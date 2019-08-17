В Пекине лучше понимают, что такое «основное противоречие капитализма». И пытаются его смягчать

Автор:

Катасонов Валентин

В моей недавней статье «Россия ростовщическая: Основное противоречие капитализма в действии» я напомнил об одной важнейшей аксиоме политической экономии: капитализм с его погоней за прибылью неизбежно порождает противоречие между производством и сжимающимся платёжеспособным спросом общества.

Изъятие из обращения части денежного капитала в виде прибыли ведет к нарушению баланса в экономике, которое выливается в кризис. К. Маркс в своем «Капитале» почему-то называл его «кризисом перепроизводства». На самом деле все с точностью до наоборот - это кризис недопроизводства. Причём иногда он приобретает откровенно варварские формы.

Вспомним, например, экономический кризис 1930-х годов в Америке, когда для принудительного выравнивания «равновесия» в экономике в топках паровозов сжигали зерно, а молоко выливали в реки. Между прочим, по оценкам американских экономистов и социологов, так называемый «кризис перепроизводства» в Америке в период между 1929 и 1939 гг. унёс жизни 6 миллионов человек, умерших от голода и хронического недоедания.

Фото: www.globallookpress.com

Вот и Российская Федерация встала на рельсы капитализма с момента своего рождения и несётся на всех парах к масштабному «кризису перепроизводства», который может унести на тот свет миллионы наших граждан. Увы, большинство российских чиновников плохо знают историю и уж точно не знакомы с политэкономией и упомянутой выше аксиомой. Не знакомы они и с работой английского экономиста Джона Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег», в которой он сформулировал некоторые рекомендации по поводу того, как, не отказываясь от капитализма, попытаться смягчить его противоречие.

Надо компенсировать недостаточный платёжеспособный спрос населения наращиванием государственного спроса. И в момент «кризиса перепроизводства» уж точно не увеличивать налоги, цены и тарифы. А если у государства недостаточно велики бюджетные доходы, то бюджетный дефицит закрывать посредством государственных заимствований. Эта концепция называется «кейнсианством», и она была апробирована в Америке в 30-е годы прошлого столетия. Практическая реализация кейнсианства в США приобрела форму «нового курса» Франклина Рузвельта. Этот «новый курс», конечно же, американскую экономику из кризиса не вытянул, но смягчил его. Без него, возможно, из жизни ушло бы не 6 миллионов американцев, а вдвое больше.

Российские власти от продвижения по рельсам капитализма отказываться не собираются (они даже этот вариант не обсуждают). И даже меры по смягчению кризиса не рассматривают. Они, как я показал в упомянутой выше статье, наоборот, с упорством, достойном удивления, делают всё возможное для обострения социально-экономической ситуации.

Во-первых, повышая налоги для населения (прежде всего НДС), а также вводя новые налоги (иногда называя их «сборами»).

Во-вторых, реализуя так называемую «пенсионную реформу», фактически обкрадывая стариков.

В-третьих, почти полностью отстранившись от контроля над ценами и тарифами (яркий пример – неуёмный рост цен на бензин).

В-четвёртых, включая такой метод скрытого налогообложения населения как инфляция (сегодня Центробанк, не афишируя, включил «печатный станок» для санирования банков, а это необеспеченная денежная эмиссия объёмом в триллионы рублей, разгоняющая инфляцию).

Фото: www.globallookpress.com

В-пятых, всячески поощряя такой опасный метод компенсации падающего платёжеспособного спроса населения, как потребительские и иные кредиты физическим лицам. Опасный потому, что через некоторое время подобные кредиты будут, наоборот, сокращать платёжеспособный спрос населения.

Иногда возникает ощущение, что правительство России состоит из диверсантов и вредителей, которым поручено сначала уничтожить экономику страны, а потом её население. Тротиловый эквивалент разрушающего действия экономической политики правительства РФ на порядок больше, чем экономические санкций американского президента Трампа. Такую власть «народной» точно не назовешь.

И вот теперь я перехожу к Китаю. На который сегодня некоторые наши чиновники стали равняться в большей степени, чем на Америку. Партийно-государственные руководители Поднебесной заявляют, что они строят «социализм с китайской спецификой». Принимать эти заявления за чистую монету не стоит. В «Поднебесной» давно уже строят капитализм. Причём можно согласиться, что он отличается и от американского, и от европейского. Т.е. «капитализм с китайской спецификой». Но какова бы ни была специфика капитализма, от основного противоречия (между производством и отстающим от него платёжеспособным спросом) она спасти не может.

Фото: www.globallookpress.com

Китайское руководство, по моему мнению, прекрасно понимает, что такое «основное противоречие капитализма» (некоторые из руководителей наверняка даже в прошлой жизни изучали «Капитал» Карла Маркса). И пытаются его (в отличие от российского руководства) не обострять, а смягчать. Правда, справедливости ради, следует признать, что долгое время они прибегали к самой простой «палочке-выручалочке» – кредитованию как юридических, так и физических лиц. Кажется, в Китае уже поняли, что дальнейшее использование этого метода компенсации недостаточного платёжеспособного спроса грозит серьёзными неприятностями. Даже по официальной статистике, совокупный долг всех секторов китайской экономики (включая сектор домашних хозяйств) уже достиг уровня 300% ВВП. Это примерно такой же уровень, как у США и Европейского союза. И это, не считая громадного долга, который создан китайским «теневым банкингом» и который не попадает в официальную статистику Пекина. Народный банк Китая (НБК) нажимает сейчас на все педали, чтобы не допустить дальнейшего наращивания кредитования и долгового кризиса. А, случись в стране долговой кризис, он немедленно спровоцирует экономический кризис, или «кризис перепроизводства». И без этого ряд факторов способствуют снижению экономических темпов Китая (например, обострение торгово-экономического конфликта между США и Китаем).

И вот на фоне этих рисков замедления экономического развития или даже масштабного экономического кризиса мы видим ряд существенных мер правительства Китая по компенсации недостаточного платёжеспособного спроса населения.

Во-первых, с 1 апреля нынешнего года в Китае были снижены ставки НДС, а с 1 мая – ставки социального страхования. Ставка НДС для обрабатывающей промышленности уменьшилась с 16% до 13%, для сферы транспорта и перевозок, строительства и других секторов – с 10% до 9%. В общей сложности налоговая нагрузка на экономку была уменьшена на 2 триллиона юаней, что примерно эквивалентно 285 млрд долларов в год.

Во-вторых, в начале года розничные цены внутри КНР на бензин были понижены на 370 юаней и на дизельное топливо – на 355 юаней (за тонну). И вот только что газета «Жэньминь Жибао» сообщила, что Государственный комитет по делам развития и реформ КНР (ГКРР) объявил о решении опустить дополнительно цену за тонну бензина на 80 юаней, а дизельного топлива – на 70 юаней. Во внимание было принято снижение цен на «чёрное золото» на мировом рынке. Напомню, что Китай является не производителем, а импортёром нефти (причём крупнейшим в мире).

ГКРР также потребовал от ведущих китайских нефтяных компаний, включая PetroChina, Sinopec и CNOOC, прилагать усилия для обеспечения стабильности рыночных поставок и осуществления национальной ценовой политики.

Определённые изменения произошли и в кредитной политике государства. В «Поднебесной» поняли, что каждый юань кредитов малому бизнесу даёт больший прирост платёжеспособного спроса, чем тот же юань, выданный в виде кредита гигантским корпорациям. Было принято решение сделать больший уклон в пользу кредитной поддержки малого предпринимательства, обеспечивающего занятость для десятков миллионов граждан страны. В начале года Народный банк Китая принял дополнительные меры по поддержке малого предпринимательства. До этого предельная величина кредитов, выдаваемых малому бизнесу, равнялась 5 млн юаней, теперь лимит повышен до 10 млн юаней (или 1,5 млн долларов). По оценке China International Capital Corporation (CICC), изменение правил даст банковскому сектору возможность направить на кредиты предприятиям малого бизнеса около 400 млрд юаней.

Итак, Россия повышает налоги на граждан страны, Китай – понижает. В России цены на бензин и многие другие товары и услуги растут, в Китае – контролируются и даже снижаются. В России малый бизнес «кошмарится», а в Китае получает кредитную поддержку банков. Одним словом, в России платёжеспособный спрос населения сжимается, а в Китае он поддерживается и наращивается посредством целенаправленной государственной политики. «Почувствуйте разницу», как у нас сегодня принято говорить.