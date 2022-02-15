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В Пентагоне занервничали после того, как Китай "молчаливо поддержал" Россию

15 февраля 2022, 02:55  •  72 • Политика
Китай одобряет европейскую политику России, что не может не вызывать беспокойства у Вашингтона, заявил представитель Пентагона Джон Кирби.
Запад увидел в совместном заявлении лидеров России и Китая от 4 февраля тревожные знаки сближения двух стран. В Вашингтоне уверены, что КНР поддерживает политику Кремля в отношении Европы.
В Пентагоне заявили, что обеспокоены "молчаливой поддержкой", которую оказывает Пекин Москве. Это "дестабилизирует ситуацию с безопасностью в Европе", цитирует Кирби РИА Новости.
Россия и КНР единодушно высказались против расширения Североатлантического Альянса на восток.

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