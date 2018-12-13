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В Пентагоне заявили, что наступление Турции в Сирии может угрожать солдатам США

13 декабря 2018, 08:09  •  44 • Политика
Американское оборонное ведомство предостерегло Турцию от односторонних военных действий в Сирии. Так, официальный спикер Пентагона Шон Робертсон заявил, что считает намерение Анкары начать наступательную операцию на северо-востоке САР неприемлемым, так как та может угрожать военнослужащим США в регионе.
Напомним, что в минувшую среду, 12 декабря, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что армия его страны в ближайшее время начнет новое наступление на северо-востоке Сирии. При этом турецкий лидер уже тогда отметил, что целью подобных действий будут террористические формирования, а никак не американские военнослужащие, размещенные на востоке страны.
Как следует из заявления Пентагона, в военном сообществе США тем не менее продолжают опасаться, что это может быть не так.
"Односторонние военные действия на северо-востоке Сирии любой стороной, особенно в связи с тем, что персонал США может находиться непосредственно там или поблизости, вызывают серьезную обеспокоенность. Мы считаем, что любые такие действия неприемлемы", — заявил Шон Робертсон.

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