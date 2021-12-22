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В Пентагоне шестью словами оскорбили Шойгу

22 декабря 2021, 07:50  •  47 • Политика
Представитель Пентагона Джон Кирби умудрился всего шестью словами оскорбить министра обороны России Сергея Шойгу после его слов о подготовке химпровокации в Донбассе. Американский чиновник фактически обвинил Шойгу во лжи.
Ожидаемо разоблачение десятков сотрудников американских ЧВК в Донбассе и подготовки провокации с химоружием в регионе в США вызвало резкие оценки. Дошло до того, что представитель Пентагона Джон Кирби во время брифинга оскорбительно обвинил министра обороны России Сергея Шойгу во лжи.
Всего шесть слов понадобилось для этого американскому чиновнику, когда ему пришлось отвечать на прямой вопрос журналистов о заявлении министра обороны России.
"Эти заявления министра Шойгу полностью ложны", - только и смог найтись с ответом Кирби.
А на уточняющий вопрос журналиста о том, откуда он это знает, лишь ещё раз повторил: "Они (заявления Шойгу) ложны".
Однако ранее, напомним, министр ни разу не давал повод усомниться в своих заявлениях. Так что с этой точки зрения голословные обвинения из Пентагона звучат оскорбительно в адрес главы Минобороны России. Особенно если учесть, что, когда речь шла о подготовке провокаций с химоружием (стоит вспомнить многочисленные предупреждения наших военных и дипломатов о готовящихся "нахимичить" боевиках в той же Сирии), каждое из них имело фактическое подтверждение.

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