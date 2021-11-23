В Пентагоне намекнули, о чём вели переговоры Герасимов и Милли

В Минобороны России ранее сообщили о состоявшемся телефонном разговоре главы Генштаба России и председателя Комитета начальников штабов ВС США.

Глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов обсудил с американским коллегой Марком Милли вопросы международной безопасности. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщили в Минобороны страны.

В официальном сообщении говорится, что военачальники "обсудили актуальные вопросы международной безопасности".

В сообщении Пентагона по итогам прошедших переговоров формулировка звучит иначе. В Минобороны США намекнули, что именно обсуждалось Герасимовым и Милли.

В частности, в американском ведомстве указали, что военачальники по телефону обсудили "несколько вызывающих обеспокоенность вопросов, связанных с безопасностью".

Напомним, ранее из Пентагона звонили на Украину. Так, известно, что на днях генерал Марк Милли обсудил с главнокомандующим ВС Украины Валерием Залужным обстановку в плане безопасности в Восточной Европе.