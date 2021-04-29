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В перестрелке на границе Киргизии и Таджикистана погиб человек: Подтягиваются танки

29 апреля 2021, 17:00  •  137 • Политика
В ходе конфликта на границе Киргизии и Таджикистана погиб человек, ведётся огонь из миномётов и пулемётов, подтягиваются танки.
В результате обострения конфликта на границе Киргизии и Таджикистана погиб по меньшей мере один человек.
Один из получивших ранение на границе с Таджикистаном наших граждан скончался,
- заявили в четверг, 29 апреля, в Минздраве Киргизии. За время военных столкновений в больницы за медпомощью обратились 17 граждан Киргизии.
Погранслужба ГКНБ Киргизии заявила, что Таджикистан "продолжает массированный обстрел миномётами, пулемётами и автоматами" в зоне конфликта в селе Кок-Таш Баткенского района, на водозаборе "Головной". Об этом сообщает ТАСС.
В Таджикистане заявили о девяти пострадавших, двое из которых получили огнестрельные ранения.
По данным СМИ, со стороны Таджикистана в зону конфликта перемещаются танки. Местные жители покидают зону вооружённого конфликта под обстрелом.
Обострение началось на спорном участке границы между Таджикистаном и Киргизией, после конфликта между местными жителями в бой вступили военные двух стран. Стороны используют автоматы, пулемёты и миномёты. Причиной конфликта стал спорный водозабор. Накануне конфликта правоохранителями Таджикистана были задержаны два жителя Киргизии. Страны обменялись нотами протеста.

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