В Пентагоне считают, что разоружаться должна только Россия - эксперт

Американское руководство требует от России одностороннего разоружения, и в переговорах об условиях сохранения ДРСМД, предложенных Сергеем Шойгу, они не видят перспектив, считает политолог Илья Брутер.

Политолог Илья Брутер прокомментировал заявление официального представителя Совета национальной безопасности США Гарретта Маркиса о том, что Россия сама не заинтересована в сохранении ДРСМД, потому что не хочет идти на уступки Белому дому. В беседе с Nation News Брутер подчеркнул, что США ждут от России одностороннего разоружения.

Если же Россия не будет выполнять требования американского руководства, то США выйдут из ДРСМД и, возможно, разместят в Европе свои ракеты, считает эксперт. Политолог отметил, что в Пентагоне не видят никаких перспектив в обсуждении условий соблюдения ДРСМД с российским министром обороны Сергеем Шойгу, единственный приемлемый для них вариант - безоговорочное исполнение Москвой требований Вашингтона.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу предложил главе Пентагона Джеймсу Мэттису провести переговоры по вопросу ДРСМД и обсудить имеющиеся разногласия. Однако спустя четверо суток ответа так и не последовало.