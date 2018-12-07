В Пентагоне не могут себе представить диалог с Россией по договору СНВ

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд утверждает, что «Россия не соблюдает ДРСМД», поэтому он не знает, как говорить о продлении ДСНВ

На саммите «Трансформеры. Оборона», организованный изданием The Washington Post, обсуждались ключевые проблемы, которые стоят перед США, а также то, как Пентагон проводит модернизацию вооруженных сил страны.

В рамках этого мероприятия глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд, в очередной раз обвинив Россию в несоблюдении Договора о ракетах средней и малой дальности, добавил, что не может представить, как в этом случае вести речь о продлении договора о Стратегических наступательных вооружениях.

«В идеальном мире я сказал бы, что лучше всего было бы, если бы Россия пришла в соответствие с ДРСМД, что дало бы условия для более широкого общения о других соглашениях о контроле над вооружениями, включая продление СНВ. Я не буду, конечно, принимать решение. Но я буду давать рекомендации. И мне трудно представить прогресс в продлении СНВ-2, например, если в основе лежит несоблюдение ДРСМД», — заявил Данфорд.

Не так давно президент США Дональд Трамп сообщил о своем намерении вывести США из ДРСМД, который был заключен в 1987 году. Американский лидер считает, что договоренности нарушает Россия, а некоторые страны, имеющие ракеты, о которых идет речь, участниками договора не являются.

Со своей стороны Москва также заявляла о своих претензиях к выполнению пунктов Договора со стороны Вашингтона.

Днем ранее госсекретарь США Майкл Помпео

Между тем Джон Болтон, помощник президента США по нацбезопасности, заявил, что что Белый дом не заинтересован в сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По его словам, соглашение важно для России, но «они не увидят того, что этот договор выживет». И это четкая позиция Вашингтона по данном вопросу.

Днем ранее госсекретарь США Майкл Помпео предъявил России ультиматум, потребовав в 60-дневный срок «устранить нарушения Договора». В противном случае, заявил Помпео, США выйдут из ДРСМД.