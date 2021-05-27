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В Пентагоне даже с третьего раза не поняли очевидного намёка Китая: А поговорить?

27 мая 2021, 12:25  •  112 • Политика
Пентагон нарушил субординацию и протокол при попытке наладить диалог с Народно-освободительной армией Китая.
Военные США пытаются наладить диалог с коллегами из Народно-освободительной армии Китая (НОАК), однако из-за протокольных разногласий этого пока не произошло.
Мы хотим вести диалог с нашими коллегами в Пекине и всё ещё работаем над тем, как это будет выглядеть и происходить,
- ранее заявил представитель Пентагона.
Сообщалось, что министр обороны США Ллойд Остин в последние дни три раза пытался провести переговоры по телефону с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Сюй Циляном.
По данным источников South China Morning Post, запросы США на переговоры с военными Китая остались безрезультатны. Срыв звонков объясняется тем, что Пентагон нарушил протокол и попытался вести переговоры с вышестоящим руководством, а не с равным себе по должности министром обороны Вэй Фэнхэ, передаёт ТАСС.
Ллойд Остин предлагал представителям НОАК встретиться на конференции в Сингапуре 4-5 июня, однако мероприятие было отменено из-за пандемии. Между Вашингтоном и Пекином растёт напряжение из-за ситуации с Тайванем и роста присутствия США в Южно-Китайском море.
Ранее Царьград сообщал, что взаимодействие США и Китая заметно усложнилось после известных переговоров на Аляске, когда американская сторона позволила себе хамское поведение.

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