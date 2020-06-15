В Пекине настало "военное время": Импортированный лосось запер жителей на самоизоляцию

В 11 кварталах пекинского района Фэнтай ввели "режим военного времени". Об этом объявил и.о. главы местной администрации Чу Цзюньвэй.

Причина - в угрозе нового распространения коронавируса. Ранее инфекцию выявили у пяти сотрудников находящегося в данной части китайской столицы рынка "Синьфади".

Всех местных жителей снова поместили на самоизоляцию, в настоящее время они не могут покидать свои дома. Отмечается, что пятеро последних заразившихся до этого не выезжали из города на протяжении 14 дней.

Как пишет пекинское издание "Синьцзин бао", все, кто работал на рынке - около 10 тысяч человек, - пройдут проверку на наличие COVID-19. Деятельность "Синьфади" на время приостановлена.

Данный рынок является оптовым и покрывает порядка 90% потребностей столицы КНР во фруктах и овощах. Отмечается, что SARS-CoV-2 нашли на доске для разделки лосося, ввезённого в страну.