В Пентагоне занервничали после того, как Китай "молчаливо поддержал" Россию

Китай одобряет европейскую политику России, что не может не вызывать беспокойства у Вашингтона, заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

Запад увидел в совместном заявлении лидеров России и Китая от 4 февраля тревожные знаки сближения двух стран. В Вашингтоне уверены, что КНР поддерживает политику Кремля в отношении Европы.

В Пентагоне заявили, что обеспокоены "молчаливой поддержкой", которую оказывает Пекин Москве. Это "дестабилизирует ситуацию с безопасностью в Европе", цитирует Кирби РИА Новости.

Россия и КНР единодушно высказались против расширения Североатлантического Альянса на восток.