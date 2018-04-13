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В Пентагоне заявили, что продолжат давление на Россию из-за Украины

13 апреля 2018, 16:39  •  30 • Украина
Заместитель министра обороны США по вопросам международной безопасности Роберт Карем заявил, что антироссийские санкции будут сохранены, и отметил, что «нельзя позволять России продолжать дестабилизировать ситуацию на Украине».
 
globallookpress.com
 

«Мы не можем мириться с аннексией украинской территории Россией и не можем позволить России продолжить дестабилизацию ситуации на Украине», — приводит Интерфакс-Украина слова Карема.

Он отметил, что США поддерживают идею миротворческой миссии в Донбассе.

«США и партнёры будут и в дальнейшем продолжать оказывать давление на Россию, чтобы она выполняла минские договорённости. Пока этого не будет, санкции будут сохраняться», — добавил Карем.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Ранее спикер Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что решение ввести санкции против России по аналогии с США будет принято на следующей неделе.

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