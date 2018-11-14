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В Пентагоне отказались комментировать утверждения Норвегии, что Россия глушила сигналы GPS во время учений НАТО

14 ноября 2018, 05:24  •  75 • В мире
Министерство обороны США переадресовало норвежской стороне все вопросы по поводу сигналов GPS, глушение которых якобы осуществлялось Россией.
Пентагон отказалось комментировать заявления Норвегии, которая считает, что во время учений «Единый трезубец» (Trident Juncture), которые проходили в Баренцевом и Норвежском морях Россия глушила сигналы GPS с Кольского полуострова.
Минобороны США попросило обращаться по этому вопросу к норвежской стороне, заявив, что нечего добавить по этому вопросу. Так прокомментировал утверждения Норвегии представитель американского военного ведомства Эрик Пэхон.
Напомним, что Норвегия считает, что на учениях НАТО, которые проходили у ее берегов с 16 октября и 7 ноября, наблюдалось «глушение сигналов GPS» и за этим, уверены в Норвегии стоят российские вооруженные силы. Отметим, что пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о сбоях в работе GPS.
Напомним, что учения, которые носили ярко выраженный антироссийский характер, проходили с 16 октября по 7 ноября. В них приняли участие около 50 тыс. человек из 31 страны.
«Речь идет о заявлении норвежского министерства обороны, так что обратитесь к ним. Нам нечего добавить по данному вопросу», - цитирует ТАСС представителя Минобороны США.

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