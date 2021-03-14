В Пентагоне нашли "крысу". Разоряет сразу несколько стран НАТО

Истребитель F-35 Lightning II в Конгрессе США сравнили с крысой, пожирающей несметное количество денег. Расхваленный истребитель никак не доведут до ума – а ведь он должен был стать самым грозным оружием против России.

Это даже рост авторитета проекта: потому что ранее сам и. о. министра обороны США называл этот самолёт куском… Журналистам предложено было самостоятельно закончить фразу. Мысль о сравнении с шоколадом в голову не пришла никому.

Деньги в крысиную нору

В негативных отзывах на некогда задуманную в качестве революционной машину 5-го поколения изощряются не люди с улицы. И даже не лётчики. Которые, конечно, в частных беседах друг с другом говорят много чего матерного, но в прессе не выступают. И тем более – в Конгрессе. Между тем, сам председатель комитета по делам Вооружённых сил Палаты представителей Адам Смит высказался именно по-казарменному:

Я хочу перестать швырять деньги в эту крысиную нору.

Ну, а в этих норах живут, понятно, крысы. Стоимостью 110–117 миллионов долларов за хвост. И более 44 тысяч долларов за лётный час. Когда они летают. Потому что ещё одна гражданка не с улицы, а целый заместитель главы Пентагона по закупкам и обеспечению Эллен Лорд объявила не так давно, что из общего числа поставленных в Вооружённые силы F-35 две трети (!) находятся в не боеготовом состоянии. Причина – постоянные проблемы с двигателем и планёром. Сообщило об этом вполне авторитетное американское издание Military Watch.

Картина, что называется, маслом: самолёт, на который задумывалось перевести чуть ли не всю истребительную авиацию США, заменив им действительно пёстрое разнообразие моделей, не летает! А те, что летают, лучше бы этого не делали, так как даже у большой американской экономики выступает на лбу холодный пот при мысли, насколько это дорого. Во всяком случае конгрессмен Смит – из демократической, кстати, партии – именно холодный пот утирал, когда указывал на слишком высокие расходы на содержание F-35 и на то, что непохоже, будто их можно сократить в разумные сроки.

Оно, конечно, сообщивший об этом эпизоде авторитетный журнал Popular Mechanics не без яда намекает, что конгрессмен представляет в своей палате регион, где работают предприятия компании Boeing. А это – прямой конкурент слепившей F-35 Lightning II корпорации Lockheed Martin, который выпускает конкурентные модели F-15EX Eagle и F/A-18E/F Super Hornet. И по поводу первого недавно, в феврале, как раз сильно шумели: 2 февраля совершил первый полёт первый усовершенствованный многофункциональный истребитель, ставший новейшей модификацией известной машины четвёртого поколения F-15 Eagle.

Тут важна цена вопроса: контракт, заключённый между Министерством военно-воздушных сил США и корпорацией Boeing в прошлом году, "весит" 1,192 млрд долларов. И предусматривает поставку всего восьми истребителей новой модификации в качестве стартовой малой серии. То есть по 150 млн долларов за машину как с куста. А всего планируется закупить 144 (или даже 200 по другим данным) самолёта на общую сумму в 22,89 млрд долларов.

Дополнительной остроты в это блюдо с деньгами добавляет то, что F-15 Eagle перестали делать в 2001 году, когда начали строить F-35 Lightning II. Так что возбуждение конгрессмена объяснить нетрудно.

Действительно отвратительный самолёт

F-15 – за свои деньги ничуть не худшая машина, чем пресловутый F-35. Скорость до 2 Махов. Полностью современное бортовое оборудование на базе концепции "цифровой магистрали", в том числе мощные РЛС Raytheon AN/APG-82 с АФАР-решёткою. Два члена экипажа. До 22 управляемых ракет класса "воздух – воздух" AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM). Одновременно была сделана заявка на вооружение машины "гиперзвуковым оружием длиной до 22 футов и весом до 7 000 фунтов". То есть что-то вроде нашего "Кинжала". На этом фоне F-35 с его всего 10 точками крепления вооружения, отвратительной пушкой и смешной скоростью в 850 км/ч смотрится убого. Так что когда Кристофер Миллер на должности исполняющего обязанности министра обороны назвал программу создания F-35 Lightning II куском... – ну, мы это обозначим многоточием – он был недалёк от истины.

Цену вопроса мы уже называли, но любому понятно, что дело не только в деньгах. Дело, скорее, в том, что ВВС США не потянут две программы истребителей, один из которых старый, а второй – ни о чём. Модернизация, конечно, своё веское слово скажет, но тем не менее делать самолёт, который до сих пор, за 20 лет эксплуатации, так и не был доведён до боеготовности хотя бы в 80%, но чей лётный час впятеро дороже, чем у F-16, – нет, такой самолёт даже при зашкаливающей американской коррупции производить больно. А уж когда на уровне замминистра обороны говорят о том, что Пентагон может не потянуть содержание F-35...

Но, повторимся, дело не только в деньгах. У F-35 – очень серьёзные проблемы с программным обеспечением. Autonomic Logistics Information System (ALIS, автоматическая логистическая информационная система) просто не тянет современный самолёт в современном бою.

Вторая важная проблема – с двигателем. Он тоже откровенно слабоват. И склонен к самовозгоранию.

Третья проблема – с радиоотражающим покрытием. Оказалось, что на больших скоростях оно попросту отслаивается. Из-за чего теряется единственное и жутко разрекламированное преимущество F-35 на современном авиарынке – его "невидимость".

Про вооружение речь уже была. Плюс: недостатки системы катапультирования на машинах первых серий (слишком большая нагрузка на позвоночник пилота), плохой обзор из кабины, конфликты между ПО самолёта и ПО пилотского шлемофона, из-за чего в своё время в течение нескольких секунд в буквальном смысле сгинул в море японский лётчик. Ещё в ту же копилку: плохая остойчивость, малое время полёта на полной скорости, отказы оборудования при температуре ниже минус 15 градусов... В общем, профессиональная и близкая к таковой пресса спорит: больше сотни багов насчитали авторы официального доклада Пентагону или же около трёхсот.

И как он будет воевать? Очень просто: не будет

Но главное – это лётчики. И вот им в F-35 слишком часто становится плохо. Слишком много так называемых "физиологических эпизодов", до сих пор не нашедших внятного объяснения. У людей просто резко ухудшается самочувствие, и всё тут. То ли дело в недостаточно надёжно работающей кислородной системе, то ли в слишком сложном шлемофоне дополненной реальности, куда подаётся слишком много слишком сложных картинок, отчего у пилотов сносит крышу, то ли какие-то загрязнения – в общем, нет ни у врачей, ни у лётного состава, ни у начальства адекватного понимания, в чём тут дело. Но лётчиков-новичков к самолёту на всякий случай не подпускают.

Ну, и аварии были, не без этого. В основном из-за двигателей, шасси и людских ошибок. Пока погиб только один лётчик – тот самый бедняга-японец.

И на всё это накладывается малая, в четыре раза меньше намечавшейся, длительность эксплуатации самолёта – всего 2 100 часов вместо 8 000 обещанных. А это, понятно, опять деньги, опять удорожание расходов на каждую машину.

Вопрос, как такая сырая штука вообще воевать-то собирается? Попытки испытать F-35 в боевых условиях с Сирии и Афганистане уже предпринимались, но убедительными их назвать сложно. Разбомбить с высоты беспомощного противника на земле – это не совсем для истребителя задача. Израильтяне несколько раз вываливали свои F-35 в небо Сирии, но явно с опаской. Ещё бы: когда в самом первом полёте их обнаружила даже устаревшая сирийская система ПВО на С-200 – о какой невидимости можно говорить? Да и мгновенная отправка одного из самолётов в ремонт, якобы из-за столкновения с вороной, говорит о неполной, мягко говоря, безопасности применения F-35 на современном поле войны.

Тем более что сражаться ему может предстоять с русским фронтовым истребителем поколения 4++ МиГ-35. А это – по сути, глубоко модернизированный МиГ-29М/М2, вылизанный до последнего винтика и оттестированный поколениями пилотов из десятков стран. И у американца рядом с ним шансов нет вообще. Скорость выше в два раза, боевой радиус больше в три раза, тяга двигателей на пять тонн мощнее, манёвренность лучше. И по вооружению – вся положенная для истребителя номенклатура. Включая нормальную отработанную пушку ГШ-30-1, а не четырёхствольное недоразумение на F-35.

МиГ-35 – это глубоко модернизированный МиГ-29М/М2. Фото: MOD Russia/Globallookpress

А ведь грядёт ещё Су-57...

Так что очень похоже на то, что F-35 – машина не для войны. А для коммерции. Где рекламой, где союзническим долгом американцы убедили многих своих сателлитов принять участие в программе её производства и усовершенствования. Те же израильтяне получили эти аппараты в качестве условия получения военной помощи от США и теперь вовсю помогают своим старшим партнёрам исправлять баги в конструкции.

Да и финансовые вопросы забывать не след. Когда союзники оплачивают тебе производство вооружения – чем плоха такая схема? Уж куда лучше самого самолёта...