не планируют вводить в столице «никаких локдаунов», так как на текущей стадии считают, что могут справиться с заболеваемостью без подобных мер, заявил градоначальник.

Кроме того, он призвал ресторанный бизнес, общепит и всех, кто занимается торговым сервисом, придерживаться санитарных норм, а также вновь обратился к горожанам с предложением как можно быстрее сделать прививку.

В свою очередь, заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что коечный фонд для больных коронавирусом в столице будет до конца недели расширен более чем до 14 тыс. коек. Она добавила, что к работе вернулись два центра компьютерной томографии для диагностики COVID-19.

«В течение этой недели мы фиксируем рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Для обеспечения каждого москвича необходимой медицинской помощью мы увеличиваем коечную мощность наших медицинских учреждений, работающих с COVID-19», — пояснила она.

  • РИА Новости
  • © Тимур Батыршин

По её словам, эпидемиологи связывают динамику числа инфицированных с несоблюдением санитарно-эпидемиологических мер. При этом заммэра отметила, что по сравнению с весной 2020 года ситуация кардинально изменилась.

«В этом году у нас есть возможность защитить себя и своих близких от этого страшного заболевания — каждый может сделать прививку. В Москве созданы все условия для вакцинации, которые могут удовлетворить всех желающих», — объяснила Ракова.

Она также обратилась к москвичам с просьбой соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки, а также по возможности сократить контакты. Кроме того, она призвала не заниматься самолечением и при первых признаках простуды обращаться к врачу.

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург высказал мнение, что подъём заболеваемости COVID-19 в России может быть связан с возросшей мобильностью людей: «Наступило лето, общения гораздо больше, мобильность людей увеличивается по сравнению с зимним периодом, поэтому, естественно, рост заболеваемости среди тех, кто не вакцинировался».

Учёный добавил, что сделавшие прививку от коронавируса даже в случае инфицирования переносят болезнь в лёгкой форме.

Как напомнили в Роспотребнадзоре, полноценный иммунитет к коронавирусу формируется не ранее чем через 42—45 дней после первого укола. В ведомстве отметили, что до выработки антител россияне должны продолжать соблюдать меры безопасности: избегать скопления людей, носить медицинские маски, чаще мыть руки.

Там также рассказали, что пожилые люди переносят вакцинацию легко и без побочных эффектов: «Это связано с особенностями иммунной реакции организма».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



87
Источник
Похожие новости
09 июня 2021, 16:35
«Не хотелось так, конечно»: в Сочи задержали стрелявшего в судебных приставов
08 июня 2021, 16:45
«Душа так и не вышла на связь»: полицейский доказал незаконность своего увольнения после спиритического сеанса
09 июня 2021, 14:45
«Не могла поверить, что это произошло с нами»: жительница Ялты борется за лекарство для своего сына со СМА
09 июня 2021, 12:00
«Ограничения должны быть обоснованными и логичными»: в ГИБДД поддержали идею снижения скорости до 30 км/ч внутри городов
09 июня 2021, 00:05
«Для совместного использования с пешеходами»: Минтранс предложил запретить тяжёлым электросамокатам выезжать на тротуар
09 июня 2021, 18:25
Сохранение памяти: Госдума приняла закон о недопустимости отождествления роли СССР и нацистской Германии
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 июня 2021, 01:00
Слёзы Протасевича и "русский след": Соловьёв "предугадал" реакцию олигархов
04 июня 2021, 23:00
Президент, который уже победил. Лучшие ответы Владимира Путина на вопросы иностранных журналистов
04 июня 2021, 02:50
У России есть оружие, которое нельзя обезвредить - польский генерал
08 июня 2021, 09:30
Киев подделал заявление Байдена, но был пойман США с поличным
07 июня 2021, 05:05
"Чего медлите?": Витязева ответила на "зацикленность" Кравчука
09 июня 2021, 00:10
России стоило бы насторожиться после пощёчины Макрона - экс-агент КГБ
03 июня 2021, 07:35
Украинец в прямом эфире назвал «палача» отношений России и Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.