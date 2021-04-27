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В период нерабочих дней: Минтруд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 7 мая

27 апреля 2021, 12:35  •  25 • В России
В Министерстве труда и соцзащиты России разъяснили порядок начисления зарплаты в период с 4 по 7 мая. Указом президента РФ эти дни объявлены нерабочими. В соответствии с рекомендациями ведомства, если сотрудник продолжает выполнять свои обязанности с 4 по 7 мая, то оплата производится в обычном, а не повышенном размере. Вместе с тем назначение нерабочих дней нельзя использовать как основание для снижения выплат. Министерство также порекомендовало организациям перевести деньги работникам заранее, если начисление зарплаты приходится на период нерабочих дней.
 
Отдыхающие в парке «Музеон» в Москве РИА Новости © Рамиль Ситдиков
 

Оплата труда работников, которые продолжат выполнять свои обязанности в период с 4 по 7 мая, должна производиться в обычном, а не в повышенном размере. Об этом говорится в подготовленных Министерством труда и соцзащиты России рекомендациях, касающихся предстоящих нерабочих дней.

В ведомстве напомнили, что, в соответствии с указом президента, с 4 по 7 мая установлены нерабочие дни с сохранением за сотрудниками заработной платы. Это решение принято в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«Оплата труда работникам, обеспечивающим с 4 по 7 мая 2021 года функционирование указанных в п. 1 настоящих рекомендаций органов и организаций, производится в период нерабочих дней в обычном, а не повышенном размере», — заявили в ведомстве, добавив, что повышенная ставка может быть установлена работодателем самостоятельно.

При этом назначение нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам. Сотрудникам следует выплатить зарплату в соответствии с трудовым договором в том же размере, как если бы они полностью отработали соответствующие дни, выполнив норму рабочего времени при повременной оплате или норму труда при — сдельной.

Отмечается, что для сотрудников, работа которых оплачивается сдельно, за указанный срок выплачивается вознаграждение, размер которого определяется работодателем.

Помимо прочего, норма рабочего времени в период с 4 по 7 мая не уменьшается, поскольку за работниками в полном размере сохраняется заработная плата. Если срок начисления зарплаты в организации совпадает с нерабочими днями, то Минтруд рекомендует выплатить её до начала этого периода.

В министерстве добавили, что работники могут работать дистанционно, если их обязанности и организационно-технические условия работы это позволяют.

Напомним, что Владимир Путин 23 апреля подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021 году. Таким образом президент поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Ранее она выступила с докладом по текущей эпидемиологической обстановке в стране. Попова отметила, что российская традиция празднования майских праздников за пределами городов положительно скажется на прерывании эпидпроцесса.

По словам главного санитарного врача, при сохранении рабочих дней между праздничными россияне вынуждены «обмениваться вирусной информацией с большим количеством людей», что представляет эпидемиологические риски.

По этой причине Попова предложила сделать майские праздничные дни «непрерывными». По её словам, это решение позволит увеличить срок пребывания граждан на свежем воздухе, а также поможет «гарантировать более стабильный эпидемиологический прогноз». Путин поддержал инициативу.

Впоследствии пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что в ситуации с продлением майских праздников в этом году речи о новом локдауне не идёт. Он добавил, что решение о нерабочих днях коснётся большей части чиновников.

В дальнейшем вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что во время майских праздников ранее принятые ограничительные меры продолжат действовать на территории всех российских регионов. По её словам, «ничего нового здесь не появляется».

Вице-премьер России объяснила, что регионы могут снимать ограничения, исключительно исходя из распространения новой коронавирусной инфекции на территории данного субъекта.

Голикова рассказала, что для дополнительной организации работы в преддверии майских праздников региональным властям направили напоминание о необходимости придерживаться рекомендаций, ранее сформулированных Роспотребнадзором.

«Ничего здесь нового не появляется, это наши традиционные мероприятия, которые необходимо соблюдать», — сообщила вице-премьер.

На этом фоне Роспотребнадзор также выступил с рекомендациями гражданам относительно предстоящего отдыха на майские праздники. В ведомстве призвали россиян провести свободное время за городом или на даче, поскольку прогулки и общение в кругу семьи на открытом воздухе не несут значительного риска инфицирования.

Наряду с этим представители ведомства порекомендовали избегать больших скоплений людей, поскольку такая обстановка представляет опасность даже вне помещений. Многократное посещение гостей, напомнили в ведомстве, связано со значительным увеличением риска инфицирования.

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