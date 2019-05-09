В Пентагоне открыто заявили о планах обновить ядерный арсенал "для сдерживания России"

Пентагон объявил о процессе модернизации ядерного вооружения для "сдерживания России". Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Джозеф Данфорд заявил, что американская сторона хочет опередить Россию в данном направлении.

В частности, пояснил он, Пентагон пытается упредить сценарий, где "Россия будет уверена, что сможет использовать тактическое ядерное оружие в Европе" и у США будет поставлено перед выбором – не ответить вообще или использовать стратегическое ядерное вооружение.

На данный момент американцы ведут разработку ядерных зарядов малой мощности.