«В первоочередном порядке»: почему в Верховной раде призвали сменить руководство «Нафтогаза»

Руководство украинской госкомпании «Нафтогаз» необходимо сменить. Этого намерена добиваться занявшая второе место на выборах в Верховную раду партия «Оппозиционная платформа — За жизнь». По словам лидера политической силы Юрия Бойко, верхушка компании занималась собственным обогащением и не думала о проблемах населения страны. Эксперты полагают, что менеджмент «Нафтогаза» не справился с существующими проблемами, однако смена руководства компании не приведёт к улучшению ситуации, если не изменится подход к ряду ключевых вопросов.

Вторая по величине фракция в Верховной раде Украины IX созыва — «Оппозиционная платформа — За жизнь» — намерена добиваться смены руководства госкомпании «Нафтогаз». Об этом заявил глава партии Юрий Бойко в эфире телеканала «Интер».

«У них какие-то свои мысли бродят, которые касаются увеличения премий и зарплат себе, а на людей им, вообще-то, говоря бытовым языком, наплевать. Это самое плохое, и мы будем добиваться, чтобы руководство «Нафтогаза» было сменено в первоочередном порядке, потому что они принесли очень много проблем для страны», — сказал он.

Лидер партии напомнил, что до начала отопительного сезона на Украине осталось около двух месяцев, поэтому уже необходимо завершать процесс закачки газа в хранилища.

«Для успешного прохождения отопительного сезона закачка газа в хранилища на сегодняшний день уже должна подходить к завершению — ведь отопительный сезон фактически начинается через пару месяцев. То, что происходит в «Нафтогазе», — это не государственная политика, а политика манипулятора. Это также политика МВФ и набсовета компании, состоящего из иностранцев», — отметил Бойко.

Начало отопительного сезона на Украине назначено на 15 октября. По словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, к этому моменту в хранилищах должно быть порядка 20 млрд куб. м газа, в противном случае страна «замёрзнет».

«Если на начало отопительного сезона в хранилище не будет 20 мдрд кубов — это огромный риск техногенной катастрофы. Того, что Украина, без преувеличения, замёрзнет», —написал он на своей странице в Facebook 5 июля.

На тот момент в хранилищах было около 13,8 млрд куб. м голубого топлива. Коболев добавил, что во избежание катастрофы Украина должна ежедневно закачивать в систему более 60 млн куб. м газа, причём даже незначительная задержка в плане «сорвёт выполнение графика и наверстать отставание уже будет невозможно», подчеркнул директор «Нафтогаза».

По данным компании, на начало августа в хранилищах Украины находилось порядка 16 млрд куб. м газа.

«Чрезвычайная ситуация государственного уровня»

Комментируя последние заявления Юрия Бойко, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко отметил, что в ходе предыдущих отопительных сезонов «Нафтогаз» заботился о своих интересах, а не о потребностях населения.

«Поэтому Бойко, думая о таких перспективах, хотел бы, чтобы будущие переговоры (по газу. — RT) были продуктивными. А для этого в руководстве компании должны быть люди, которые настроены конструктивно, настроены на обеспечение благосостояния населения, а не только своего. Бойко представляет вторую по силе и представительству партию на Украине — и это тоже серьёзные обоснования для выступления от имени своего электората», — сказал собеседник RT.

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На этом фоне летом 2019-го неоднократно сообщалось о проблемах, с которыми сталкивается украинская газотранспортная система (ГТС). Так, в июне её оператор («Укртрансгаз») сообщил о значительной задолженности перед поставщиками, которая превысила 4 млрд гривен (9,8 млрд рублей). Из-за этого, как пояснили в организации, поставщики отказываются заключать новые контракты на продажу газа. При этом отмечалось, что имеющихся запасов голубого топлива может не хватить даже на техническое обеспечение работы системы.

«Оператор ГТС предупреждает о чрезвычайной ситуации государственного уровня», — заявляли в «Укртрансгазе».

О риске разрушения ГТС Украины в июле заявили в Европейской федерации энерготрейдеров (EFET). Глава организации Ян ван Акен в своём письме Коболеву предупреждал, что значительная задолженность перед европейскими партнёрами может привести к прекращению поставок газа.

«Если деньги не будут выплачены в самое ближайшее время, это приведёт к приостановке коммерческих поставок, результатом чего станет риск коллапса системы», — говорится в сообщении.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT выразил мнение, что руководство «Нафтогаза» продемонстрировало неспособность справляться с проблемами. При этом, по данным СМИ, и Андрей Коболев, и исполнительный директор компании Юрий Витренко рассматриваются в качестве кандидатов на должность премьер-министра в новом правительстве Украины.

«Самое смешное, что при этом Витренко рассматривается как один из кандидатов на должность премьер-министра. Я не очень верю, что он им станет, но такая информация есть, — подчеркнул Брутер. — Мы видим, что Витренко на посту одного из руководителей «Нафтогаза» никаких проблем решать не может».

Вместе с тем собеседник RT полагает, что даже смена руководства компании не приведёт к переменам в газовом секторе Украины, если не будут приняты должные решения о возобновлении прямых поставок газа и транзитном газовом контракте, который истекает 31 декабря 2019 года.

«На сегодняшний момент «Нафтогаз» и Украина в целом могут либо согласиться с предложениями российской стороны, либо нет — и тогда транзит будет прерван уже в следующем году. Никаких особых опций для Украины в этом плане не существует. Поэтому, даже если руководство «Нафтогаза» будет сменено в сентябре, когда начнёт работу новое правительство, это не обернётся быстрым выходом из сложившейся ситуации», — констатировал аналитик.

«Есть один путь — договариваться с Россией»

Стоит отметить, что Украина перестала закупать российский газ в 2015 году и перешла на так называемые реверсные поставки из Европы. Однако фактически Киев по завышенным ценам выкупает у европейских партнёров российское голубое топливо, ранее поставленное туда Москвой.

В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» неоднократно призывали решить газовые проблемы, начав переговоры с Россией. Так, Бойко и глава политсовета партии Виктор Медведчук неоднократно приезжали в Москву для переговоров с российским руководством по вопросу поставок голубого топлива, а 3 августа Медведчук написал в своём Twitter, что единственный способ решить проблемы, связанные с поставками газа, — договориться с Россией.

«В решении газового вопроса есть один путь — договариваться с Россией. Если власть не захочет этого делать, она распишется в своей неспособности изменить ситуацию к лучшему в экономическом и социальном плане в нашей стране», — отметил он.

Российская сторона неоднократно говорила о готовности начать прямые поставки газа на Украину. Другим вопросом, в котором у Москвы и Киева нет единой позиции, является транзит голубого топлива через украинские ГТС в Европу. На данный момент решение о его продлении не принято. Переговоры осложняют продолжающиеся судебные тяжбы между российским «Газпромом» и «Нафтогазом».

«Что касается транзита российского газа через территорию Украины, то мы готовы его сохранить на экономически рентабельных условиях, но в случае справедливого урегулирования всех судебных споров между ПАО «Газпром» и «НАК «Нафтогаз Украины», — говорил в июне первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

В конце июля глава Минэнерго России Александр Новак предложил продлить текущий контракт по транзиту газа на один год. Он также подчеркнул, что Москва выступает и за прямые поставки энергоресурса на Украину.

«Мы дождёмся, когда начнутся трёхсторонние консультации, когда будет избрано новое правительство (Украины. — RT) и контрагенты появятся. В целом мы за то, чтобы Украина покупала напрямую газ. Мы предложили нашим коллегам продлить действующий контракт на существующих условиях», — сказал Новак.

Трёхсторонний диалог, в котором, помимо России и Украины, принимает участие Евросоюз, должен продолжиться в декабре. Об этом говорил украинский президент Владимир Зеленский. Однако, по его словам, вопрос транзита газа представляет для Киева особое значение, а потому он и его команда намерены начать переговоры уже в сентябре.

«Насколько мне известно, планируется продолжить этот разговор в декабре. Но это вопрос энергетической безопасности Украины, и моя позиция, позиция нашей команды, заключается в том, что именно в сентябре мы хотим сесть за стол и решить этот вопрос», — подчеркнул Зеленский.

По мнению Владимира Оленченко, при предыдущем президенте — Петре Порошенко — Украина занимала заведомо неприемлемую позицию. Аналитик выразил надежду, что при новом руководстве Киев будет готов вести конструктивные переговоры.

«Дело в том, что с украинской стороны были очень завышенные требования и по объёмам, и по срокам. Требования выглядели как желание завести переговоры в тупик. Возможно, бывший президент Порошенко был заинтересован в поиске дополнительных раздражителей в российско-украинских отношениях. Но я думаю, что перспективы у переговоров есть, если позиция Украины будет носить объективный характер», — заключил Оленченко.