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В Пентагоне открестились от понятия "враг" в отношении России
27 мая 2021, 04:10 • 65 • Политика
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби открестился от понятия "враг" в отношении России. Он также упомянул об учениях военных инженеров России и Сербии.
Один из репортёров, задавая свой вопрос в ходе регулярного брифинга, употребил понятие "враг" НАТО в отношении России. Кирби не смог не прокомментировать это высказывание.
"Никто в Пентагоне не называет Россию врагом", - заявил он.
Представитель американского оборонного ведомства добавил, что это слово используется лишь журналистом.
"Это не то определение, которое бы мы использовали в отношении России", - отметил Джон Кирби.
На брифинге речь шла и об учениях России и Сербии. Кирби заявил, что подробностей мероприятия не знает. Он признался: предпочёл, чтобы Сербия и Россия как независимые страны "сами обсуждали эти учения", а также отношения друг с другом.
По словам Кирби, Вашингтон ценит, что Сербия является участником программы "Партнёрство ради мира".
Ранее стало известно, что военные инженеры России прибыли в Сербию на учения. Они будут длиться до 11 июня. Сербия объявила нейтралитет в 2006 году. Тогда же она стала участником программы Североатлантического альянса "Партнёрство ради мира".
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