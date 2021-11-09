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В Пентагоне вызвали подозрение 90 тысяч русских военных

09 ноября 2021, 08:20  •  309 • Политика
В Пентагоне прокомментировали заявление Минобороны Украины о расположенных на границе с Незалежной 90 тысячах военнослужащих России. Пресс-секретарь военного ведомства США Джон Кирби проявил подозрительность, потребовав от России пояснить, что военные на самом деле делают у границы.
Напомним, ранее Минобороны Украины, сославшись на данные главного управления разведки Незалежной, на голубом глазу заявило о скоплении у границ Украины около 90 тысяч военнослужащих России.
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби прокомментировал для журналистов эту информацию, выразив обеспокоенность передвижением войск нашей страны и бросив подозрение в адрес России. Представитель военного ведомства США даже позволил себе дерзкий призыв в адрес Москвы: "Прояснить свои намерения, что они (военные) на самом деле там делают".
Однако тут же отказался вдаваться в подробности и давать оценку разведке и данным о численности русских военных у границ Украины.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своё время уже дала весьма жёсткую оценку "информационному залпу" в западной прессе по поводу стягивания войск к границе с Украиной. По её словам, против нас развёрнута "целая свежая фейк-кампания в американских СМИ".

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