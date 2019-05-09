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В Пентагоне открыто заявили о планах обновить ядерный арсенал "для сдерживания России"
09 мая 2019, 01:39 • 179 • В мире
В Пентагоне намерены модернизировать ядерное вооружение, чтобы упредить сценарий, где Россия сможет использовать тактическое ядерное оружие в Европе. В Комитете начальников штабов ВС США глава структуры Джозеф Данфорд заявил, что на данный момент в США разрабатываются ядерные заряды малой мощности.
Пентагон объявил о процессе модернизации ядерного вооружения для "сдерживания России". Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Джозеф Данфорд заявил, что американская сторона хочет опередить Россию в данном направлении.
В частности, пояснил он, Пентагон пытается упредить сценарий, где "Россия будет уверена, что сможет использовать тактическое ядерное оружие в Европе" и у США будет поставлено перед выбором – не ответить вообще или использовать стратегическое ядерное вооружение.
На данный момент американцы ведут разработку ядерных зарядов малой мощности.
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