В ПАСЕ рассказали о поправках к резолюции по инциденту в Керченском проливе

В Парламентской ассамблее Совета Европы рассказали о поправках к резолюции по инциденту в Керченском проливе, передаёт ФАН.

«Я могу подтвердить, что поправка к проекту резолюции с добавлением слова «военнопленные» была внесена украинскими членами ассамблеи», — заявил представитель пресс-службы ПАСЕ Ангус Макдональд.

По его словам, в ходе голосования эту поправку устно изменили, с согласия основных участников, на другую формулировку.

В итоговом варианте фраза выглядит так: «...согласно соответствующим положениям международного гуманитарного права, таким как Женевские конвенции».

Ранее политолог Александр Асафов в беседе с RT прокомментировал принятие ассамблеей резолюции по ситуации в Керченском проливе.