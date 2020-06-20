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В Пекине обнаружили геном вируса, вызвавшего новую вспышку COVID-19

20 июня 2020, 00:00  •  79 • В мире
Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая обнародовал ранее обнаруженный в Пекине геном вируса, вызвавшего новую вспышку COVID-19. Нашли его на оптовом рынке.
Судя по обнародованным данным Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая, которые в том числе были переданы и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), речь идёт сразу о трёх вариантах генома вируса, вызвавшего новую вспышку COVID-19 в Пекине.
Речь идёт о геноме коронавируса, который обнаружили у новых заболевших - NMDC60013902-01 и NMDC60013903-02, а также о геноме вируса, который был изъят из образцов, взятых из окружающей среды: NMDC60013903-03.
Напомним, источник новой вспышки COVID-19 обнаружили ранее в Пекине на одном из оптовых рынков. Заражённых уже несколько десятков, среди них, как отмечается, и немало бессимптомных носителей вируса.
Уточняется, что данные по обнаруженному геному были опубликованы вечером 18 июня.
"Вечером 18 июня центр через Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР через "Государственную систему научно-технических ресурсов по новому типу коронавирус" официально опубликовал данные об эпидемиологической ситуации на рынке "Синьфади" и геноме вируса, - цитирует РИА Новости сообщение центра. - Вместе с этим Центр по контролю и профилактике заболеваний передал Всемирной организации здравоохранения и Глобальной инициативе по обмену всеми данными о гриппе (GISAID) данные об эпидемиологической ситуации и геноме вируса для общего пользования международным сообществом".

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