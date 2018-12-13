В Пентагоне заявили, что наступление Турции в Сирии может угрожать солдатам США

Американское оборонное ведомство предостерегло Турцию от односторонних военных действий в Сирии. Так, официальный спикер Пентагона Шон Робертсон заявил, что считает намерение Анкары начать наступательную операцию на северо-востоке САР неприемлемым, так как та может угрожать военнослужащим США в регионе.

Напомним, что в минувшую среду, 12 декабря, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что армия его страны в ближайшее время начнет новое наступление на северо-востоке Сирии. При этом турецкий лидер уже тогда отметил, что целью подобных действий будут террористические формирования, а никак не американские военнослужащие, размещенные на востоке страны.

Как следует из заявления Пентагона, в военном сообществе США тем не менее продолжают опасаться, что это может быть не так.