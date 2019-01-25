|
В ПАСЕ рассказали о поправках к резолюции по инциденту в Керченском проливе
25 января 2019, 23:24 • 118 • Украина
В Парламентской ассамблее Совета Европы рассказали о поправках к резолюции по инциденту в Керченском проливе, передаёт ФАН.
Reuters
«Я могу подтвердить, что поправка к проекту резолюции с добавлением слова «военнопленные» была внесена украинскими членами ассамблеи», — заявил представитель пресс-службы ПАСЕ Ангус Макдональд.
По его словам, в ходе голосования эту поправку устно изменили, с согласия основных участников, на другую формулировку.
В итоговом варианте фраза выглядит так: «...согласно соответствующим положениям международного гуманитарного права, таким как Женевские конвенции».
Ранее политолог Александр Асафов в беседе с RT прокомментировал принятие ассамблеей резолюции по ситуации в Керченском проливе.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
118
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 января 2019, 14:24
|
19 января 2019, 03:24
|
23 января 2019, 13:54
|
22 января 2019, 20:54
|
21 января 2019, 19:39
|
19 января 2019, 16:24
|
25 января 2019, 02:24