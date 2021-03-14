Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Месть неотвратима» – в Киеве рассказали о смертельной обиде ЦРУ на Зеленского
"Америкой руководит труп": В США начали прозревать после избрания Джо ...
Донбассу готовят свою "Бурю в пустыне"? К границам России стянули стра...
Смять русские танки за несколько часов: победоносную стратегию Пентагона разруши...
Главная / В мире

В Пентагоне нашли "крысу". Разоряет сразу несколько стран НАТО

14 марта 2021, 17:15  •  247 • В мире
Истребитель F-35 Lightning II в Конгрессе США сравнили с крысой, пожирающей несметное количество денег. Расхваленный истребитель никак не доведут до ума – а ведь он должен был стать самым грозным оружием против России.
Это даже рост авторитета проекта: потому что ранее сам и. о. министра обороны США называл этот самолёт куском… Журналистам предложено было самостоятельно закончить фразу. Мысль о сравнении с шоколадом в голову не пришла никому.

Деньги в крысиную нору

В негативных отзывах на некогда задуманную в качестве революционной машину 5-го поколения изощряются не люди с улицы. И даже не лётчики. Которые, конечно, в частных беседах друг с другом говорят много чего матерного, но в прессе не выступают. И тем более – в Конгрессе. Между тем, сам председатель комитета по делам Вооружённых сил Палаты представителей Адам Смит высказался именно по-казарменному:
Я хочу перестать швырять деньги в эту крысиную нору.
Ну, а в этих норах живут, понятно, крысы. Стоимостью 110–117 миллионов долларов за хвост. И более 44 тысяч долларов за лётный час. Когда они летают. Потому что ещё одна гражданка не с улицы, а целый заместитель главы Пентагона по закупкам и обеспечению Эллен Лорд объявила не так давно, что из общего числа поставленных в Вооружённые силы F-35 две трети (!) находятся в не боеготовом состоянии. Причина – постоянные проблемы с двигателем и планёром. Сообщило об этом вполне авторитетное американское издание Military Watch.
Картина, что называется, маслом: самолёт, на который задумывалось перевести чуть ли не всю истребительную авиацию США, заменив им действительно пёстрое разнообразие моделей, не летает! А те, что летают, лучше бы этого не делали, так как даже у большой американской экономики выступает на лбу холодный пот при мысли, насколько это дорого. Во всяком случае конгрессмен Смит – из демократической, кстати, партии – именно холодный пот утирал, когда указывал на слишком высокие расходы на содержание F-35 и на то, что непохоже, будто их можно сократить в разумные сроки.
Оно, конечно, сообщивший об этом эпизоде авторитетный журнал Popular Mechanics не без яда намекает, что конгрессмен представляет в своей палате регион, где работают предприятия компании Boeing. А это – прямой конкурент слепившей F-35 Lightning II корпорации Lockheed Martin, который выпускает конкурентные модели F-15EX Eagle и F/A-18E/F Super Hornet. И по поводу первого недавно, в феврале, как раз сильно шумели: 2 февраля совершил первый полёт первый усовершенствованный многофункциональный истребитель, ставший новейшей модификацией известной машины четвёртого поколения F-15 Eagle.
Тут важна цена вопроса: контракт, заключённый между Министерством военно-воздушных сил США и корпорацией Boeing в прошлом году, "весит" 1,192 млрд долларов. И предусматривает поставку всего восьми истребителей новой модификации в качестве стартовой малой серии. То есть по 150 млн долларов за машину как с куста. А всего планируется закупить 144 (или даже 200 по другим данным) самолёта на общую сумму в 22,89 млрд долларов.
Дополнительной остроты в это блюдо с деньгами добавляет то, что F-15 Eagle перестали делать в 2001 году, когда начали строить F-35 Lightning II. Так что возбуждение конгрессмена объяснить нетрудно.

Действительно отвратительный самолёт

F-15 – за свои деньги ничуть не худшая машина, чем пресловутый F-35. Скорость до 2 Махов. Полностью современное бортовое оборудование на базе концепции "цифровой магистрали", в том числе мощные РЛС Raytheon AN/APG-82 с АФАР-решёткою. Два члена экипажа. До 22 управляемых ракет класса "воздух – воздух" AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM). Одновременно была сделана заявка на вооружение машины "гиперзвуковым оружием длиной до 22 футов и весом до 7 000 фунтов". То есть что-то вроде нашего "Кинжала". На этом фоне F-35 с его всего 10 точками крепления вооружения, отвратительной пушкой и смешной скоростью в 850 км/ч смотрится убого. Так что когда Кристофер Миллер на должности исполняющего обязанности министра обороны назвал программу создания F-35 Lightning II куском... – ну, мы это обозначим многоточием – он был недалёк от истины.
Цену вопроса мы уже называли, но любому понятно, что дело не только в деньгах. Дело, скорее, в том, что ВВС США не потянут две программы истребителей, один из которых старый, а второй – ни о чём. Модернизация, конечно, своё веское слово скажет, но тем не менее делать самолёт, который до сих пор, за 20 лет эксплуатации, так и не был доведён до боеготовности хотя бы в 80%, но чей лётный час впятеро дороже, чем у F-16, – нет, такой самолёт даже при зашкаливающей американской коррупции производить больно. А уж когда на уровне замминистра обороны говорят о том, что Пентагон может не потянуть содержание F-35...
Но, повторимся, дело не только в деньгах. У F-35 – очень серьёзные проблемы с программным обеспечением. Autonomic Logistics Information System (ALIS, автоматическая логистическая информационная система) просто не тянет современный самолёт в современном бою.
Вторая важная проблема – с двигателем. Он тоже откровенно слабоват. И склонен к самовозгоранию.
Третья проблема – с радиоотражающим покрытием. Оказалось, что на больших скоростях оно попросту отслаивается. Из-за чего теряется единственное и жутко разрекламированное преимущество F-35 на современном авиарынке – его "невидимость".
Про вооружение речь уже была. Плюс: недостатки системы катапультирования на машинах первых серий (слишком большая нагрузка на позвоночник пилота), плохой обзор из кабины, конфликты между ПО самолёта и ПО пилотского шлемофона, из-за чего в своё время в течение нескольких секунд в буквальном смысле сгинул в море японский лётчик. Ещё в ту же копилку: плохая остойчивость, малое время полёта на полной скорости, отказы оборудования при температуре ниже минус 15 градусов... В общем, профессиональная и близкая к таковой пресса спорит: больше сотни багов насчитали авторы официального доклада Пентагону или же около трёхсот.

И как он будет воевать? Очень просто: не будет

Но главное – это лётчики. И вот им в F-35 слишком часто становится плохо. Слишком много так называемых "физиологических эпизодов", до сих пор не нашедших внятного объяснения. У людей просто резко ухудшается самочувствие, и всё тут. То ли дело в недостаточно надёжно работающей кислородной системе, то ли в слишком сложном шлемофоне дополненной реальности, куда подаётся слишком много слишком сложных картинок, отчего у пилотов сносит крышу, то ли какие-то загрязнения – в общем, нет ни у врачей, ни у лётного состава, ни у начальства адекватного понимания, в чём тут дело. Но лётчиков-новичков к самолёту на всякий случай не подпускают.
Ну, и аварии были, не без этого. В основном из-за двигателей, шасси и людских ошибок. Пока погиб только один лётчик – тот самый бедняга-японец.
С вакциной - как в анекдоте: В Евросоюзе заговорили о дележе по справедливости
И на всё это накладывается малая, в четыре раза меньше намечавшейся, длительность эксплуатации самолёта – всего 2 100 часов вместо 8 000 обещанных. А это, понятно, опять деньги, опять удорожание расходов на каждую машину.
Вопрос, как такая сырая штука вообще воевать-то собирается? Попытки испытать F-35 в боевых условиях с Сирии и Афганистане уже предпринимались, но убедительными их назвать сложно. Разбомбить с высоты беспомощного противника на земле – это не совсем для истребителя задача. Израильтяне несколько раз вываливали свои F-35 в небо Сирии, но явно с опаской. Ещё бы: когда в самом первом полёте их обнаружила даже устаревшая сирийская система ПВО на С-200 – о какой невидимости можно говорить? Да и мгновенная отправка одного из самолётов в ремонт, якобы из-за столкновения с вороной, говорит о неполной, мягко говоря, безопасности применения F-35 на современном поле войны.
Тем более что сражаться ему может предстоять с русским фронтовым истребителем поколения 4++ МиГ-35. А это – по сути, глубоко модернизированный МиГ-29М/М2, вылизанный до последнего винтика и оттестированный поколениями пилотов из десятков стран. И у американца рядом с ним шансов нет вообще. Скорость выше в два раза, боевой радиус больше в три раза, тяга двигателей на пять тонн мощнее, манёвренность лучше. И по вооружению – вся положенная для истребителя номенклатура. Включая нормальную отработанную пушку ГШ-30-1, а не четырёхствольное недоразумение на F-35.
МиГ-35 – это глубоко модернизированный МиГ-29М/М2. Фото: MOD Russia/Globallookpress
А ведь грядёт ещё Су-57...
Так что очень похоже на то, что F-35 – машина не для войны. А для коммерции. Где рекламой, где союзническим долгом американцы убедили многих своих сателлитов принять участие в программе её производства и усовершенствования. Те же израильтяне получили эти аппараты в качестве условия получения военной помощи от США и теперь вовсю помогают своим старшим партнёрам исправлять баги в конструкции.
Да и финансовые вопросы забывать не след. Когда союзники оплачивают тебе производство вооружения – чем плоха такая схема? Уж куда лучше самого самолёта...

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



247
Источник
Похожие новости
14 марта 2021, 08:05
Коронавирус спровоцировал новую беду: Мир предупредили о "тикающей бомбе"
14 марта 2021, 11:45
Что будет с Донбассом и Украиной? Ответ – в учебнике истории США
14 марта 2021, 01:40
Страны Балтии приняли совместное обращение к ЕС
14 марта 2021, 06:15
Молния разбросала взрослых мужчин, словно кегли: Неожиданный удар попал на видео
13 марта 2021, 20:10
Раскрыта возможная "побочка" вакцины AstraZeneca: Страны ЕС ставят прививки на стоп
13 марта 2021, 22:00
С вакциной - как в анекдоте: В Евросоюзе заговорили о дележе по справедливости
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 марта 2021, 08:45
Байден распорядился: Инсайдер назвал дату вероятного наступления ВСУ в Донбассе
09 марта 2021, 00:40
Киев замыслил прорвать линию фронта в Донбассе. Главный плацдарм ВСУ сдал перебежчик
13 марта 2021, 20:10
Смять русские танки за несколько часов: победоносную стратегию Пентагона разрушила одна деталь
08 марта 2021, 10:55
"Взвод гомосексуалистов" взбудоражил ВСУ. Военные заявили об измене
08 марта 2021, 08:10
Отморозки из «Торнадо» жаждут мести
13 марта 2021, 09:10
Экс-подполковник СБУ предал гласности зверства украинского добробата
10 марта 2021, 06:55
Гордон создал интригу о "тяжёлом 15 марта для Украины": Народ засыпал предположениями
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.