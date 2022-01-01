В переговоры России и США попыталась "вмешаться" Финляндия: "Сферам интересов не место в 2020-х"

В переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом попытался вмешаться глава Финляндии Саули Ниинистё. По его словам, "сферам интересов не место в 2020-х годах".

Как заявил президент республики во время своего новогоднего обращения к гражданам, предложения России по проектам договора с США и соглашения с НАТО идут вразрез с моделью безопасности в Европе.

"Сферам интересов не место в 2020-х годах", - подчеркнул он.

Президент Финляндии также добавил, что суверенитет Швеции и его страны ставится под угрозу "извне". По его словам, в такой ситуации Евросоюз должен участвовать в дискуссиях, которые касаются Европы, а не быть "техническим координатором санкций".

Ранее в пресс-службе Кремля дали официальный комментарий по поводу телефонного разговора президента России и президента США. В ходе беседы оба мировых лидера выразили готовность к диалогу по вопросам безопасности, говорится в сообщении, которое было опубликовано 31 декабря.

Очередные переговоры между Путиным и Байденом могут состояться уже в ближайшее время, рассказал РИА Новости помощник президента России Юрий Ушаков. Правда, точную дату он не назвал, но не исключил, что такая встреча может произойти сразу после новогодних праздников.