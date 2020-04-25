В период эпидемии: в ГИБДД разъяснили порядок передвижения между регионами

В Госавтоинспекции призвали водителей внимательно изучать актуальную информацию о действующих в регионах ограничениях при планировании поездок по стране. В ведомстве отметили, что их следует совершать лишь в случае крайней необходимости, но если гражданам нужно отправиться в путь, следует ознакомиться с ситуацией в регионе. Важно следить за оперативными данными, поскольку положение дел в конкретном районе может меняться ежесуточно в зависимости от эпидемиологической обстановки. В пресс-службе ГИБДД также напомнили о пролонгации действия водительских прав, срок действия которых истёк или истекает, а также о существующих возможностях замены этого документа.

Водителям следует внимательно изучать актуальную информацию об ограничениях, действующих в конкретных регионах, перед поездками между субъектами Российской Федерации. На это обстоятельство обратили внимание в ГИБДД, отвечая на многочисленные запросы, связанные с особенностями передвижения на фоне эпидемии коронавируса.

В ведомстве выступили с разъяснениями относительно перемещений граждан между регионами. По информации Госавтоинспекции, в большинстве субъектов РФ в настоящее время нет ограничений на проезд транзитного транспорта.

«Все ограничения вводятся решением региональных властей, при этом надо иметь в виду, что въезд может быть ограничен не только на уровне субъекта, но и на уровне отдельных городов и населённых пунктов», — отмечается в сообщении.

В связи с этим в ведомстве подчеркнули важность ознакомления с информацией на официальных сайтах органов власти тех регионов, через которые должен пройти маршрут. Отмечается, что следует пользоваться именно оперативной информацией, поскольку обстановка в том или ином регионе может ежесуточно меняться в зависимости от текущей эпидемиологической обстановки.

При совершении поездки при себе нужно иметь все необходимые документы. В ГИБДД указали, что в зависимости от ситуации это могут быть не только паспорт и документы на автомобиль, но и справки о временной регистрации в другом городе или трудовой договор.

«Если есть возможность (иметь при себе. — RT) справку о том, что человек не инфицирован и не является носителем вируса», — добавили в ведомстве.

Вместе с тем в пресс-службе ГИБДД отметили, что отправляться в поездки следует только в случае крайней необходимости. «Если есть возможность их избежать, оставайтесь дома и соблюдайте режим самоизоляции», — подчеркнули в Госавтоинспекции.

Напомним, что в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции в российских регионах действует режим самоизоляции. Это означает, что выходить из дома можно только для обращения за экстренной медпомощью, поездок на работу (при наличии соответствующих документов), посещения ближайшего магазина или аптеки, выгула собак и выноса мусора. Пока этот режим действует до 30 апреля. Как заявил накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решения о продлении этих ограничений пока нет.

Замена документов

Отдельное внимание в сообщении пресс-службы ГИБДД уделяется вопросу выдачи и замены документов. В ведомстве порекомендовали гражданам принимать решение о необходимости получения подобных услуг с учётом обстановки, которая сложилась в их регионе проживания. Нарушения установленных ограничений должны быть исключены.

В Госавтоинспекции уточнили, что в настоящее время решение большинства подобных вопросов можно отложить, при этом сохраняется возможность получить подобные услуги по предварительной записи через портал Госуслуги.

В ГИБДД напомнили, что согласно указу президента продлён срок действия водительских удостоверений, срок действия которых истёк или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года. Аналогичная мера действует и в отношении паспортов граждан.

АГН «Москва»

© Андрей Никеричев

С соответствующей инициативой 8 апреля выступил Владимир Путин в ходе совещания с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в России. В ходе разговора он обратился к правительству с указанием отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав, других удостоверяющих документов не менее чем на три месяца.

«Сейчас людям не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям», — сказал президент. 18 апреля глава государства подписал указ, регламентирующий порядок действия просроченных водительских удостоверений и паспортов.

Пропускной режим в регионах

На этом фоне в 21 российском регионе готовится введение системы выдачи цифровых пропусков. Аналогичный комплекс уже работает в Москве и Московской области. Из заявления Минкомсвязи следует, что в рамках первой очереди к федеральной платформе подключат семь регионов Центрального федерального округа, позднее планируется ввести систему в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа.

Система электронных пропусков позволяет гражданам и работодателям через личный кабинет на портале Госуслуг получить цифровой пропуск, указав необходимые данные и цель выхода из дома.

Как пояснил в эфире РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов, жители российских регионов смогут просить рабочие пропуска только на 24 часа.

По его словам, оформить пропуск можно через портал Госуслуг, формат будет единообразным для всей страны. Качанов добавил, что разработчики системы исходили из того, что в каждом субъекте Федерации пропуск захотят получить примерно 10% жителей.