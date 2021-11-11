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В Пенсильвании закончился уголь? Украина обратилась за помощью к Донбассу

11 ноября 2021, 01:45  •  154 • Политика
Испытывающая жёсткий энергодефицит Украина впервые обратилась за помощью к Донбассу, рассказали в ЛНР. В американской Пенсильвании закончился уголь?
Украинская сторона попросила Луганскую Народную Республику рассмотреть вопрос поставок угля и электроэнергии. Об этом в среду рассказала пресс-секретарь делегации ЛНР на переговорах в Минске Мария Ковшарь.
Вчера на подгруппе по экономическим вопросам украинская сторона обратилась с просьбой обсудить вопрос коммерческих поставок электроэнергии и угля с Донбасса на Украину,
- отметила она.
Министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего подтвердил эту информацию. По его словам, Луганск с пониманием отнёсся к проблемам Киева и подтвердил готовность рассмотреть вопрос поставок энергоресурсов. Однако представители Украины никак не стали это комментировать.
Напомним, что Украина испытывает нехватку энергетического угля. Ранее страна приобретала данное сырьё из ЮАР и Пенсильвании, однако резкий рост цен на уголь вынудил её искать других поставщиков. Тогда Киев обратился к России, но она отказалась экспортировать данное сырьё, сославшись на его нехватку на внутреннем рынке. И только после этого Украина решила обратиться к неподконтрольным территориям, где добывают уголь.
Примечательно, что совсем недавно президент Украины Владимир Зеленский, который теперь просит ЛНР предоставить свой уголь, выступая на климатическом саммите в Глазго, назвал Донбасс "экологической бомбой Европы". А до этого он раскритиковал "грязный" русский газ, потребовав при этом сохранить транзит этого "грязного" газа в Европу.

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