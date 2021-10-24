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В период нерабочих дней: в Санкт-Петербурге из-за коронавируса введут ограничения в сферах общепита и торговли

24 октября 2021, 14:45  •  77 • В России
В Санкт-Петербурге с 30 октября по 7 ноября будут усилены ограничительные меры, введённые из-за пандемии коронавируса. В городе приостанавливается работа общепита и объектов розничной торговли, салонов красоты, фитнес-центров и бассейнов. Не менее 70% сотрудников государственных образовательных учреждений должны перейти на дистанционный режим работы. Ранее аналогичные меры были приняты в Москве. За прошедшие сутки в России было зафиксировано 35 660 новых случаев коронавируса.
 
globallookpress.com © Komsomolskaya Pravda
 

В Санкт-Петербурге с 30 октября по 7 ноября в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса приостанавливается работа общепита и объектов розничной торговли, кроме аптек и продовольственных магазинов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор города Александр Беглов.

«С 30 октября по 7 ноября запрещается (временно приостанавливается) деятельность предприятий общественного питания (за исключением обслуживания навынос и доставки, общепита на вокзалах, АЗС, а также производственных столовых); деятельность объектов розничной торговли», — говорится в документе.

Помимо этого, в городе приостанавливается работа салонов красоты, СПА и массажных салонов, ветеринарных клиник (за исключением услуг по оказанию экстренной помощи), фитнес-центров, бассейнов, аквапарков, зоопарков (за исключением территорий, расположенных на открытом воздухе).

Также будут закрыты детские игровые комнаты и библиотеки. Приостанавливается оказание услуг в МФЦ, проведение спортивных и культурных мероприятий. 

«Размещение граждан в гостиницах, пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях, иных объектах санаторно-курортного лечения и отдыха с 30 октября по 7 ноября 2021 года возможно только при наличии QR-кода или ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за три календарных дня», — говорится в постановлении.

Также с 30 октября по 7 ноября не менее 70% сотрудников государственных образовательных учреждений должны перейти на дистанционный режим работы. Аналогичная рекомендация действует в отношении частных образовательных организаций.

Напомним, 20 октября президент Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября в России нерабочие дни с сохранением заработной платы. Власти субъектов РФ при необходимости вправе установить дополнительные нерабочие дни. В столице и ряде российских регионов в период нерабочих дней будут действовать ограничительные меры, введённые с целью замедлить распространение коронавируса.

Между тем в правительстве постановили, что федеральные медицинские учреждения в нерабочие дни продолжат оказывать высокотехнологичную и неотложную помощь.

«Определить режим работы этих организаций в нерабочие дни... обеспечив сохранение круглосуточного режима работы в отношении организаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, включая медицинскую помощь при новой коронавирусной инфекции», — сообщается на сайте кабмина.

В то же время допуск в медорганизации осуществляется на основании QR-кода или бумажного документа о вакцинации от коронавируса, о перенесённом COVID-19, либо о сделанном ПЦР-тесте, который был сдан «за сутки до входа в организацию».

За прошедшие сутки в России было зафиксировано 35 660 новых случаев коронавируса, из них наибольшее число в Москве (5279), Санкт-Петербурге (3297) и Московской области (3030). 

За это время полностью выздоровели 22 784 человека, 1072 пациента скончались.

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 8 241 643. С начала пандемии в России выздоровели 7 165 921 пациент, умерли 230 600 человек.

По данным Роспотребнадзора, в стране уже было проведено более 204,7 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса.

  • globallookpress.com
  • © Aleksander Polyakov

Российские регионы продолжают принимать решения об ужесточении введённых из-за COVID-19 ограничительных мер исходя из эпидемиологической обстановки.

Так, в Удмуртии организации сферы торговли и услуг в период нерабочих дней будут работать только по QR-кодам.

«Торгово-развлекательные центры, предприятия общественного питания, СПА-салоны, салоны красоты, парикмахерские, солярии, массажные салоны, бани, сауны работают только при условии измерения температуры на входе и наличия у работников и посетителей документов о вакцинации либо о перенесённом заболевании или ПЦР-теста, полученного не ранее чем за 72 часа», — сообщил глава региона Александр Бречалов в Instagram.

В Туве с 30 октября по 7 ноября ограничивается работа предприятий сферы обслуживания, торговли, общепита и ряда других организаций.

Также будет приостановлена деятельность предприятий общепита, непродовольственной торговли, культуры, спорта, сферы услуг, предоставление государственных и муниципальных услуг и работа общественного транспорта в столице региона Кызыле.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал указ о введении системы QR-кодов в регионе с 27 октября. Код будет необходим для посещения мест общественного питания, театров, музеев, органов записи актов гражданского состояния, фитнес-центров, салонов красоты.

Схожее решение приняли власти Северной Осетии — система QR-кодов будет действовать с 26 октября до улучшения эпидемиологической ситуации. Работодателям также рекомендовали перевести на удалённый режим работы не менее 30% всех сотрудников, а также работников старше 65 лет, имеющих хронические заболевания.

О переводе на дистанционный формат работы невакцинированных сотрудников старше 50 лет, а также о режиме самоизоляции для граждан старше 60 лет сообщил и глава Карелии Артур Парфенчиков.

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