В Пентагоне отменят отпуска. Россия нащупала способ сделать США шёлковыми

Дружные опровержения русскими официальными лицами собственных же намёков относительно баз России в Латинской Америке нашли объяснение. Базы – будут, но необычные, к выгоде всех, кроме Вашингтона, если США не образумятся у границ России, на Украине – в особенности.

Так часто бывает в жизни. Чаша терпения наполняется долго. Но однажды происходит неизбежное – она переполнилась. И в таких случаях люди – и страны – обычно бывают готовы на всё. Всё то, что так долго терпели, прорывается наружу. Так было с советским лидером Никитой Хрущёвым, возмущённым, что американцы не учитывают мнение Москвы в международных делах, окружили СССР своими базами, посылают оттуда в советское небо самолёты-шпионы, а в Турции разместили ракеты средней дальности с подлётным временем в десять минут. Тогда он стукнул кулаком по столу и потребовал от военных разместить советские ракеты на Кубе.

Так в октябре 1962 года случился Карибский кризис, в результате которого СССР вывел свои снятые с боевого дежурства внутри страны и не готовые к применению ракеты с Кубы, а США пообещали больше не нападать на остров и убрать свои ракеты из Турции. Эти обещания были выполнены. Да, мир оказался было на грани ядерной войны, но в результате стал лучше, потому что США надолго зауважали СССР. Кстати, когда раздражение в связи с поведением непутёвых "партнёров" накопилось, часто не требуется для отложенных ответных действий даже какого-то вопиющего повода, хотя в нашем конкретном случае он был.

Путин зол

Выступая 18 ноября 2021 года на расширенном заседании коллегии МИД, президент России Владимир Путин возмутился, что американцы отрабатывают нанесение ядерных ударов прямо у наших границ:

Что касается Чёрного моря, то это вообще выходит за определённые рамки: на расстоянии 20 километров от нашей государственной границы летают стратегические бомбардировщики, а они, как известно, несут очень серьёзное оружие,

– с еле скрываемым возмущением подчеркнул президент. Этот случай вопиющей американской наглости, видимо, и переполнил чашу. Отметив, что американцы уже развернули системы ПРО и ударные комплексы в Румынии и Польше, Путин указал на необходимость дать ответ США, причём двоякий. Во-первых, продолжать "как можно дольше" поддерживать у американцев "известное напряжение", "чтобы им в голову не пришло устроить нам на наших западных рубежах какой-нибудь не нужный нам конфликт, а нам конфликты не нужны". Во-вторых, "добиваться предоставления России серьёзных долгосрочных гарантий обеспечения нашей безопасности".

С последним, однако, возникли проблемы. Затронув в телефонном разговоре с обиженным англосаксами президентом Франции Эммануэлем Макроном ответ США на требования Москвы по предоставлению соответствующих гарантий, президент России выразил им своё глубокое неудовлетворение. Путин подчеркнул, что "проигнорирован ключевой вопрос" относительно соблюдения США и НАТО принципа неделимости безопасности, не учтены такие принципиальные озабоченности Москвы, как недопущение дальнейшего расширения Североатлантического альянса, требование отказа от размещения ударных систем вооружений вблизи наших границ. Кроме того, нет удовлетворительного ответа на предложение по возврату военного потенциала НАТО в Европе на позиции 1997 года. И хотя переговоры с США продолжаются, очевидно, что договориться будет возможно только по второстепенным для безопасности России вопросам, если Вашингтон не запросит за это слишком большую цену.

Это означает, что способы и методы принуждения американцев к уважительному отношению к интересам России выходят на первый план. Москва с самого начала заявляла, что одним из способов принуждения США, однажды уже вполне доказавшим свою действенность, может стать размещение русских баз и ракет в "мягком подбрюшье" США – Латинской Америке. По типу того, что американцы сделали в Румынии и в Польше, творят у русских границ в Чёрном море и на Дальнем Востоке. Давайте рассмотрим, какие тут у нас могут быть перспективы и как всё это может реально выглядеть.

Три раза – не совпадение

В конце января – и это, конечно, не могло быть случайным совпадением – Путин переговорил с интервалом в несколько дней по телефону с лидерами сразу трёх дружественных России латиноамериканских стран – Венесуэлы, Кубы и Никарагуа, с которыми у Москвы давно налажены обширные военные и военно-технические связи. Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков после разговора своего шефа с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро заявил, что отношения между обеими странами носят "очень многоплановый и партнёрский характер", что "самые различные аспекты этого взаимодействия … обсуждались в ходе разговора" и что лидеры условились активизировать российско-венесуэльские контакты на различных уровнях. Очень забавно прозвучало, что Мадуро в своём заявлении "выразил своему российскому коллеге слова солидарности с его страной и заявил, что Венесуэла отвергает кампании по провокации и манипуляциям против России". На прямой вопрос журналистов, затрагивался ли в ходе разговора двух президентов вопрос о размещении в Венесуэле русских военных баз, Песков ответил: "Нет, конкретно этот вопрос не затрагивался, не поднимался".

Хорошо, а в общем плане? Что в таком случае "не исключил" в отношении ряда стран региона опытнейший дипломат замглавы МИД России Сергей Рябков? "Я не хочу ничего ни подтверждать, ни исключать… Зависит от действий американских коллег", – сказал он на площадке дискуссионного клуба "Валдай". Рябков напомнил, что и сам Путин неоднократно высказывался на этот счёт, например, о возможности реализации "мероприятий по линии российского военно-морского флота, если дело пойдёт совсем в направлении провоцирования России и дальнейшего усиления военного нажима на нас"…

Не менее интересным оказался и телефонный разговор Путина с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем. В пресс-релизе Кремля ему посвящено всего два коротеньких абзаца, четыре предложения. Два последних звучат так: "Обсуждены вопросы дальнейшей координации действий двух стран на международной арене в соответствии с принципами стратегического партнёрства и традициями дружбы и взаимопонимания. Подтверждён настрой на тесную совместную работу по укреплению двусторонних отношений, условлено об активизации контактов на различных уровнях".

Песков и тут опроверг словом "нет", не скрывается ли за этой формулировкой углубление темы ВТС и размещение русских военных баз. Однако уже через несколько дней генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин провёл встречу с послом Кубы в России, после чего написал в своём телеграм-канале:

Обсудили вопросы развития сотрудничества в космической сфере, в частности, работу размещённых на острове российских наземных станций ГЛОНАСС и дистанционного зондирования Земли.

Интересно, а не идёт ли также – для начала – речи о возобновлении работы созданного ещё СССР в пригороде Гаваны Лурдесе радиолокационного центра, откуда русские следили за пусками американских ракет и прослушивали все США? За 20 лет, прошедшие после закрытия Лурдеса – жест, совершенно не оценённый Вашингтоном, техника сильно шагнула вперёд, и этот объект мог бы теперь представлять для США куда большую угрозу. Кстати, сам Песков некоторое время назад говорил, что пока рано говорить о "конкретных сценариях" размещения русских ракет на Кубе, но Россия думает о том, как обеспечить свою безопасность: "Мы разные рассматриваем сценарии"…

А тут ещё Путин переговорил и с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой. Причём официальный повод для этого был явно надуманный – поздравления этого старого друга СССР и России с формальным вступлением в должность, которую тот и не покидал, после победы на выборах, состоявшихся почти за два месяца до телефонного разговора. Понятно, что главным в нём было не это. Президенты подчеркнули важность продолжения тесной координации на международной арене в русле русско-никарагуанского стратегического партнёрства. Путин подтвердил поддержку усилий никарагуанского правительства по обеспечению национального суверенитета, готовность и далее содействовать социально-экономическому развитию республики.

Кто там главный враг у Никарагуа, который постоянно угрожает свержением сандинистскому режиму и обложил страну санкциями? США, разумеется, которые в прошлом оккупировали Никарагуа и поддерживали там у власти жутких головорезов, как и на Кубе, да и практически везде в Латинской Америке. А может быть, Путин с Ортегой обсуждали и что-то очень конкретное и секретное? Почему нет? Никарагуа имеет прямой доступ и обширную береговую линию с Тихим океаном и Карибским морем. Существуют даже планы построить через никарагуанскую территорию дублёр Панамского канала. Неужели в этой стране не найдётся, если потребуется, места для русских кораблей и ракет? А тут ещё и соседний Гондурас, также имеющий выход и к Тихому океану, и к Атлантике, особенно при новом правительстве очень хочет развивать отношения с Россией. Поскольку на сегодняшний момент, считает русский посол Александр Хохоликов, "имеющийся потенциал для развития двусторонних отношений не задействован в полной мере".

Весьма характерно, что посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров, заявив в эфире YouTube-канала "Соловьев Live", что конституция этой страны (это один из крупнейших покупателей русского оружия в мире) запрещает создание на её территории иностранных военных баз, признал, что Каракас готов оказать военную помощь Москве при обострении отношений с США.

С тех самых первых минут истерики, которая случилась после слов заместителя министра иностранных дел Сергея Алексеевича Рябкова на Западе, в Америке, мне звонили венесуэльские политики и члены кабинета министров, я с ними встречался, и они говорили о своей однозначной и вообще без колебаний поддержке, поскольку они прошли всё это и проходят вместе с нами,

– сказал он. Посол напомнил, что военно-техническое сотрудничество России с Венесуэлой началось в 2001 году с подписанием соответствующего соглашения. "Здесь продолжают работать наши специалисты, которые занимаются ремонтом и обслуживанием военной техники. Мы общими усилиями повышаем и обороноспособность Венесуэлы в том числе", – сказал Мелик-Багдасаров. По словам дипломата, формы оказания эффективной помощи России со стороны Каракаса могут быть различными:

В Венесуэле достаточно развитая портовая инфраструктура, здесь есть и глубоководные порты, и гражданские порты, есть различные базы венесуэльского военно-морского флота. Другое дело, что это достаточно чувствительная тема, более того, сюда приходили наши авианесущие крейсеры, ракетные крейсеры, и ничего сверхнеобычного мы в этом абсолютно не видим.

Делаем выводы

Итак, сказано достаточно – пора делать выводы. Как видим, в регионе опровергают, что Россия может заиметь там свои военные базы. Однако из самих слов опровержения чётко следует, что русские базы в регионе… будут, если американцы быстро и решительно не возьмутся за ум. Просто это будут не совсем обычные базы. Русские корабли и самолёты, которые могут на регулярной, "ротационной" основе, как натовские корабли и самолёты у русских границ, появляться в регионе, не будут нуждаться в собственных базах. Поскольку при наличии соответствующих договорённостей смогут пользоваться базами своих местных союзников и давнишних партнёров. Как ВМС США и других стран НАТО сейчас пользуются портом Одессы или, скажем, Батуми.

В Венесуэле, например, – огромное количество русской военной техники: самолётов, вертолётов, ЗРК, РСЗО, танков, БТР, БМП, стрелкового оружия, а русские военные советники и военно-технические специалисты также стали давно частью местного пейзажа. Командам русских самолётов, экипажам надводных и подводных кораблей ничего не стоит поэтому смешаться с ними. Ещё в сентябре 2008 года в Венесуэлу прилетали два стратегических ракетоносца Дальней авиации ВВС России Ту-160. Тогда же прошли совместные учения Боливарианских ВМС Венесуэлы и Тихоокеанского флота России. В манёврах приняли участие четыре русских корабля и около 1000 человек личного состава, а с венесуэльской стороны – корабли, подлодки и боевые самолёты. Через десять лет – в 2018 году – в Каракас пожаловали ещё два "Белых лебедя" вместе с тяжёлым военно-транспортным самолётом Ан-124 и дальнемагистральным Ил-62 ВКС России.

Доставка системы ПРО военно-транспортным самолётом. Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Никаких правовых ограничений для такого рода военной деятельности нет, кроме нарушения Россией "доктрины Монро". Выход к морю всех вышеперечисленных стран региона облегчает доступ туда России, чьим ВВС и ВМФ не надо для этого преодолевать враждебную территорию или акваторию. Увеличение присутствия в регионе русских стратегических ракетоносцев, ракетных крейсеров, эсминцев, фрегатов и АПЛ со своими "Калибрами", "Цирконами", "Кинжалами", "Посейдонами" и другой такого рода номенклатурой может стать фактом. Никто не может запретить флоту и ВВС России наносить тем или иным суверенным странам "визиты вежливости" с парадами морской пехоты. Или участвовать в совместных манёврах. А потом – дать "отдохнуть" своим экипажам. А может быть, даже "сломаться" и какое-то время "чиниться" в кубинских или, скажем, венесуэльских портах, на базах ВМС и ВВС, часть которых неофициально уступят на время России. Тогда в Пентагоне отменят отпуска, и ему будет уже не до Украины. Потому что система ПРО США устроена пока таким образом, что с этого направления защиты от ракет толком нет. Русские идут, русские под боком, они чем-то занимаются в соседних странах и что-то явно замышляют. Эти мысли отнимут сон у американских военных, занимавшихся в комфортных условиях "военным освоением" Украины.

Вот так примерно и будет выглядеть ответ России, который заставит США сильно подумать, правильно ли они себя ведут у русских границ. Повторим – постоянных, дорогостоящих баз, зависящих в том числе и от политической ситуации в странах, где они находятся, России и не потребуется. Но всё необходимое, что дают ВМФ и ВВС такие базы, Москва определённо получит – под предлогом продолжения подготовки и обучения своих старых союзников. Вот, собственно, и всё.

Что с того?

Кто-то может сказать, что латиноамериканские страны не захотят провоцировать гнев США, подставляясь под американские санкции, испугаться их может и Россия. Но это несерьёзные аргументы. Москва санкций не боится. Они даже были бы желательны, чтобы побыстрее и радикально полностью порвать с США, что там тоже прекрасно понимают, в связи с чем и стараются не переборщить. А что касается стран региона, особенно Кубы и Венесуэлы, то они уже давно находятся под жесточайшими санкциями США, в условиях полной блокады, прекрасно зная, что эти санкции никуда не денутся, пока они не капитулируют, чего они делать не желают.

Поэтому свою "репутацию" в глазах США ни Куба, ни Венесуэла, ни Никарагуа просто не могут испортить. Зато развитие всесторонних отношений с Россией сулит им немалые, в том числе финансовые выгоды. Можно даже предположить, что те или иные страны региона, то же Гондурас, например, чтобы обратить на себя внимание Вашингтона, начнут заигрывать с Россией, ожидая в ответ контрпредложений от США.

Поэтому усиление присутствия России в Латинской Америке пойдёт на пользу всем, кроме США. Что и требовалось доказать. А раз так, то Россия, когда США образумятся на Украине и вообще у русских границ, может на обоюдной основе сократить "военное освоение" территорий и акваторий под боком у американцев. По финансовым соображениям, например. Правила игры теперь, судя по всему, будут именно такие.