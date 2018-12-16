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В Пентагоне считают, что разоружаться должна только Россия - эксперт

16 декабря 2018, 23:54  •  83 • Политика
Американское руководство требует от России одностороннего разоружения, и в переговорах об условиях сохранения ДРСМД, предложенных Сергеем Шойгу, они не видят перспектив, считает политолог Илья Брутер.
Политолог Илья Брутер прокомментировал заявление официального представителя Совета национальной безопасности США Гарретта Маркиса о том, что Россия сама не заинтересована в сохранении ДРСМД, потому что не хочет идти на уступки Белому дому. В беседе с Nation News Брутер подчеркнул, что США ждут от России одностороннего разоружения.
Если же Россия не будет выполнять требования американского руководства, то США выйдут из ДРСМД и, возможно, разместят в Европе свои ракеты, считает эксперт. Политолог отметил, что в Пентагоне не видят никаких перспектив в обсуждении условий соблюдения ДРСМД с российским министром обороны Сергеем Шойгу, единственный приемлемый для них вариант - безоговорочное исполнение Москвой требований Вашингтона.
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу предложил главе Пентагона Джеймсу Мэттису провести переговоры по вопросу ДРСМД и обсудить имеющиеся разногласия. Однако спустя четверо суток ответа так и не последовало.

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