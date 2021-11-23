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В Пентагоне намекнули, о чём вели переговоры Герасимов и Милли
23 ноября 2021, 21:50 • 175 • Политика
В Минобороны России ранее сообщили о состоявшемся телефонном разговоре главы Генштаба России и председателя Комитета начальников штабов ВС США.
Глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов обсудил с американским коллегой Марком Милли вопросы международной безопасности. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщили в Минобороны страны.
В официальном сообщении говорится, что военачальники "обсудили актуальные вопросы международной безопасности".
В сообщении Пентагона по итогам прошедших переговоров формулировка звучит иначе. В Минобороны США намекнули, что именно обсуждалось Герасимовым и Милли.
В частности, в американском ведомстве указали, что военачальники по телефону обсудили "несколько вызывающих обеспокоенность вопросов, связанных с безопасностью".
Напомним, ранее из Пентагона звонили на Украину. Так, известно, что на днях генерал Марк Милли обсудил с главнокомандующим ВС Украины Валерием Залужным обстановку в плане безопасности в Восточной Европе.
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