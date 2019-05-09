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В Пентагоне открыто заявили о планах обновить ядерный арсенал "для сдерживания России"

09 мая 2019, 01:39  •  179 • В мире
В Пентагоне намерены модернизировать ядерное вооружение, чтобы упредить сценарий, где Россия сможет использовать тактическое ядерное оружие в Европе. В Комитете начальников штабов ВС США глава структуры Джозеф Данфорд заявил, что на данный момент в США разрабатываются ядерные заряды малой мощности.
Пентагон объявил о процессе модернизации ядерного вооружения для "сдерживания России". Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Джозеф Данфорд заявил, что американская сторона хочет опередить Россию в данном направлении.
В частности, пояснил он, Пентагон пытается упредить сценарий, где "Россия будет уверена, что сможет использовать тактическое ядерное оружие в Европе" и у США будет поставлено перед выбором – не ответить вообще или использовать стратегическое ядерное вооружение.
На данный момент американцы ведут разработку ядерных зарядов малой мощности.
"Чтобы русские были уверены, что не существует условий, при которых использование ядерного оружия привело бы к обретению ими стратегического преимущества", - пояснил он и добавил, что Россия якобы располагает 2,5 тыс. нестратегическими тактическими ядерными боеголовками, передает ТАСС.

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