|
В Пентагоне не могут себе представить диалог с Россией по договору СНВ
07 декабря 2018, 05:54 • 62 • В мире
Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд утверждает, что «Россия не соблюдает ДРСМД», поэтому он не знает, как говорить о продлении ДСНВ
На саммите «Трансформеры. Оборона», организованный изданием The Washington Post, обсуждались ключевые проблемы, которые стоят перед США, а также то, как Пентагон проводит модернизацию вооруженных сил страны.
В рамках этого мероприятия глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд, в очередной раз обвинив Россию в несоблюдении Договора о ракетах средней и малой дальности, добавил, что не может представить, как в этом случае вести речь о продлении договора о Стратегических наступательных вооружениях.
«В идеальном мире я сказал бы, что лучше всего было бы, если бы Россия пришла в соответствие с ДРСМД, что дало бы условия для более широкого общения о других соглашениях о контроле над вооружениями, включая продление СНВ. Я не буду, конечно, принимать решение. Но я буду давать рекомендации. И мне трудно представить прогресс в продлении СНВ-2, например, если в основе лежит несоблюдение ДРСМД», — заявил Данфорд.
Не так давно президент США Дональд Трамп сообщил о своем намерении вывести США из ДРСМД, который был заключен в 1987 году. Американский лидер считает, что договоренности нарушает Россия, а некоторые страны, имеющие ракеты, о которых идет речь, участниками договора не являются.
Со своей стороны Москва также заявляла о своих претензиях к выполнению пунктов Договора со стороны Вашингтона.
Днем ранее госсекретарь США Майкл Помпео
Между тем Джон Болтон, помощник президента США по нацбезопасности, заявил, что что Белый дом не заинтересован в сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По его словам, соглашение важно для России, но «они не увидят того, что этот договор выживет». И это четкая позиция Вашингтона по данном вопросу.
Днем ранее госсекретарь США Майкл Помпео предъявил России ультиматум, потребовав в 60-дневный срок «устранить нарушения Договора». В противном случае, заявил Помпео, США выйдут из ДРСМД.
Подпишитесь на нас
62
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
03 декабря 2018, 15:56
|
06 декабря 2018, 03:54
|
04 декабря 2018, 04:56
|
01 декабря 2018, 13:24
|
03 декабря 2018, 12:24
|
01 декабря 2018, 00:24
|
01 декабря 2018, 19:54