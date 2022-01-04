В Пекине сделали недвусмысленный намёк США и России: "Это наша позиция"

В Пекине сделали недвусмысленный намёк США и России. В МИД Китая подчеркнули, что и КНР может стать частью ядерных договорённостей Москвы и Вашингтона, если обе державы продолжат уменьшать объёмы данных вооружений: "Это наша позиция".

Руководитель департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цун в ходе брифинга высказался о пролонгации Москвой и Вашингтоном договора СНВ-3.

Он подчеркнул, что Пекин, безусловно, поддерживает это решение и осознаёт его высокую значимость, и напомнил, что 45-й американский президент США Дональд Трамп, к сожалению, блокировал этот диалог.

Тем не менее одного этого соглашения мало, так как даже с учётом данного документа Россия и Соединённые Штаты в сумме располагают свыше чем 90% от всего ядерного потенциала на планете.

Именно поэтому обеим державам следует и дальше уменьшать объём данных вооружений, убеждён Фу Цун. Если этот курс будет развиваться, то и КНР может стать частью ядерных договорённостей Москвы и Вашингтона, намекнул представитель МИД республики в своём ответе на соответствующий вопрос.

Это наша позиция,

- подытожил он.