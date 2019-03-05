Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинский политолог заявил, что Россия готовит ядерный удар по Европе
В Госдуме оценили утверждённую Порошенко новую концепцию борьбы с терроризмом
Михаил Делягин. Как сохранить себя в современном мире
Посольство России в Лондоне хочет провести день открытых дверей для британских ш...
Главная / Украина

В Пентагоне рассматривают вопрос об увеличении поставок оружия Украине

05 марта 2019, 23:24  •  63 • Украина
Соединённые Штаты рассматривают вопрос увеличения поставок оружия Украине. С соответствующим заявлением выступил командующий Европейским командованием ВС США генерал Кёртис Скапаротти.
 
Reuters
 

Об этом сообщает The Hill.

По его словам, любые поставки по-прежнему должны быть предметом «политических обсуждений».

При этом рассматриваемое оружие включает военно-морские системы, призванные «помочь Украине реагировать на инциденты, подобные тому, что произошёл в Керченском проливе».

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко по итогам встречи с американским вице-президентом Майком Пенсом в Мюнхене заявил, что Украина рассчитывает получать от США все виды вооружений.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



63
Источник
Похожие новости
05 марта 2019, 20:09
В Госдуме оценили намерение «Нафтогаза» пожаловаться на «Газпром» в ЕК
05 марта 2019, 23:24
В Госдуме оценили утверждённую Порошенко новую концепцию борьбы с терроризмом
05 марта 2019, 13:39
В Госдуме прокомментировали визит замгоссекретаря США на Украину
Загрузка...
05 марта 2019, 00:39
Мэр Львова подал заявление в ЦИК об отзыве своей кандидатуры с выборов
05 марта 2019, 16:54
В Киеве назвали Россию главной террористической угрозой для Украины
05 марта 2019, 13:39
Эксперт прокомментировал заявление Медведева о транзите газа через Украину
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
05 марта 2019, 23:39
Украинский политолог заявил, что Россия готовит ядерный удар по Европе
05 марта 2019, 23:39
Американцы испугались российского сериала "Троцкий" (Ольга Иконникова)
05 марта 2019, 23:39
Пара недель максимум: Эксперт оценил шансы ВСУ в войне с Россией
05 марта 2019, 23:39
Украинский общественник уличил Порошенко, "пропиарившегося" на задержанных ...
05 марта 2019, 23:39
"Боширов с Петровым заложили": Политолог Корнилов иронично прокомментировал...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 марта 2019, 07:54
"Он просто озверел, стал сатаной": Новая жертва нападения Порошенко рассказала, как президент "распустил руки"
05 марта 2019, 00:54
Прощай, родимый экипаж: «Ополченка» сбежала на Украину
03 марта 2019, 13:09
"Подхрюкивающие в шоке": Спортсмены сломали стол ради селфи с Путиным - видео
27 февраля 2019, 21:24
Легендарный для Порошенко "Дональд Кук" оказался "бомжующим" по Черному морю "корытом" - фотофакт
28 февраля 2019, 03:54
Американцы выключили Интернет в России
27 февраля 2019, 11:39
Политолог рассказал, почему российские ракеты не стреляют по самолетам Израиля, бомбящим территорию Сирии
03 марта 2019, 06:39
"Зомби Системы": Бельгийские эксперты отчитали Помпео за смех над российским "Цирконом"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.