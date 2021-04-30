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В перечне ведомства: Росфинмониторинг внёс «Штабы Навального» в список причастных к экстремизму

30 апреля 2021, 19:30  •  84 • В России
Росфинмониторинг внёс штабы Алексея Навального в перечень организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Ранее прокуратура направила в Московский городской суд иск о признании организаций Фонд борьбы с коррупцией (ФБК)*, Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ)** и «Штабы Навального» экстремистскими.
 
РИА Новости
 

Росфинмониторинг внёс «Штабы Навального» в перечень организаций, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Об этом сообщается на сайте ведомства. 

«Общественное движение штабы Навального» включено в соответствующий перечень Росфинмониторинга под номером 461.

На сайте Минюста «Штабы Навального» также включены в перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.

Деятельность организации была приостановлена прокуратурой 26 апреля. Тогда же ведомство сообщило, что направило в суд заявление с требованием о приостановке деятельности Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* и Фонда защиты прав граждан** (ФЗПГ).

27 апреля Мосгорсуд по ходатайству прокуратуры ограничил работу ФБК в рамках иска о признании организации экстремистской.

Напомним, иск о признании организаций ФБК, ФЗПГ и «Штабов Навального» экстремистскими прокуратура направила в Московский городской суд 16 апреля. Заявление было подано по результатам проведённой проверки, уточнили в ведомстве.

«Под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации», — подчеркнули в прокуратуре.

  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

Фактическими целями указанных организаций является «создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции», добавили в прокуратуре.

19 апреля Мосгорсуд зарегистрировал иск прокуратуры о признании данных структур экстремистскими. 

Как сообщали в пресс-службе Мосгорсуда, он приступит к рассмотрению по существу иска прокуратуры о признании ФБК экстремистской организацией 17 мая.

29 апреля, сотрудник «Фонда борьбы с коррупцией» Леонид Волков объявил о роспуске сети штабов Алексея Навального, заявив, что «сохранение их работы в нынешнем виде невозможно».

Вместе с тем бывший член штаба Навального и юрист ФБК Виталий Серуканов рассказал, что, по его информации, руководство фонда не собирается сворачивать свою деятельность на территории России.

«Волков не собирается останавливаться, у него сейчас очень простой и при этом хитрый план — выждать время, а потом возродить эту сеть под другим названием, под другими знаменами, но с теми же самыми людьми, с теми же самыми целями. И что самое печальное, с теми же самыми инвесторами», — пояснил Серуканов.

Юрист Илья Ремесло в разговоре с RT подчеркнул, что решение Росфинмониторинга направлено на то, чтобы соблюсти требования закона.

«Данные структуры продолжают активно созывать митинги и вовлекать множество граждан в противоправную деятельность», — обратил внимание эксперт. 

Он также высказал опасения, что владельцы организаций будут применять различные юридические хитрости, например, создавать новые юрлица и обезличивать страницы, чтобы замаскировать факт того, что речь идёт все о той же структуре.

Политолог Олег Матвейчев назвал решение Росфинмониторинга давно назревшим. 

«Они вели себя абсолютно разнузданно и нарушали все законы, какие только можно», — напомнил эксперт в беседе с RT.

Включение общественного движения в данный список означает, прежде всего, установление особого режима контроля за финансовой деятельностью всех участников организации, пояснил RT бывший вице-губернатор Кировской области и политолог Сергей Карнаухов.

«В случае выявления фактов финансирования указной структуры Росфинмониторинг немедленно передаёт материалы в силовые органы для принятия мер в рамках действующего уголовного законодательства», — отметил он.

В свою очередь, адвокат правового центра «Человек и Закон» Максим Плешков пояснил, что включение «Общественного движения штабы Навального» в данный перечень говорит о том, что в отношении участвующих в работе организации лиц имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности.

«Лица, привлекаемые к уголовной ответственности за организацию или участие в деятельности экстремистской организации будут попадать в соответствующий перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму со всеми вытекающими ограничениями», — пояснил юрист.

Специалист отметил, что сам Алексей Навальный не включён в данный перечень, однако высказал мнение, что это только вопрос времени. Ответственность по ст. 282.2 УК РФ предусматривает лишение свободы от 6 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет, напомнил адвокат.

В беседе с RT юрист пояснил, что ответственность также ждёт и рядовых членов организации, которым может грозить лишение свободы на срок от 2 до 6 лет. 

В октябре 2019 года Минюст внёс ФБК в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. В министерстве поясняли, что было установлено осуществление организацией политической деятельности, а также получение денежных средств из иностранных источников, в частности, от организаций Испании и США. В частности, уточнялось, что в ходе проведённой проверки было выявлено получение фондом двух траншей из Испании и одного из США на общую сумму более 140 тыс. руб.

Сам Алексей Навальный в настоящее время отбывает срок в колонии во Владимирской области. 2 февраля Симоновский районный суд Москвы вынес решение о замене блогеру наказания по делу о хищении денежных средств фирмы Yves Rocher с условного срока на реальный. Навальному назначили наказание в виде 3,5 года колонии общего режима и штраф в размере 500 тыс. рублей, при этом ему зачли пребывание под домашним арестом. Причиной стали многократные нарушения Навальным испытательного срока.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

** Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 25.12.2020.

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